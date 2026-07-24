DbVisualizer está disponible en https://www.dbvis.com/download/
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Reúna los detalles de su conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Gestión integrada del controlador JDBC
DbVisualizer incluye los controladores JDBC más actualizados para ClickHouse. Tiene una gestión completa de controladores JDBC integrada que apunta a las últimas releases, así como a versiones históricas de los drivers.
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Conéctese a ClickHouse
Para conectar una base de datos con DbVisualizer, primero debe crear y configurar una conexión de base de datos.
- Cree una nueva conexión desde Database->Create Database Connection y seleccione un driver para su base de datos en el menú emergente.
- Se abrirá una pestaña Object View para la nueva conexión.
- Introduzca un nombre para la conexión en el campo Name y, opcionalmente, una descripción de la conexión en el campo Notes.
- Deje Database Type como Auto Detect.
- Si el driver seleccionado en Driver Type aparece marcado con una marca de verificación verde, está listo para usarse. Si no aparece marcado con una marca de verificación verde, es posible que tenga que configurar el driver en Driver Manager.
- Introduzca la información del servidor de base de datos en los campos restantes.
- Verifique que pueda establecerse una connection de red con la dirección y el puerto especificados haciendo clic en el botón Ping Server.
- Si el resultado de Ping Server muestra que se puede acceder al server, haga clic en Connect para conectarse al servidor de base de datos.
Para obtener más información sobre DbVisualizer, consulta la documentación de DbVisualizer.