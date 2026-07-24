Abre la página de inicio de TABLUM.IO
Puedes instalar una versión self-hosted de TABLUM.IO en tu servidor Linux con Docker.
1
Regístrate o inicia sesión en el servicio
Primero, regístrate en TABLUM.IO con tu correo electrónico o utiliza el inicio de sesión rápido con cuentas de Google o Facebook.
2
Añade un conector de ClickHouse
Ten a mano tus datos de conexión de ClickHouse, ve a la pestaña Connector y completa la URL del host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y el nombre del conector. Después de completar estos campos, haz clic en el botón Test connection para validar los datos y, a continuación, haz clic en Save connector for me para guardarlo de forma persistente.
3
Selecciona el conector
Ve a la pestaña Dataset. Selecciona en el menú desplegable el conector de ClickHouse que acabas de crear. En el panel derecho, verás la lista de tablas y esquemas disponibles.
4
Introduce una consulta SQL y ejecútala
Escribe una consulta en la SQL Console y pulsa Run Query. Los resultados se mostrarán como una hoja de cálculo.
Con TABLUM.IO puedes
- crear y utilizar varios conectores de ClickHouse dentro de tu cuenta de TABLUM.IO,
- ejecutar consultas sobre cualquier dato cargado, independientemente de la fuente de datos,
- compartir los resultados como una nueva base de datos de ClickHouse.
Encuentra más información sobre TABLUM.IO en https://tablum.io.