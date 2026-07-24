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Inicia o descarga DataGrip

DataGrip está disponible en https://www.jetbrains.com/datagrip/
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Recopila los datos de conexión

Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Carga el driver de ClickHouse

  1. Inicia DataGrip y, en la pestaña Fuentes de datos del cuadro de diálogo Data Sources and Drivers, haz clic en el icono +
Selecciona ClickHouse
A medida que establezcas conexiones, el orden cambiará; es posible que ClickHouse aún no aparezca al principio de la lista.
  • Cambia a la pestaña Drivers y carga el driver de ClickHouse DataGrip no incluye drivers para minimizar el tamaño de la descarga. En la pestaña Drivers, selecciona ClickHouse en la lista Complete Support y expande el signo +. Elige el driver Latest stable en la opción Provided Driver:
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Conéctate a ClickHouse

  • Especifica los datos de conexión de tu base de datos y haz clic en Test Connection. En el primer paso recopilaste esos datos: completa la URL del host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos, y luego prueba la conexión.
Introduce solo el hostname en el campo Host (por ejemplo, your-host.clickhouse.cloud) sin ningún prefijo de protocolo, como https://.Para las conexiones de ClickHouse Cloud, debes añadir ?ssl=true al campo URL debajo del host. La URL JDBC completa debe verse así:jdbc:clickhouse://your-host.clickhouse.cloud:8443/default?ssl=trueClickHouse Cloud requiere cifrado SSL para todas las conexiones. Sin el parámetro ?ssl=true, verás errores de “Connection reset” incluso con las credenciales correctas.Para obtener más información sobre la configuración de la URL JDBC, consulta el repositorio del ClickHouse JDBC driver.

Más información

Para obtener más información sobre DataGrip, consulta la documentación de DataGrip.
Última modificación el 24 de julio de 2026