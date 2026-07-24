Utilice DBeaver versión 23.1.0 o superior para mejorar la compatibilidad con columnas
Nullable en ClickHouse.
1
Reúna los datos de su ClickHouse
DBeaver usa JDBC sobre HTTP(S) para conectarse a ClickHouse; necesita:
- endpoint
- número de puerto
- nombre de usuario
- contraseña
2
Descargar DBeaver
DBeaver está disponible en https://dbeaver.io/download/
3
Añadir una base de datos
- Use el menú Database > New Database Connection o el icono New Database Connection en el Database Navigator para abrir el cuadro de diálogo Connect to a database:
- Seleccione Analytical y luego ClickHouse:
- Cree la URL de JDBC. En la pestaña Main, configure Host, Port, Username, Password y Database:
- De forma predeterminada, la propiedad SSL > Use SSL estará desactivada. Si se conecta a ClickHouse Cloud o a un servidor que requiere SSL en el puerto HTTP, active SSL > Use SSL:
- Pruebe la conexión:
- Después de descargar el driver, vuelva a probar la conexión:
4
Consultar ClickHouse
Abra un editor de consultas y ejecute una consulta.
- Haga clic derecho en su conexión y elija SQL Editor > Open SQL Script para abrir un editor de consultas:
- Una consulta de ejemplo sobre
system.query_log:
Consulta la wiki de DBeaver para conocer las funcionalidades de DBeaver y la documentación de ClickHouse para conocer las funcionalidades de ClickHouse.