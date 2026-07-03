Ejemplo de asignación de grupos de seguridad de Active Directory de Windows a roles de ClickHouse

Asignación de grupos de seguridad de Active Directory de Windows a roles de ClickHouse

Este ejemplo muestra cómo se puede conceder acceso basado en roles en ClickHouse a usuarios de AD que pertenecen a distintos grupos de seguridad de AD. También muestra cómo se puede añadir un usuario a varios grupos de usuarios de AD para que reciba el acceso proporcionado por varios roles.

En este entorno, tenemos lo siguiente:

Un dominio de Windows Active Directory: marsnet2.local

Un clúster de ClickHouse, cluster_1S_3R , con 3 nodos en una configuración de clúster de 1 segmento y 3 réplicas

, con 3 nodos en una configuración de clúster de 1 segmento y 3 réplicas 3 usuarios de AD

Usuario de AD Descripción clickhouse_ad_admin Usuario Admin de ClickHouse clickhouse_db1_user Usuario con acceso a db1.table1 clickhouse_db2_user Usuario con acceso a db2.table1 ch_db1_db2_user Usuario con acceso tanto a db1.table1 como a db2.table1

3 grupos de seguridad de AD

Grupo de AD Descripción clickhouse_ad_admins Grupo de Admins de ClickHouse clickhouse_ad_db1_users Grupo asignado al acceso a db1.table1 clickhouse_ad_db2_users Grupo asignado al acceso a db2.table1

Ejemplo de entorno de AD y estructura de UO:

Ejemplo de configuración de grupos de seguridad de AD:

Ejemplo de configuración de usuarios de AD:

En Usuarios y Grupos de AD de Windows, añada cada usuario a sus grupos correspondientes; estos se asignarán a los roles de ClickHouse (ejemplo en el siguiente paso).

Grupo de seguridad de AD Rol de ClickHouse clickhouse_ad_admin clickhouse_ad_admins clickhouse_db1_user clickhouse_ad_db1_users clickhouse_db2_user clickhouse_ad_db2_users ch_db1_db2_user clickhouse_ad_db1_users y clickhouse_ad_db2_users

Ejemplo de pertenencia de usuarios a grupos:

En el archivo config.xml de ClickHouse, añada la configuración ldap_servers a cada nodo de ClickHouse.

<ldap_servers> <marsnet2_ad> <host>marsdc1.marsnet2.local</host> <port>389</port> <bind_dn>{user_name}@marsnet2.local</bind_dn> <user_dn_detection> <base_dn>OU=Users,OU=ClickHouse,DC=marsnet2,DC=local</base_dn> <search_filter>(&(objectClass=user)(sAMAccountName={user_name}))</search_filter> </user_dn_detection> <enable_tls>no</enable_tls> </marsnet2_ad> </ldap_servers>

xml tag Descripción Valor de ejemplo ldap_servers Etiqueta utilizada para definir los servidores LDAP que usará ClickHouse NA marsnet_ad Esta etiqueta es arbitraria y solo sirve para identificar el servidor en la sección <user_directories> NA host FQDN o dirección IP del servidor o dominio de Active Directory marsdc1.marsnet2.local port Puerto de Active Directory, normalmente 389 para conexiones sin SSL o 636 para SSL 389 bind_dn Usuario que se usará para realizar el bind con AD; puede ser un usuario dedicado si no se permite usar usuarios normales {user_name}@marsnet2.local user_dn_detection Configuración de cómo ClickHouse encontrará a los usuarios de AD NA base_dn Ruta de la OU de AD desde la que se iniciará la búsqueda de usuarios OU=Users,OU=ClickHouse,DC=marsnet2,DC=local search_filter Filtro de búsqueda LDAP para encontrar al usuario de AD (&(objectClass=user)(sAMAccountName={user_name}))

Consulta la documentación para ver el conjunto completo de opciones: https://clickhouse.com/docs/operations/external-authenticators/ldap#ldap-server-definition

En el config.xml de ClickHouse, añade la configuración <user_directories> con entradas <ldap> en cada nodo de ClickHouse.

<user_directories> <users_xml> <path>users.xml</path> </users_xml> <local_directory> <path>/var/lib/clickhouse/access/</path> </local_directory> <ldap> <server>marsnet2_ad</server> <role_mapping> <base_dn>OU=Groups,OU=ClickHouse,DC=marsnet2,DC=local</base_dn> <search_filter>(&(objectClass=group)(member={user_dn}))</search_filter> <attribute>CN</attribute> <scope>subtree</scope> <prefix>clickhouse_</prefix> </role_mapping> </ldap> </user_directories>

xml tag Descripción Valor de ejemplo user_directories Define qué autenticadores se utilizarán NA ldap Contiene la configuración de los servidores LDAP que se usarán en este AD NA server Es la etiqueta que se definió en la sección <ldap_servers> marsnet2_ad role_mapping Define cómo se asignarán los usuarios autenticados entre los grupos de AD y los roles de ClickHouse NA base_dn Ruta de AD que el sistema usará para iniciar la búsqueda de grupos de AD OU=Groups,OU=ClickHouse,DC=marsnet2,DC=local search_filter filtro de búsqueda LDAP para encontrar los grupos de AD (&(objectClass=group)(member={user_dn})) attribute Qué campo de atributo de AD debe usarse para identificar al usuario CN scope En qué niveles del DN base debe buscar el sistema los grupos subtree prefix Prefijo de los nombres de los grupos en AD; este prefijo se eliminará para encontrar los roles en ClickHouse clickhouse_

