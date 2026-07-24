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QStudio es una interfaz gráfica de SQL gratuita que permite ejecutar scripts SQL, explorar tablas fácilmente, crear gráficos y exportar resultados. Funciona en cualquier sistema operativo y con cualquier base de datos. QStudio se conecta a ClickHouse mediante JDBC.
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Reúne los detalles de tu ClickHouse

QStudio usa JDBC sobre HTTP(S) para conectarse a ClickHouse; necesitas:
  • endpoint
  • número de puerto
  • nombre de usuario
  • contraseña
Para conectarse a ClickHouse con HTTP(S), necesita esta información:Los detalles de su servicio de ClickHouse Cloud están disponibles en la consola de ClickHouse Cloud. Seleccione un servicio y haga clic en Connect:
Botón Connect del servicio de ClickHouse Cloud
Elija HTTPS. Los detalles de conexión se muestran en un comando curl de ejemplo.
Detalles de conexión HTTPS de ClickHouse Cloud
Si usa ClickHouse autogestionado, los detalles de conexión los establece su administrador de ClickHouse.
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Descarga QStudio

QStudio está disponible en https://www.timestored.com/qstudio/download/
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Agrega una base de datos

  • Cuando abras QStudio por primera vez, haz clic en Server->Add Server en el menú o en el botón para agregar un servidor en la barra de herramientas.
  • Luego configura los detalles:
  1. Server Type: Clickhouse.com
  2. Ten en cuenta que en Host DEBES incluir https:// Host: https://abc.def.clickhouse.cloud Port: 8443
  3. Username: default Password: XXXXXXXXXXX
  4. Haz clic en Add
Si QStudio detecta que no tienes instalado el ClickHouse JDBC driver, te ofrecerá descargarlo por ti:
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Consultar ClickHouse

  • Abre un editor de consultas y ejecuta una consulta. Puedes ejecutar consultas con:
  • Ctrl + e - Ejecuta el texto resaltado
  • Ctrl + Enter - Ejecuta la línea actual
  • Una consulta de ejemplo:

Siguientes pasos

Consulta QStudio para conocer sus capacidades y la documentación de ClickHouse para conocer las capacidades de ClickHouse.
Última modificación el 24 de julio de 2026