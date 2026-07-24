Nota: es posible que debas reiniciar el kernel para usar los paquetes actualizados.
# Instalar los paquetes necesarios
%pip install --quiet jupysql clickhouse_sqlalchemy
Debes asegurarte de que tu ClickHouse esté en funcionamiento y sea accesible para los siguientes pasos. Puedes usar la versión local o la versión en la nube. Nota: tendrás que ajustar la cadena de conexión según el tipo de instancia al que intentes conectarte (URL, usuario, contraseña). En el ejemplo de abajo hemos usado una instancia local. Para obtener más información, consulta esta guía.
import pandas as pd
from sklearn_evaluation import plot
# Importar la extensión de Jupyter jupysql para crear celdas SQL
%load_ext sql
%config SqlMagic.autocommit=False
%sql clickhouse://default:@localhost:8123/default
%%sql
CREATE TABLE trips
(
`trip_id` UInt32,
`vendor_id` Enum8('1' = 1, '2' = 2, '3' = 3, '4' = 4, 'CMT' = 5, 'VTS' = 6, 'DDS' = 7, 'B02512' = 10, 'B02598' = 11, 'B02617' = 12, 'B02682' = 13, 'B02764' = 14, '' = 15),
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_date` Date,
`dropoff_datetime` DateTime,
`store_and_fwd_flag` UInt8,
`rate_code_id` UInt8,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`fare_amount` Float32,
`extra` Float32,
`mta_tax` Float32,
`tip_amount` Float32,
`tolls_amount` Float32,
`ehail_fee` Float32,
`improvement_surcharge` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4),
`trip_type` UInt8,
`pickup` FixedString(25),
`dropoff` FixedString(25),
`cab_type` Enum8('yellow' = 1, 'green' = 2, 'uber' = 3),
`pickup_nyct2010_gid` Int8,
`pickup_ctlabel` Float32,
`pickup_borocode` Int8,
`pickup_ct2010` String,
`pickup_boroct2010` String,
`pickup_cdeligibil` String,
`pickup_ntacode` FixedString(4),
`pickup_ntaname` String,
`pickup_puma` UInt16,
`dropoff_nyct2010_gid` UInt8,
`dropoff_ctlabel` Float32,
`dropoff_borocode` UInt8,
`dropoff_ct2010` String,
`dropoff_boroct2010` String,
`dropoff_cdeligibil` String,
`dropoff_ntacode` FixedString(4),
`dropoff_ntaname` String,
`dropoff_puma` UInt16
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Hecho.
%%sql
INSERT INTO trips
SELECT * FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{1..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames', "
`trip_id` UInt32,
`vendor_id` Enum8('1' = 1, '2' = 2, '3' = 3, '4' = 4, 'CMT' = 5, 'VTS' = 6, 'DDS' = 7, 'B02512' = 10, 'B02598' = 11, 'B02617' = 12, 'B02682' = 13, 'B02764' = 14, '' = 15),
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_date` Date,
`dropoff_datetime` DateTime,
`store_and_fwd_flag` UInt8,
`rate_code_id` UInt8,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`fare_amount` Float32,
`extra` Float32,
`mta_tax` Float32,
`tip_amount` Float32,
`tolls_amount` Float32,
`ehail_fee` Float32,
`improvement_surcharge` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4),
`trip_type` UInt8,
`pickup` FixedString(25),
`dropoff` FixedString(25),
`cab_type` Enum8('yellow' = 1, 'green' = 2, 'uber' = 3),
`pickup_nyct2010_gid` Int8,
`pickup_ctlabel` Float32,
`pickup_borocode` Int8,
`pickup_ct2010` String,
`pickup_boroct2010` String,
`pickup_cdeligibil` String,
`pickup_ntacode` FixedString(4),
`pickup_ntaname` String,
`pickup_puma` UInt16,
`dropoff_nyct2010_gid` UInt8,
`dropoff_ctlabel` Float32,
`dropoff_borocode` UInt8,
`dropoff_ct2010` String,
`dropoff_boroct2010` String,
`dropoff_cdeligibil` String,
`dropoff_ntacode` FixedString(4),
`dropoff_ntaname` String,
`dropoff_puma` UInt16
") SETTINGS input_format_try_infer_datetimes = 0
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Hecho.
%sql SELECT count() FROM trips limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Hecho.
|count()
|1999657
%sql SELECT DISTINCT(pickup_ntaname) FROM trips limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Hecho.
|pickup_ntaname
|Morningside Heights
|Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
|Midtown-Midtown South
|SoHo-Tribeca-Civic Center-Little Italy
|Murray Hill-Kips Bay
%sql SELECT round(avg(tip_amount), 2) FROM trips
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Listo.
|round(avg(tip_amount), 2)
|1.68
%%sql
SELECT
passenger_count,
ceil(avg(total_amount),2) AS average_total_amount
FROM trips
GROUP BY passenger_count
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Listo.
|passenger_count
|average_total_amount
|0
|22.69
|1
|15.97
|2
|17.15
|3
|16.76
|4
|17.33
|5
|16.35
|6
|16.04
|7
|59.8
|8
|36.41
|9
|9.81
%%sql
SELECT
pickup_date,
pickup_ntaname,
SUM(1) AS number_of_trips
FROM trips
GROUP BY pickup_date, pickup_ntaname
ORDER BY pickup_date ASC
limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Listo.
|pickup_date
|pickup_ntaname
|number_of_trips
|2015-07-01
|Bushwick North
|2
|2015-07-01
|Brighton Beach
|1
|2015-07-01
|Briarwood-Jamaica Hills
|3
|2015-07-01
|Williamsburg
|1
|2015-07-01
|Queensbridge-Ravenswood-Long Island City
|9
# %sql DESCRIBE trips;
# %sql SELECT DISTINCT(trip_distance) FROM trips limit 50;
%%sql --save short-trips --no-execute
SELECT *
FROM trips
WHERE trip_distance < 6.3
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default Se omite la ejecución…
%sqlplot histogram --table short-trips --column trip_distance --bins 10 --with short-trips
<AxesSubplot: title={'center': "'trip_distance' from 'short-trips'"}, xlabel='trip_distance', ylabel='Count'>
ax = %sqlplot histogram --table short-trips --column trip_distance --bins 50 --with short-trips
ax.grid()
ax.set_title("Trip distance from trips < 6.3")
_ = ax.set_xlabel("Trip distance")