Consulte la documentación para ver el conjunto completo de opciones: https://clickhouse.com/docs/operations/external-authenticators/ldap#ldap-external-user-directory

note::: Dado que en el ejemplo los grupos de seguridad de AD tenían el prefijo clickhouse_ —es decir, clickhouse_ad_db1_users —, cuando el sistema los recupere, eliminará ese prefijo y buscará un rol de ClickHouse llamado ad_db1_users para asignarlo a clickhouse_ad_db1_users . :::

Cree bases de datos de ejemplo.

create database db1 on cluster 'cluster_1S_3R'; create database db2 on cluster 'cluster_1S_3R';

Cree tablas de ejemplo.

create table db1.table1 on cluster 'cluster_1S_3R' ( id Int32, column1 String ) engine = MergeTree() order by id; create table db2.table1 on cluster 'cluster_1S_3R ( id Int32, column1 String ) engine = MergeTree() order by id;

Inserte datos de ejemplo.

insert into db1.table1 values (1, 'a'); insert into db2.table1 values (2, 'b');

Cree roles en ClickHouse.

create role ad_admins on cluster 'cluster_1S_3R'; create role ad_db1_users on cluster 'cluster_1S_3R'; create role ad_db2_users on cluster 'cluster_1S_3R';

Otorgue los privilegios a los roles.

GRANT SHOW, SELECT, INSERT, ALTER, CREATE, DROP, UNDROP TABLE, TRUNCATE, OPTIMIZE, BACKUP, KILL QUERY, KILL TRANSACTION, MOVE PARTITION BETWEEN SHARDS, ACCESS MANAGEMENT, SYSTEM, dictGet, displaySecretsInShowAndSelect, INTROSPECTION, SOURCES, CLUSTER ON *.* on cluster 'cluster_1S_3R' TO ad_admins WITH GRANT OPTION; GRANT SELECT ON db1.table1 on cluster 'cluster_1S_3R' TO ad_db1_users; GRANT SELECT ON db2.table1 on cluster 'cluster_1S_3R' TO ad_db2_users;

Pruebe el acceso del usuario restringido db1. Por ejemplo:

root@chnode1:/etc/clickhouse-server# clickhouse-client --user clickhouse_db1_user --password MyPassword123 --secure --port 9440 --host chnode1.marsnet.local ClickHouse client version 24.1.3.31 (official build). Connecting to chnode1.marsnet.local:9440 as user clickhouse_db1_user. Connected to ClickHouse server version 24.1.3. clickhouse :) select * from db1.table1; SELECT * FROM db1.table1 Query id: b04b92d6-5b8b-40a2-a92a-f06f15774930 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ a │ └────┴─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.004 sec. clickhouse :) select * from db2.table1; SELECT * FROM db2.table1 Query id: 7f7eaa44-7b47-4184-807a-6968a56057ad Elapsed: 0.115 sec. Received exception from server (version 24.1.3): Code: 497. DB::Exception: Received from chnode1.marsnet.local:9440. DB::Exception: clickhouse_db1_user: Not enough privileges. To execute this query, it's necessary to have the grant SELECT(id, column1) ON db2.table1. (ACCESS_DENIED)

Compruebe el acceso del usuario que tiene acceso a ambas bases de datos, db1 y db2. Por ejemplo:

root@chnode1:/etc/clickhouse-server# clickhouse-client --user ch_db1_db2_user --password MyPassword123 --secure --port 9440 --host chnode1.marsnet.local ClickHouse client version 24.1.3.31 (official build). Connecting to chnode1.marsnet.local:9440 as user ch_db1_db2_user. Connected to ClickHouse server version 24.1.3. clickhouse :) select * from db1.table1; SELECT * FROM db1.table1 Query id: 23084744-08c2-48bd-8635-a23438812026 ┌─id─┬─column1─┐ │ 1 │ a │ └────┴─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.005 sec. clickhouse :) select * from db2.table1; SELECT * FROM db2.table1 Query id: f9954ec4-d8d9-4b5a-9f68-a7aa79a1bb4a ┌─id─┬─column1─┐ │ 2 │ b │ └────┴─────────┘ 1 row in set. Elapsed: 0.004 sec.

Compruebe el acceso del usuario Admin. Por ejemplo: