Descripción general de la facturación de ClickPipes para streaming y almacenamiento de objetos

Esta sección describe el modelo de precios de ClickPipes para streaming y almacenamiento de objetos.

​ ¿Cómo es la estructura de precios de ClickPipes?

Consta de dos dimensiones:

Cómputo : Precio por unidad por hora . El cómputo representa el costo de ejecutar los pods de réplica de ClickPipes, tanto si están ingiriendo datos activamente como si no. Se aplica a todos los tipos de ClickPipes.

: Precio . El cómputo representa el costo de ejecutar los pods de réplica de ClickPipes, tanto si están ingiriendo datos activamente como si no. Se aplica a todos los tipos de ClickPipes. Datos ingeridos: Precio por GB. La tarifa de datos ingeridos se aplica a todos los ClickPipes de streaming (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) para los datos transferidos a través de los pods de réplica. El tamaño de los datos ingeridos (GB) se cobra en función de los bytes recibidos desde el origen (sin comprimir o comprimidos).

​ ¿Qué son las réplicas de ClickPipes?

ClickPipes ingiere datos desde orígenes de datos remotos mediante una infraestructura dedicada que funciona y escala de forma independiente del servicio de ClickHouse Cloud. Por este motivo, utiliza réplicas de cómputo dedicadas.

​ ¿Cuál es la cantidad predeterminada de réplicas y su tamaño?

De forma predeterminada, cada ClickPipe incluye 1 réplica con 512 MiB de RAM y 0.125 vCPU (XS). Esto corresponde a 0.0625 unidades de cómputo de ClickHouse (1 unidad = 8 GiB de RAM, 2 vCPU).

​ ¿Cuáles son los precios públicos de ClickPipes?

Cómputo: 0.20 p o r u n i d a d p o r h o r a ( 0.20 por unidad por hora ( 0.20 p or u ni d a d p or h or a ( 0.0125 por réplica por hora para el tamaño de réplica predeterminado)

0.0125 por réplica por hora para el tamaño de réplica predeterminado) Datos ingeridos: $0.04 por GB

El precio de la dimensión de Cómputo depende del número y del tamaño de las réplicas de un ClickPipe. El tamaño de réplica predeterminado puede ajustarse mediante escalado vertical, y el precio de cada tamaño de réplica es el siguiente:

Tamaño de réplica Unidades de cómputo RAM vCPU Precio por hora Extra Small (XS) (default) 0.0625 512 MiB 0.125. $0.0125 Small (S) 0.125 1 GiB 0.25 $0.025 Medium (M) 0.25 2 GiB 0.5 $0.05 Large (L) 0.5 4 GiB 1.0 $0.10 Extra Large (XL) 1.0 8 GiB 2.0 $0.20

​ ¿Cómo se ve en un ejemplo ilustrativo?

Los siguientes ejemplos suponen una sola réplica de tamaño M, salvo que se indique explícitamente lo contrario.

100 GB en 24 h 1 TB en 24 h 10 TB en 24 h ClickPipe de streaming (0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 100) = 5.20 < / t d > < t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) + ( 0.04 x 1000 ) = 5.20</td> <td>(0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 1000) = 5.20 < / t d >< t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) + ( 0.04 x 1000 ) = 41.20 Con 4 réplicas:

(0.25 x 0.20 x 24 x 4) + (0.04 x 10000) = $404.80 ClickPipe de almacenamiento de objetos ∗ ^* ∗ (0.25 x 0.20 x 24) = 1.20 < / t d > < t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) = 1.20</td> <td>(0.25 x 0.20 x 24) = 1.20 < / t d >< t d > ( 0.25 x 0.20 x 24 ) = 1.20 (0.25 x 0.20 x 24) = $1.20

1 ^1 1 Solo se incluye la capacidad de cómputo de ClickPipes para la orquestación; se asume que la transferencia efectiva de datos la proporciona el servicio subyacente de ClickHouse

