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En esta guía mostraremos cómo integrar ClickHouse. Usaremos JupySQL para ejecutar consultas en ClickHouse. Una vez cargados los datos, los visualizaremos mediante gráficos en SQL. La integración entre JupySQL y ClickHouse es posible gracias al uso de la biblioteca clickhouse_sqlalchemy. Esta biblioteca facilita la comunicación entre ambos sistemas y le permite conectarse a ClickHouse y especificar el dialecto SQL. Una vez establecida la conexión, puede ejecutar consultas SQL directamente desde la UI nativa de ClickHouse o desde el Jupyter notebook.
Nota: es posible que debas reiniciar el kernel para usar los paquetes actualizados.
Debes asegurarte de que tu ClickHouse esté en funcionamiento y sea accesible para los siguientes pasos. Puedes usar la versión local o la versión en la nube. Nota: tendrás que ajustar la cadena de conexión según el tipo de instancia al que intentes conectarte (URL, usuario, contraseña). En el ejemplo de abajo hemos usado una instancia local. Para obtener más información, consulta esta guía.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Hecho.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Hecho.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Hecho.
count()
1999657
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Hecho.
pickup_ntaname
Morningside Heights
Hudson Yards-Chelsea-Flatiron-Union Square
Midtown-Midtown South
SoHo-Tribeca-Civic Center-Little Italy
Murray Hill-Kips Bay
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Listo.
round(avg(tip_amount), 2)
1.68
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Listo.
passenger_countaverage_total_amount
022.69
115.97
217.15
316.76
417.33
516.35
616.04
759.8
836.41
99.81
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Listo.
pickup_datepickup_ntanamenumber_of_trips
2015-07-01Bushwick North2
2015-07-01Brighton Beach1
2015-07-01Briarwood-Jamaica Hills3
2015-07-01Williamsburg1
2015-07-01Queensbridge-Ravenswood-Long Island City9
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default Se omite la ejecución…
Última modificación el 24 de julio de 2026