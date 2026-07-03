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Puede utilizar los comandos BACKUP y RESTORE para exportar copias de seguridad a sus buckets de almacenamiento, además de crear o restaurar copias de seguridad a través de la interfaz de usuario. En esta guía se incluyen comandos para los tres CSP.

Requisitos

Necesitará los siguientes datos para exportar/restaurar copias de seguridad en su propio bucket de almacenamiento de CSP:
  1. Endpoint de AWS S3, con el formato: s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<optional_directory> Por ejemplo: s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/ Donde:
    • testchbackups es el nombre del bucket de S3 al que se exportarán las copias de seguridad.
    • backups es un subdirectorio opcional.
  2. Clave de acceso y secreto de AWS. También se admite la autenticación basada en roles de AWS y puede usarse en lugar de la clave de acceso y el secreto de AWS, como se describe en la sección anterior.

Copia de seguridad / Restauración de una DB específica

Aquí mostramos cómo hacer la copia de seguridad y la restauración de una sola base de datos. Consulta el resumen de comandos de copia de seguridad para ver los comandos de copia de seguridad completa y restauración.

AWS S3

Donde uuid es un identificador único que se utiliza para diferenciar un conjunto de copias de seguridad.
Deberás usar un uuid distinto para cada copia de seguridad nueva en este subdirectorio; de lo contrario, recibirás un error BACKUP_ALREADY_EXISTS. Por ejemplo, si haces copias de seguridad diarias, tendrás que usar un uuid nuevo cada día.

Google Cloud Storage (GCS)

Donde uuid es un identificador único que se usa para identificar la copia de seguridad.
Deberá usar un uuid distinto para cada copia de seguridad nueva en este subdirectorio; de lo contrario, recibirá el error BACKUP_ALREADY_EXISTS. Por ejemplo, si realiza copias de seguridad diarias, deberá usar un uuid nuevo cada día.

Azure Blob Storage

Donde uuid es un identificador único que se utiliza para identificar la copia de seguridad.
Deberás usar un uuid diferente para cada copia de seguridad nueva en este subdirectorio; de lo contrario, obtendrás un error BACKUP_ALREADY_EXISTS. Por ejemplo, si haces copias de seguridad diarias, tendrás que usar un uuid nuevo cada día.

Copia de seguridad / Restauración de todo el servicio

Para hacer una copia de seguridad de todo el servicio, use los comandos siguientes. Esta copia de seguridad contendrá todos los datos de usuario y los datos del sistema de las entidades creadas, perfiles de configuración, políticas de roles, cuotas y funciones. A continuación se muestran para AWS S3. Puede utilizar estos comandos con la sintaxis descrita anteriormente para realizar copias de seguridad en GCS y Azure Blob Storage.
donde uuid es un identificador único que se utiliza para identificar la copia de seguridad.

FAQ

Le ofrecemos la posibilidad de exportar copias de seguridad a su bucket; sin embargo, no limpiamos ni eliminamos ninguna de las copias de seguridad una vez escritas. Usted es responsable de gestionar el ciclo de vida de las copias de seguridad en su bucket, lo que incluye eliminarlas, archivarlas según sea necesario o moverlas a un almacenamiento más económico para optimizar el costo total.
Si se mueve alguna copia de seguridad a otra ubicación, será necesario actualizar el comando de restauración para que apunte a la nueva ubicación donde se almacenan las copias de seguridad.
Tendrá que actualizar las credenciales modificadas en la UI para que las copias de seguridad vuelvan a realizarse correctamente.
Tendrá que actualizar la nueva ubicación en la UI, y las copias de seguridad comenzarán a realizarse en esa nueva ubicación. Las copias de seguridad antiguas permanecerán en la ubicación original.
Para deshabilitar las copias de seguridad externas de un servicio, vaya a la pantalla de configuración del servicio y haga clic en Change external backup. En la pantalla siguiente, haga clic en Remove setup para deshabilitar las copias de seguridad externas del servicio.
Última modificación el 3 de julio de 2026