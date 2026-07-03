Los usuarios existentes de ClickHouse que estén configurados correctamente pueden autenticarse mediante el protocolo de autenticación Kerberos. Actualmente, Kerberos solo puede utilizarse como autenticador externo para usuarios existentes, definidos en
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users.xml o en las rutas locales de control de acceso. Estos usuarios solo pueden usar solicitudes HTTP y deben poder autenticarse mediante el mecanismo GSS-SPNEGO.
Para este enfoque, Kerberos debe estar configurado en el sistema y habilitado en la configuración de ClickHouse.
Para habilitar Kerberos, se debe incluir la sección
Habilitar Kerberos en ClickHouse
kerberos en
config.xml. Esta sección puede contener parámetros adicionales.
Parámetros
-
principal- nombre canónico del principal de servicio que se obtendrá y utilizará al aceptar contextos de seguridad.
- Este parámetro es opcional; si se omite, se usará el principal predeterminado.
-
realm- realm que se usará para restringir la autenticación únicamente a las solicitudes cuyo realm del iniciador coincida con él.
- Este parámetro es opcional; si se omite, no se aplicará ningún filtro adicional por realm.
-
keytab- ruta al archivo keytab del servicio.
- Este parámetro es opcional; si se omite, la ruta al archivo keytab del servicio debe establecerse en la variable de entorno
KRB5_KTNAME.
- Este parámetro es opcional; si se omite, la ruta al archivo keytab del servicio debe establecerse en la variable de entorno
config.xml):
Con principal especificado:
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos />
</clickhouse>
Con filtro por realm:
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos>
<principal>HTTP/clickhouse.example.com@EXAMPLE.COM</principal>
</kerberos>
</clickhouse>
<clickhouse>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</clickhouse>
Solo se puede definir una sección
kerberos. La presencia de varias secciones
kerberos hará que ClickHouse deshabilite la autenticación Kerberos.
Las secciones
principal y
realm no pueden especificarse al mismo tiempo. La presencia de ambas secciones
principal y
realm hará que ClickHouse deshabilite la autenticación Kerberos.
Kerberos puede usarse como método para verificar la identidad de usuarios definidos localmente (usuarios definidos en
Kerberos como autenticador externo para usuarios existentes
users.xml o en rutas locales de control de acceso). Actualmente, solo las solicitudes a través de la interfaz HTTP pueden usar Kerberos (mediante el mecanismo GSS-SPNEGO).
El formato del nombre del principal de Kerberos suele seguir este patrón:
- primary/instance@REALM
Para habilitar la autenticación de Kerberos para el usuario, especifique la sección
Habilitación de Kerberos en
Habilitación de Kerberos en
users.xml
kerberos en lugar de
password o secciones similares en la definición del usuario.
Parámetros:
realm- un realm que se usará para restringir la autenticación únicamente a aquellas solicitudes cuyo realm del iniciador coincida con él.
- Este parámetro es opcional; si se omite, no se aplicará ningún filtrado adicional por realm.
users.xml):
<clickhouse>
<!- ... -->
<users>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<kerberos>
<realm>EXAMPLE.COM</realm>
</kerberos>
</my_user>
</users>
</clickhouse>
Tenga en cuenta que la autenticación Kerberos no puede usarse junto con ningún otro mecanismo de autenticación. La presencia de cualquier otra sección, como
password, junto a
kerberos hará que ClickHouse se apague.
RecordatorioTenga en cuenta que, a partir de ahora, una vez que el usuario
my_user use
kerberos, Kerberos debe estar habilitado en el archivo principal
config.xml, como se describió anteriormente.
Cuando en ClickHouse está habilitado el Control de acceso y gestión de cuentas basado en SQL, también se pueden crear mediante sentencias SQL usuarios identificados con Kerberos.
Habilitar Kerberos mediante SQL
…o, sin filtrar por el realm:
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos REALM 'EXAMPLE.COM'
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH kerberos