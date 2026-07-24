DataGrip está disponible en https://www.jetbrains.com/datagrip/
Inicia o descarga DataGrip
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Recopila los datos de conexión
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Carga el driver de ClickHouse
- Inicia DataGrip y, en la pestaña Fuentes de datos del cuadro de diálogo Data Sources and Drivers, haz clic en el icono +
- Cambia a la pestaña Drivers y carga el driver de ClickHouse DataGrip no incluye drivers para minimizar el tamaño de la descarga. En la pestaña Drivers, selecciona ClickHouse en la lista Complete Support y expande el signo +. Elige el driver Latest stable en la opción Provided Driver:
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Conéctate a ClickHouse
- Especifica los datos de conexión de tu base de datos y haz clic en Test Connection. En el primer paso recopilaste esos datos: completa la URL del host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos, y luego prueba la conexión.
Para obtener más información sobre DataGrip, consulta la documentación de DataGrip.