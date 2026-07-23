Esta guía proporciona una configuración sencilla y mínima para configurar la autenticación con certificados SSL de usuario. Este tutorial se basa en la guía de Configuring TLS.
Esta página no se aplica a ClickHouse Cloud. La funcionalidad documentada aquí no está disponible en los servicios de ClickHouse Cloud. Consulta la guía de ClickHouse sobre compatibilidad con Cloud para obtener más información.
La autenticación de usuarios mediante SSL es compatible cuando se utilizan las interfaces
https,
native,
mysql y
postgresql.Los nodos de ClickHouse deben tener configurado
<verificationMode>strict</verificationMode> para una autenticación segura (aunque
relaxed funcionará con fines de prueba).Si utiliza AWS NLB con la interfaz MySQL, debe solicitar al soporte de AWS que habilite la siguiente opción no documentada:
Me gustaría poder configurar el protocolo proxy v2 de nuestro NLB como se indica a continuación:
proxy_protocol_v2.client_to_server.header_placement,Value=on_first_ack.
1
Crear certificados de usuario SSL
Este ejemplo usa certificados autofirmados con una CA autofirmada. Para entornos de producción, cree una CSR y envíela a su equipo de PKI o a su proveedor de certificados para obtener un certificado válido.
- Genere una Certificate Signing Request (CSR) y una clave. El formato básico es el siguiente:
En este ejemplo, usaremos estos valores para el dominio y el usuario que se utilizarán en este entorno de ejemplo:
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=<my_host>:<my_user>" -keyout <my_cert_name>.key -out <my_cert_name>.csr
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -subj "/CN=chnode1.marsnet.local:cert_user" -keyout chnode1_cert_user.key -out chnode1_cert_user.csr
El CN es arbitrario y puede usarse cualquier cadena como identificador del certificado. Se utiliza al crear el usuario en los pasos siguientes.
- Genere y firme el nuevo certificado de usuario que se utilizará para la autenticación. El formato básico es el siguiente:
En este ejemplo, usaremos estos valores para el dominio y el usuario que se utilizarán en este entorno de ejemplo:
openssl x509 -req -in <my_cert_name>.csr -out <my_cert_name>.crt -CA <my_ca_cert>.crt -CAkey <my_ca_cert>.key -days 365
openssl x509 -req -in chnode1_cert_user.csr -out chnode1_cert_user.crt -CA marsnet_ca.crt -CAkey marsnet_ca.key -days 365
2
Crear un usuario SQL y conceder permisos
Para obtener más información sobre cómo habilitar usuarios SQL y asignar roles, consulte la guía del usuario Definición de usuarios y roles SQL.
-
Cree un usuario SQL configurado para usar la autenticación por certificado:
CREATE USER cert_user IDENTIFIED WITH ssl_certificate CN 'chnode1.marsnet.local:cert_user';
-
Otorgue privilegios al nuevo usuario con certificado:
GRANT ALL ON *.* TO cert_user WITH GRANT OPTION;
En este ejercicio, al usuario se le otorgan privilegios administrativos completos con fines de demostración. Consulte la documentación de RBAC de ClickHouse para ver la configuración de permisos.
Recomendamos usar SQL para definir usuarios y roles. Sin embargo, si actualmente está definiendo usuarios y roles en archivos de configuración, el usuario se verá así:
<users>
<cert_user>
<ssl_certificates>
<common_name>chnode1.marsnet.local:cert_user</common_name>
</ssl_certificates>
<networks>
<ip>::/0</ip>
</networks>
<profile>default</profile>
<access_management>1</access_management>
{/* opciones adicionales*/}
</cert_user>
</users>
3
Pruebas
- Copie el certificado de usuario, la clave de usuario y el certificado de la CA a un nodo remoto.
-
Configure OpenSSL en la configuración de client de ClickHouse con el certificado y las rutas.
<openSSL> <client> <certificateFile>my_cert_name.crt</certificateFile> <privateKeyFile>my_cert_name.key</privateKeyFile> <caConfig>my_ca_cert.crt</caConfig> </client> </openSSL>
-
Ejecute
clickhouse-client.
clickhouse-client --user <my_user> --query 'SHOW TABLES'
Tenga en cuenta que la contraseña proporcionada a clickhouse-client se ignora cuando se especifica un certificado en la configuración.
4
Pruebas HTTP
- Copie el certificado de usuario, la clave del usuario y el certificado de la CA en un nodo remoto.
-
Use
curlpara probar un comando SQL de ejemplo. El formato básico es el siguiente:Por ejemplo:
echo 'SHOW TABLES' | curl 'https://<clickhouse_node>:8443' --cert <my_cert_name>.crt --key <my_cert_name>.key --cacert <my_ca_cert>.crt -H "X-ClickHouse-SSL-Certificate-Auth: on" -H "X-ClickHouse-User: <my_user>" --data-binary @-La salida será similar a la siguiente:
echo 'SHOW TABLES' | curl 'https://chnode1:8443' --cert chnode1_cert_user.crt --key chnode1_cert_user.key --cacert marsnet_ca.crt -H "X-ClickHouse-SSL-Certificate-Auth: on" -H "X-ClickHouse-User: cert_user" --data-binary @-
INFORMATION_SCHEMA default information_schema system
Tenga en cuenta que no se especificó ninguna contraseña; el certificado se utiliza en lugar de una contraseña y así es como ClickHouse autenticará al usuario.
Este artículo presentó los conceptos básicos para crear y configurar un usuario para la autenticación mediante certificado SSL. Este método puede utilizarse con
Resumen
clickhouse-client o con cualquier cliente compatible con la interfaz
https y en el que se puedan establecer encabezados HTTP. El certificado y la clave generados deben mantenerse privados y con acceso restringido, ya que el certificado se utiliza para autenticar y autorizar al usuario a realizar operaciones en la base de datos de ClickHouse. Trate el certificado y la clave como si fueran contraseñas.