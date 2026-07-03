BACKUP y
RESTORE para exportar copias de seguridad a sus buckets de almacenamiento,
además de crear o restaurar copias de seguridad a través de la interfaz de usuario.
En esta guía se incluyen comandos para los tres CSP.
Requisitos
- AWS
- GCP
- Azure
- Endpoint de AWS S3, con el formato:
s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<optional_directory>Por ejemplo:
s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/Donde:
testchbackupses el nombre del bucket de S3 al que se exportarán las copias de seguridad.
backupses un subdirectorio opcional.
-
- Clave de acceso y secreto de AWS. También se admite la autenticación basada en roles de AWS y puede usarse en lugar de la clave de acceso y el secreto de AWS, como se describe en la sección anterior.
Copia de seguridad / Restauración de una DB específica
AWS S3
- COPIA DE SEGURIDAD
- RESTAURAR
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3(
'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/<uuid>',
'<key id>',
'<key secret>'
)
uuid es un identificador único que se utiliza para diferenciar un conjunto de copias de seguridad.
uuid distinto para cada copia de seguridad nueva en este subdirectorio; de lo contrario, recibirás un error
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
Por ejemplo, si haces copias de seguridad diarias, tendrás que usar un
uuid nuevo cada día.
Google Cloud Storage (GCS)
- COPIA DE SEGURIDAD
- RESTAURAR
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3(
'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>',
'<hmac-key>',
'<hmac-secret>'
)
uuid es un identificador único que se usa para identificar la copia de seguridad.
uuid distinto para cada copia de seguridad nueva en este subdirectorio; de lo contrario, recibirá el error
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
Por ejemplo, si realiza copias de seguridad diarias, deberá usar un
uuid nuevo cada día.
Azure Blob Storage
- COPIA DE SEGURIDAD
- RESTAURAR
BACKUP DATABASE test_backups
TO AzureBlobStorage(
'<cadena de conexión del endpoint de AzureBlobStorage>',
'<contenedor>',
'<blob>/<>'
)
uuid es un identificador único que se utiliza para identificar la copia de seguridad.
uuid diferente para cada copia de seguridad nueva en este subdirectorio; de lo contrario, obtendrás un error
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
Por ejemplo, si haces copias de seguridad diarias, tendrás que usar un
uuid nuevo cada día.
Copia de seguridad / Restauración de todo el servicio
- COPIA DE SEGURIDAD
- RESTAURAR
BACKUP
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
TABLE system.functions,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
TO S3(
'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/<uuid>',
'<key id>',
'<key secret>'
)
uuid es un identificador único que se utiliza para identificar la copia de seguridad.
FAQ
¿Qué ocurre con las copias de seguridad en mi almacenamiento de objetos en la nube? ¿ClickHouse las limpia en algún momento?
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¿Qué ocurre con el proceso de restauración si muevo algunas de las copias de seguridad existentes a otra ubicación?
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¿Qué ocurre si cambio las credenciales necesarias para acceder al almacenamiento de objetos?
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¿Qué ocurre si cambio la ubicación a la que exporto mis copias de seguridad externas?
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¿Cómo puedo deshabilitar las copias de seguridad externas en un servicio para el que las habilité?
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