El servidor HTTP puede utilizarse para autenticar a los usuarios de ClickHouse. La autenticación HTTP solo puede utilizarse como autenticador externo para usuarios existentes, definidos en
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users.xml o en las rutas locales de control de acceso. Actualmente, se admite el esquema de autenticación Basic mediante el método GET.
Para definir un servidor de autenticación HTTP, debe añadir la sección
Definición del servidor de autenticación HTTP
http_authentication_servers a
config.xml.
Ejemplo
Ten en cuenta que puedes definir varios servidores HTTP dentro de la sección
<clickhouse>
<!- ... -->
<http_authentication_servers>
<basic_auth_server>
<uri>http://localhost:8000/auth</uri>
<connection_timeout_ms>1000</connection_timeout_ms>
<receive_timeout_ms>1000</receive_timeout_ms>
<send_timeout_ms>1000</send_timeout_ms>
<max_tries>3</max_tries>
<retry_initial_backoff_ms>50</retry_initial_backoff_ms>
<retry_max_backoff_ms>1000</retry_max_backoff_ms>
<forward_headers>
<name>Custom-Auth-Header-1</name>
<name>Custom-Auth-Header-2</name>
</forward_headers>
</basic_auth_server>
</http_authentication_servers>
</clickhouse>
http_authentication_servers con nombres distintos.
Parámetros
uri- URI para realizar la solicitud de autenticación
connection_timeout_ms- Predeterminado: 1000 ms.
receive_timeout_ms- Predeterminado: 1000 ms.
send_timeout_ms- Predeterminado: 1000 ms.
max_tries- Número máximo de intentos para realizar una solicitud de autenticación. Predeterminado: 3
retry_initial_backoff_ms- Intervalo inicial de backoff para el reintento. Predeterminado: 50 ms
retry_max_backoff_ms- Intervalo máximo de backoff. Predeterminado: 1000 ms
Para habilitar la autenticación HTTP para el usuario, especifique la sección
Habilitar la autenticación HTTP en
Habilitar la autenticación HTTP en
users.xml
http_authentication en lugar de
password o de secciones similares en la definición del usuario.
Parámetros:
server- Nombre del servidor de autenticación HTTP configurado en el archivo principal
config.xml, como se describió anteriormente.
scheme- Esquema de autenticación HTTP. Por ahora, solo se admite
Basic. Valor predeterminado: Basic
users.xml):
<clickhouse>
<!- ... -->
<my_user>
<!- ... -->
<http_authentication>
<server>basic_server</server>
<scheme>basic</scheme>
</http_authentication>
</test_user_2>
</clickhouse>
Tenga en cuenta que la autenticación HTTP no puede usarse junto con ningún otro mecanismo de autenticación. La presencia de cualquier otra sección, como
password, junto con
http_authentication hará que ClickHouse se cierre.
Cuando el Control de acceso y gestión de cuentas mediante SQL está habilitado en ClickHouse, también se pueden crear con sentencias SQL usuarios identificados mediante autenticación HTTP.
Habilitación de la autenticación HTTP mediante SQL
…o bien,
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH HTTP SERVER 'basic_server' SCHEME 'Basic'
Basic es el valor predeterminado si no se define explícitamente ningún esquema
CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH HTTP SERVER 'basic_server'
Si el cuerpo de respuesta del servidor de autenticación HTTP tiene formato JSON y contiene el subobjeto
Pasar ajustes de sesión
settings, ClickHouse intentará analizar sus pares clave-valor como valores de tipo cadena y establecerlos como ajustes de sesión para la sesión actual del usuario autenticado. Si el análisis falla, se ignorará el cuerpo de respuesta del servidor.