Consta de dos dimensiones:
¿Cómo es la estructura de precios de ClickPipes?
- Cómputo: Precio por unidad por hora. El cómputo representa el costo de ejecutar los pods de réplica de ClickPipes, tanto si están ingiriendo datos activamente como si no. Se aplica a todos los tipos de ClickPipes.
- Datos ingeridos: Precio por GB. La tarifa de datos ingeridos se aplica a todos los ClickPipes de streaming (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) para los datos transferidos a través de los pods de réplica. El tamaño de los datos ingeridos (GB) se cobra en función de los bytes recibidos desde el origen (sin comprimir o comprimidos).
ClickPipes ingiere datos desde orígenes de datos remotos mediante una infraestructura dedicada que funciona y escala de forma independiente del servicio de ClickHouse Cloud. Por este motivo, utiliza réplicas de cómputo dedicadas.
¿Qué son las réplicas de ClickPipes?
De forma predeterminada, cada ClickPipe incluye 1 réplica con 512 MiB de RAM y 0.125 vCPU (XS). Esto corresponde a 0.0625 unidades de cómputo de ClickHouse (1 unidad = 8 GiB de RAM, 2 vCPU).
¿Cuál es la cantidad predeterminada de réplicas y su tamaño?
¿Cuáles son los precios públicos de ClickPipes?
- Cómputo: 0.0125 por réplica por hora para el tamaño de réplica predeterminado)
- Datos ingeridos: $0.04 por GB
|Tamaño de réplica
|Unidades de cómputo
|RAM
|vCPU
|Precio por hora
|Extra Small (XS) (default)
|0.0625
|512 MiB
|0.125.
|$0.0125
|Small (S)
|0.125
|1 GiB
|0.25
|$0.025
|Medium (M)
|0.25
|2 GiB
|0.5
|$0.05
|Large (L)
|0.5
|4 GiB
|1.0
|$0.10
|Extra Large (XL)
|1.0
|8 GiB
|2.0
|$0.20
Los siguientes ejemplos suponen una sola réplica de tamaño M, salvo que se indique explícitamente lo contrario.
¿Cómo se ve en un ejemplo ilustrativo?
|100 GB en 24 h
|1 TB en 24 h
|10 TB en 24 h
|ClickPipe de streaming
|(0.25 x 0.20 x 24) + (0.04 x 100) = 41.20
|Con 4 réplicas:
(0.25 x 0.20 x 24 x 4) + (0.04 x 10000) = $404.80
|ClickPipe de almacenamiento de objetos
|(0.25 x 0.20 x 24) = 1.20
|(0.25 x 0.20 x 24) = $1.20
Preguntas frecuentes sobre ClickPipes streaming y almacenamiento de objetos
¿Qué son las réplicas de ClickPipes?
¿Qué son las réplicas de ClickPipes?
ClickPipes ingiere datos de fuentes de datos remotas mediante una infraestructura dedicada que se ejecuta y escala de forma independiente del servicio de ClickHouse Cloud. Por este motivo, utiliza réplicas de cómputo dedicadas. Los diagramas a continuación muestran una arquitectura simplificada.En los ClickPipes de streaming, las réplicas de ClickPipes acceden a las fuentes de datos remotas (p. ej., un broker de Kafka), extraen los datos, los procesan y los ingieren en el servicio de ClickHouse de destino.
En el caso de los ClickPipes de almacenamiento de objetos, la réplica de ClickPipes orquesta la tarea de carga de datos (identificar los archivos que se deben copiar, mantener el estado y mover particiones), mientras que los datos se extraen directamente desde el servicio de ClickHouse.
¿Cuál es el número predeterminado de réplicas y su tamaño?
¿Cuál es el número predeterminado de réplicas y su tamaño?
Cada ClickPipe usa de forma predeterminada 1 réplica con 2 GiB de RAM y 0.5 vCPU. Esto corresponde a 0.25 unidades de cómputo de ClickHouse (1 unidad = 8 GiB de RAM, 2 vCPU).
¿Se pueden escalar las réplicas de ClickPipes?
¿Se pueden escalar las réplicas de ClickPipes?
Sí, los ClickPipes de streaming se pueden escalar tanto horizontal como verticalmente. El escalado horizontal agrega más réplicas para aumentar el rendimiento, mientras que el escalado vertical aumenta los recursos (CPU y RAM) asignados a cada réplica para manejar cargas de trabajo más intensivas. Esto puede configurarse durante la creación del ClickPipe o en cualquier otro momento en Settings -> Advanced Settings -> Scaling.
¿Cuántas réplicas de ClickPipes necesito?
¿Cuántas réplicas de ClickPipes necesito?
Depende del rendimiento de la carga de trabajo y de los requisitos de latencia. Recomendamos comenzar con el valor predeterminado de 1 réplica, medir la latencia y agregar réplicas si es necesario. Ten en cuenta que, para los ClickPipes de Kafka, también debes escalar las particiones del broker de Kafka en consecuencia. Los controles de escalado están disponibles en “settings” para cada ClickPipe de streaming.
¿Cómo es la estructura de precios de ClickPipes?
¿Cómo es la estructura de precios de ClickPipes?
Consta de dos dimensiones:
- Cómputo: precio por unidad por hora El cómputo representa el costo de ejecutar los pods de las réplicas de ClickPipes, estén ingiriendo datos activamente o no. Se aplica a todos los tipos de ClickPipes.
- Datos ingeridos: precio por GB La tarifa de datos ingeridos se aplica a todos los ClickPipes de streaming (Kafka, Confluent, Amazon MSK, Amazon Kinesis, Redpanda, WarpStream, Azure Event Hubs) para los datos transferidos a través de los pods de las réplicas. El tamaño de los datos ingeridos (GB) se cobra en función de los bytes recibidos desde la fuente (sin comprimir o comprimidos).
¿Cuáles son los precios públicos de ClickPipes?
¿Cuáles son los precios públicos de ClickPipes?
- Cómputo: 0.05 por réplica por hora)
- Datos ingeridos: $0.04 por GB
¿Cómo se vería en un ejemplo ilustrativo?
¿Cómo se vería en un ejemplo ilustrativo?
Por ejemplo, ingestar 1 TB de datos durante 24 horas con el conector de Kafka usando una sola réplica (0.25 unidades de cómputo) cuesta:(0.25 \times 0.20 \times 24) + (0.04 \times 1000) = $41.2
Para los conectores de almacenamiento de objetos (S3 y GCS), solo se incurre en el costo de cómputo de ClickPipes, ya que el pod de ClickPipes no está procesando datos, sino únicamente orquestando la transferencia, que realiza el servicio de ClickHouse subyacente:0.25 \times 0,20 \times 24 = $1.2
Para los conectores de almacenamiento de objetos (S3 y GCS), solo se incurre en el costo de cómputo de ClickPipes, ya que el pod de ClickPipes no está procesando datos, sino únicamente orquestando la transferencia, que realiza el servicio de ClickHouse subyacente:0.25 \times 0,20 \times 24 = $1.2
¿Cómo se compara el precio de ClickPipes con el del mercado?
¿Cómo se compara el precio de ClickPipes con el del mercado?
La filosofía detrás del precio de ClickPipes es cubrir los costos operativos de la plataforma y, al mismo tiempo, ofrecer una forma sencilla y confiable de mover datos a ClickHouse Cloud. Desde esa perspectiva, nuestro análisis de mercado mostró que tenemos un posicionamiento competitivo.