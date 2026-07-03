Descripción general de la facturación de ClickPipes para PostgreSQL CDC

Esta sección describe el modelo de precios del conector de captura de cambios de datos (CDC) de Postgres en ClickPipes. Al diseñar este modelo, el objetivo fue mantener unos precios muy competitivos sin perder de vista nuestra visión principal:

Hacer que sea fácil y asequible para los clientes mover datos de Postgres a ClickHouse para análisis en tiempo real.

El conector es más de 5 veces más económico que las herramientas ETL externas y funciones similares de otras plataformas de bases de datos.

La tarificación empezó a reflejarse en las facturas mensuales el 1 de septiembre de 2025 para todos los clientes (tanto actuales como nuevos) que usan ClickPipes de Postgres CDC.

​ Dimensiones de precios

Existen dos dimensiones principales en la estructura de precios:

Datos ingestados: Los bytes sin comprimir provenientes de Postgres e ingestados en ClickHouse. Cómputo: Las unidades de cómputo aprovisionadas por servicio gestionan múltiples ClickPipes de CDC de Postgres y son independientes de las unidades de cómputo utilizadas por el servicio de ClickHouse Cloud. Este cómputo adicional está dedicado específicamente a los ClickPipes de CDC de Postgres. El cómputo se factura a nivel de servicio, no por pipe individual. Cada unidad de cómputo incluye 2 vCPUs y 8 GB de RAM.

​ Datos ingestados

El conector de CDC de Postgres opera en dos fases principales:

Carga inicial / resincronización : Captura un snapshot completo de las tablas de Postgres y ocurre cuando un pipe se crea por primera vez o se resincroniza.

: Captura un snapshot completo de las tablas de Postgres y ocurre cuando un pipe se crea por primera vez o se resincroniza. Replicación continua (CDC): Replicación continua de cambios —como inserciones, actualizaciones, eliminaciones y cambios de esquema— desde Postgres hacia ClickHouse.

En la mayoría de los casos de uso, la replicación continua representa más del 90% del ciclo de vida de un ClickPipe. Dado que las cargas iniciales implican transferir un gran volumen de datos de una sola vez, ofrecemos una tarifa reducida para esa fase.

Fase Costo Carga inicial / resincronización $0.10 por GB Replicación continua (CDC) $0.20 por GB

Esta dimensión cubre las unidades de cómputo aprovisionadas por servicio exclusivamente para los ClickPipes de Postgres. El cómputo se comparte entre todos los pipes de Postgres dentro de un servicio. Se aprovisiona cuando se crea el primer pipe de Postgres y se libera cuando no quedan pipes de CDC de Postgres. La cantidad de cómputo aprovisionado depende del nivel de su organización:

Nivel Costo Nivel Basic 0.5 unidades de cómputo por servicio — $0.10 por hora Nivel Scale o Enterprise 1 unidad de cómputo por servicio — $0.20 por hora

Supongamos que su servicio está en el nivel Scale y tiene la siguiente configuración:

2 ClickPipes de Postgres ejecutando replicación continua

Cada pipe ingesta 500 GB de cambios de datos (CDC) por mes

Cuando se inicia el primer pipe, el servicio aprovisiona 1 unidad de cómputo en el Nivel Scale para CDC de Postgres

​ Desglose del costo mensual

Datos ingestados (CDC):

2 pipes × 500 GB = 1,000 GB por mes 2 \text{ pipes} \times 500 \text{ GB} = 1{,}000 \text{ GB por mes} 2 pipes × 500 GB = 1 , 000 GB por mes

1 , 000 GB × $ 0.20 / GB = $ 200 1,000 \text{ GB} \times \$0.20/\text{GB} = \$200 1 , 000 GB × $0.20/ GB = $200

Cómputo:

1 unidad de c o ˊ mputo × $ 0.20 / hr × 730 horas (mes aproximado) = $ 146 1 \text{ unidad de cómputo} \times \$0.20/\text{hr} \times 730 \text{ horas (mes aproximado)} = \$146 1 unidad de c o ˊ mputo × $0.20/ hr × 730 horas (mes aproximado) = $146

El cómputo se comparte entre ambos pipes

Costo mensual total:

$ 200 (ingesta) + $ 146 (c o ˊ mputo) = $ 346 \$200 \text{ (ingesta)} + \$146 \text{ (cómputo)} = \$346 $200 (ingesta) + $146 (c o ˊ mputo) = $346

​ Preguntas frecuentes sobre Postgres CDC ClickPipes

¿Los datos ingestados que se usan para la tarificación se basan en el tamaño comprimido o no comprimido? Los datos ingestados se miden como datos no comprimidos procedentes de Postgres, tanto durante la carga inicial como durante CDC (a través del slot de replicación). Postgres no comprime los datos en tránsito de forma predeterminada, y ClickPipe procesa los bytes sin procesar y sin comprimir.

¿Cuándo empezará a aparecer en mis facturas la tarificación de Postgres CDC? La tarificación de Postgres CDC ClickPipes empezó a aparecer en las facturas mensuales a partir del 1 de septiembre de 2025 para todos los clientes (tanto actuales como nuevos).

¿Se me cobrará si pauso mis pipes? No se aplican cargos por ingestión de datos mientras un pipe esté pausado, ya que no se mueve ningún dato. Sin embargo, los cargos por cómputo se siguen aplicando: 0,5 o 1 unidad de cómputo, según el nivel de tu organización. Este es un costo fijo a nivel de servicio y se aplica a todos los pipes dentro de ese servicio.

¿Cómo puedo estimar mis costos? La página Overview de ClickPipes proporciona métricas tanto para la carga inicial/resincronización como para los volúmenes de datos de CDC. Puedes estimar tus costos de Postgres CDC con estas métricas, junto con la tarificación de ClickPipes.

¿Puedo escalar el cómputo asignado a Postgres CDC en mi servicio? De forma predeterminada, el escalado de cómputo no es configurable por el usuario. Los recursos aprovisionados están optimizados para gestionar de forma eficiente la mayoría de las cargas de trabajo de los clientes. Si tu caso de uso requiere más o menos cómputo, abre un ticket de soporte para que podamos evaluar tu solicitud.

¿Cuál es la granularidad de la tarificación? Cómputo : Se factura por hora. Las fracciones de hora se redondean hacia arriba a la siguiente hora.

: Se factura por hora. Las fracciones de hora se redondean hacia arriba a la siguiente hora. Dato ingestado: Se mide y se factura por gigabyte (GB) de datos no comprimidos.

¿Puedo usar mis créditos de ClickHouse Cloud para Postgres CDC a través de ClickPipes? Sí. La tarificación de ClickPipes forma parte de la tarificación unificada de ClickHouse Cloud. Cualquier crédito de plataforma que tengas se aplicará automáticamente también al uso de ClickPipes.