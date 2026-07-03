Hacer que sea fácil y asequible para los clientes mover datos de Postgres a ClickHouse para análisis en tiempo real.El conector es más de 5 veces más económico que las herramientas ETL externas y funciones similares de otras plataformas de bases de datos.
Dimensiones de preciosExisten dos dimensiones principales en la estructura de precios:
- Datos ingestados: Los bytes sin comprimir provenientes de Postgres e ingestados en ClickHouse.
- Cómputo: Las unidades de cómputo aprovisionadas por servicio gestionan múltiples ClickPipes de CDC de Postgres y son independientes de las unidades de cómputo utilizadas por el servicio de ClickHouse Cloud. Este cómputo adicional está dedicado específicamente a los ClickPipes de CDC de Postgres. El cómputo se factura a nivel de servicio, no por pipe individual. Cada unidad de cómputo incluye 2 vCPUs y 8 GB de RAM.
Datos ingestadosEl conector de CDC de Postgres opera en dos fases principales:
- Carga inicial / resincronización: Captura un snapshot completo de las tablas de Postgres y ocurre cuando un pipe se crea por primera vez o se resincroniza.
- Replicación continua (CDC): Replicación continua de cambios —como inserciones, actualizaciones, eliminaciones y cambios de esquema— desde Postgres hacia ClickHouse.
|Fase
|Costo
|Carga inicial / resincronización
|$0.10 por GB
|Replicación continua (CDC)
|$0.20 por GB
CómputoEsta dimensión cubre las unidades de cómputo aprovisionadas por servicio exclusivamente para los ClickPipes de Postgres. El cómputo se comparte entre todos los pipes de Postgres dentro de un servicio. Se aprovisiona cuando se crea el primer pipe de Postgres y se libera cuando no quedan pipes de CDC de Postgres. La cantidad de cómputo aprovisionado depende del nivel de su organización:
|Nivel
|Costo
|Nivel Basic
|0.5 unidades de cómputo por servicio — $0.10 por hora
|Nivel Scale o Enterprise
|1 unidad de cómputo por servicio — $0.20 por hora
EjemploSupongamos que su servicio está en el nivel Scale y tiene la siguiente configuración:
- 2 ClickPipes de Postgres ejecutando replicación continua
- Cada pipe ingesta 500 GB de cambios de datos (CDC) por mes
- Cuando se inicia el primer pipe, el servicio aprovisiona 1 unidad de cómputo en el Nivel Scale para CDC de Postgres
Desglose del costo mensualDatos ingestados (CDC): Cómputo:
Preguntas frecuentes sobre Postgres CDC ClickPipes
¿Los datos ingestados que se usan para la tarificación se basan en el tamaño comprimido o no comprimido?
¿Los datos ingestados que se usan para la tarificación se basan en el tamaño comprimido o no comprimido?
¿Cuándo empezará a aparecer en mis facturas la tarificación de Postgres CDC?
¿Cuándo empezará a aparecer en mis facturas la tarificación de Postgres CDC?
¿Se me cobrará si pauso mis pipes?
¿Se me cobrará si pauso mis pipes?
¿Cómo puedo estimar mis costos?
¿Cómo puedo estimar mis costos?
¿Puedo escalar el cómputo asignado a Postgres CDC en mi servicio?
¿Puedo escalar el cómputo asignado a Postgres CDC en mi servicio?
¿Cuál es la granularidad de la tarificación?
¿Cuál es la granularidad de la tarificación?
- Cómputo: Se factura por hora. Las fracciones de hora se redondean hacia arriba a la siguiente hora.
- Dato ingestado: Se mide y se factura por gigabyte (GB) de datos no comprimidos.
¿Puedo usar mis créditos de ClickHouse Cloud para Postgres CDC a través de ClickPipes?
¿Puedo usar mis créditos de ClickHouse Cloud para Postgres CDC a través de ClickPipes?
¿Qué costo adicional debo esperar de Postgres CDC ClickPipes sobre mi gasto mensual actual en ClickHouse Cloud?
¿Qué costo adicional debo esperar de Postgres CDC ClickPipes sobre mi gasto mensual actual en ClickHouse Cloud?