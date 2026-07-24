Añade un conector de ClickHouse

Ten a mano tus datos de conexión de ClickHouse, ve a la pestaña Connector y completa la URL del host, el puerto, el nombre de usuario, la contraseña, el nombre de la base de datos y el nombre del conector. Después de completar estos campos, haz clic en el botón Test connection para validar los datos y, a continuación, haz clic en Save connector for me para guardarlo de forma persistente.

Asegúrate de especificar el puerto HTTP correcto y de activar o desactivar el modo SSL según corresponda a tu conexión.