1
Reúne los detalles de tu ClickHouse
QStudio usa JDBC sobre HTTP(S) para conectarse a ClickHouse; necesitas:
- endpoint
- número de puerto
- nombre de usuario
- contraseña
Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
|Parámetro(s)
|Descripción
HOST and
PORT
|Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
DATABASE NAME
|De forma predeterminada, existe una base de datos llamada
default; use el nombre de la base de datos a la que desea conectarse.
USERNAME and
PASSWORD
|De forma predeterminada, el nombre de usuario es
default. Use el nombre de usuario adecuado para su caso de uso.
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando
curl de ejemplo.
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
2
Descarga QStudio
QStudio está disponible en https://www.timestored.com/qstudio/download/
3
Agrega una base de datos
- Cuando abras QStudio por primera vez, haz clic en Server->Add Server en el menú o en el botón para agregar un servidor en la barra de herramientas.
- Luego configura los detalles:
- Server Type: Clickhouse.com
- Ten en cuenta que en Host DEBES incluir https:// Host: https://abc.def.clickhouse.cloud Port: 8443
- Username: default
Password:
XXXXXXXXXXX
- Haz clic en Add
4
Consultar ClickHouse
- Abre un editor de consultas y ejecuta una consulta. Puedes ejecutar consultas con:
- Ctrl + e - Ejecuta el texto resaltado
- Ctrl + Enter - Ejecuta la línea actual
- Una consulta de ejemplo:
Consulta QStudio para conocer sus capacidades y la documentación de ClickHouse para conocer las capacidades de ClickHouse.