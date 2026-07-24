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Abre la página de inicio de TABLUM.IO

Puedes instalar una versión self-hosted de TABLUM.IO en tu servidor Linux con Docker.
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Regístrate o inicia sesión en el servicio

Primero, regístrate en TABLUM.IO con tu correo electrónico o utiliza el inicio de sesión rápido con cuentas de Google o Facebook.
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Añade un conector de ClickHouse

Ten a mano tus datos de conexión de ClickHouse, ve a la pestaña Connector y completa la URL del host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y el nombre del conector. Después de completar estos campos, haz clic en el botón Test connection para validar los datos y, a continuación, haz clic en Save connector for me para guardarlo de forma persistente.
Asegúrate de especificar el puerto HTTP correcto y de activar o desactivar el modo SSL según corresponda a tu conexión.
Normalmente, el puerto es 8443 cuando se usa TLS o 8123 cuando no se usa TLS.
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Selecciona el conector

Ve a la pestaña Dataset. Selecciona en el menú desplegable el conector de ClickHouse que acabas de crear. En el panel derecho, verás la lista de tablas y esquemas disponibles.
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Introduce una consulta SQL y ejecútala

Escribe una consulta en la SQL Console y pulsa Run Query. Los resultados se mostrarán como una hoja de cálculo.
Haz clic con el botón derecho en el nombre de la columna para abrir el menú desplegable con opciones de ordenación, filtro y otras acciones.
Con TABLUM.IO puedes
  • crear y utilizar varios conectores de ClickHouse dentro de tu cuenta de TABLUM.IO,
  • ejecutar consultas sobre cualquier dato cargado, independientemente de la fuente de datos,
  • compartir los resultados como una nueva base de datos de ClickHouse.

Más información

Encuentra más información sobre TABLUM.IO en https://tablum.io.
Última modificación el 24 de julio de 2026