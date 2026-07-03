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Ejemplo

Este ejemplo muestra cómo se puede conceder acceso basado en roles en ClickHouse a usuarios de AD que pertenecen a distintos grupos de seguridad de AD. También muestra cómo se puede añadir un usuario a varios grupos de usuarios de AD para que reciba el acceso proporcionado por varios roles. En este entorno, tenemos lo siguiente:
  • Un dominio de Windows Active Directory: marsnet2.local
  • Un clúster de ClickHouse, cluster_1S_3R, con 3 nodos en una configuración de clúster de 1 segmento y 3 réplicas
  • 3 usuarios de AD
  • 3 grupos de seguridad de AD
  • Ejemplo de entorno de AD y estructura de UO:
  • Ejemplo de configuración de grupos de seguridad de AD:
  • Ejemplo de configuración de usuarios de AD:
  1. En Usuarios y Grupos de AD de Windows, añada cada usuario a sus grupos correspondientes; estos se asignarán a los roles de ClickHouse (ejemplo en el siguiente paso).
  • Ejemplo de pertenencia de usuarios a grupos:
  1. En el archivo config.xml de ClickHouse, añada la configuración ldap_servers a cada nodo de ClickHouse.
Consulta la documentación para ver el conjunto completo de opciones: https://clickhouse.com/docs/operations/external-authenticators/ldap#ldap-server-definition
  1. En el config.xml de ClickHouse, añade la configuración <user_directories> con entradas <ldap> en cada nodo de ClickHouse.
Consulte la documentación para ver el conjunto completo de opciones: https://clickhouse.com/docs/operations/external-authenticators/ldap#ldap-external-user-directory note::: Dado que en el ejemplo los grupos de seguridad de AD tenían el prefijo clickhouse_ —es decir, clickhouse_ad_db1_users—, cuando el sistema los recupere, eliminará ese prefijo y buscará un rol de ClickHouse llamado ad_db1_users para asignarlo a clickhouse_ad_db1_users. :::
  1. Cree bases de datos de ejemplo.
  1. Cree tablas de ejemplo.
  1. Inserte datos de ejemplo.
  1. Cree roles en ClickHouse.
  1. Otorgue los privilegios a los roles.
  1. Pruebe el acceso del usuario restringido db1. Por ejemplo:
  1. Compruebe el acceso del usuario que tiene acceso a ambas bases de datos, db1 y db2. Por ejemplo:
  1. Compruebe el acceso del usuario Admin. Por ejemplo:
Última modificación el 3 de julio de 2026