​ Preguntas frecuentes sobre ClickPipes streaming y almacenamiento de objetos

¿Qué son las réplicas de ClickPipes? ClickPipes ingiere datos de fuentes de datos remotas mediante una infraestructura dedicada que se ejecuta y escala de forma independiente del servicio de ClickHouse Cloud. Por este motivo, utiliza réplicas de cómputo dedicadas. Los diagramas a continuación muestran una arquitectura simplificada. En los ClickPipes de streaming, las réplicas de ClickPipes acceden a las fuentes de datos remotas (p. ej., un broker de Kafka), extraen los datos, los procesan y los ingieren en el servicio de ClickHouse de destino. En el caso de los ClickPipes de almacenamiento de objetos, la réplica de ClickPipes orquesta la tarea de carga de datos (identificar los archivos que se deben copiar, mantener el estado y mover particiones), mientras que los datos se extraen directamente desde el servicio de ClickHouse.

¿Cuál es el número predeterminado de réplicas y su tamaño? Cada ClickPipe usa de forma predeterminada 1 réplica con 2 GiB de RAM y 0.5 vCPU. Esto corresponde a 0.25 unidades de cómputo de ClickHouse (1 unidad = 8 GiB de RAM, 2 vCPU).

¿Se pueden escalar las réplicas de ClickPipes? Sí, los ClickPipes de streaming se pueden escalar tanto horizontal como verticalmente. El escalado horizontal agrega más réplicas para aumentar el rendimiento, mientras que el escalado vertical aumenta los recursos (CPU y RAM) asignados a cada réplica para manejar cargas de trabajo más intensivas. Esto puede configurarse durante la creación del ClickPipe o en cualquier otro momento en Settings -> Advanced Settings -> Scaling.

¿Cuántas réplicas de ClickPipes necesito? Depende del rendimiento de la carga de trabajo y de los requisitos de latencia. Recomendamos comenzar con el valor predeterminado de 1 réplica, medir la latencia y agregar réplicas si es necesario. Ten en cuenta que, para los ClickPipes de Kafka, también debes escalar las particiones del broker de Kafka en consecuencia. Los controles de escalado están disponibles en “settings” para cada ClickPipe de streaming.

¿Cómo es la estructura de precios de ClickPipes? Consta de dos dimensiones: Cómputo : precio por unidad por hora El cómputo representa el costo de ejecutar los pods de las réplicas de ClickPipes, estén ingiriendo datos activamente o no. Se aplica a todos los tipos de ClickPipes.

: precio por unidad por hora El cómputo representa el costo de ejecutar los pods de las réplicas de ClickPipes, estén ingiriendo datos activamente o no. Se aplica a todos los tipos de ClickPipes. Datos ingeridos: precio por GB La tarifa de datos ingeridos se aplica a todos los ClickPipes de streaming (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) para los datos transferidos a través de los pods de las réplicas. El tamaño de los datos ingeridos (GB) se cobra en función de los bytes recibidos desde la fuente (sin comprimir o comprimidos).

¿Cuáles son los precios públicos de ClickPipes? Cómputo: 0.20 p o r u n i d a d p o r h o r a ( 0.20 por unidad por hora ( 0.20 p or u ni d a d p or h or a ( 0.05 por réplica por hora)

0.05 por réplica por hora) Datos ingeridos: $0.04 por GB

¿Cómo se vería en un ejemplo ilustrativo? Por ejemplo, ingestar 1 TB de datos durante 24 horas con el conector de Kafka usando una sola réplica (0.25 unidades de cómputo) cuesta: (0.25 \times 0.20 \times 24) + (0.04 \times 1000) = $41.2

Para los conectores de almacenamiento de objetos (S3 y GCS), solo se incurre en el costo de cómputo de ClickPipes, ya que el pod de ClickPipes no está procesando datos, sino únicamente orquestando la transferencia, que realiza el servicio de ClickHouse subyacente: 0.25 \times 0,20 \times 24 = $1.2