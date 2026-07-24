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DBeaver está disponible en varias ediciones. En esta guía se utiliza DBeaver Community. Consulte las distintas ediciones y capacidades aquí. DBeaver se conecta a ClickHouse mediante JDBC.
Utilice DBeaver versión 23.1.0 o superior para mejorar la compatibilidad con columnas Nullable en ClickHouse.
1

Reúna los datos de su ClickHouse

DBeaver usa JDBC sobre HTTP(S) para conectarse a ClickHouse; necesita:
  • endpoint
  • número de puerto
  • nombre de usuario
  • contraseña
2

Descargar DBeaver

DBeaver está disponible en https://dbeaver.io/download/
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Añadir una base de datos

  • Use el menú Database > New Database Connection o el icono New Database Connection en el Database Navigator para abrir el cuadro de diálogo Connect to a database:
  • Seleccione Analytical y luego ClickHouse:
  • Cree la URL de JDBC. En la pestaña Main, configure Host, Port, Username, Password y Database:
  • De forma predeterminada, la propiedad SSL > Use SSL estará desactivada. Si se conecta a ClickHouse Cloud o a un servidor que requiere SSL en el puerto HTTP, active SSL > Use SSL:
  • Pruebe la conexión:
Si DBeaver detecta que no tiene instalado el driver de ClickHouse, le ofrecerá descargarlo:
  • Después de descargar el driver, vuelva a probar la conexión:
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Consultar ClickHouse

Abra un editor de consultas y ejecute una consulta.
  • Haga clic derecho en su conexión y elija SQL Editor > Open SQL Script para abrir un editor de consultas:
  • Una consulta de ejemplo sobre system.query_log:

Próximos pasos

Consulta la wiki de DBeaver para conocer las funcionalidades de DBeaver y la documentación de ClickHouse para conocer las funcionalidades de ClickHouse.
Última modificación el 24 de julio de 2026