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users.xml o en las rutas locales de control de acceso. Actualmente, se admite el esquema de autenticación El servidor HTTP puede utilizarse para autenticar a los usuarios de ClickHouse. La autenticación HTTP solo puede utilizarse como autenticador externo para usuarios existentes, definidos eno en las rutas locales de control de acceso. Actualmente, se admite el esquema de autenticación Basic mediante el método GET.

​ Definición del servidor de autenticación HTTP

Para definir un servidor de autenticación HTTP, debe añadir la sección http_authentication_servers a config.xml .

Ejemplo

< clickhouse > <!- ... --> < http_authentication_servers > < basic_auth_server > < uri > http://localhost:8000/auth </ uri > < connection_timeout_ms > 1000 </ connection_timeout_ms > < receive_timeout_ms > 1000 </ receive_timeout_ms > < send_timeout_ms > 1000 </ send_timeout_ms > < max_tries > 3 </ max_tries > < retry_initial_backoff_ms > 50 </ retry_initial_backoff_ms > < retry_max_backoff_ms > 1000 </ retry_max_backoff_ms > < forward_headers > < name > Custom-Auth-Header-1 </ name > < name > Custom-Auth-Header-2 </ name > </ forward_headers > </ basic_auth_server > </ http_authentication_servers > </ clickhouse >

Ten en cuenta que puedes definir varios servidores HTTP dentro de la sección http_authentication_servers con nombres distintos.

Parámetros

uri - URI para realizar la solicitud de autenticación

Tiempos de espera, en milisegundos, del socket utilizado para comunicarse con el servidor:

connection_timeout_ms - Predeterminado: 1000 ms.

- Predeterminado: 1000 ms. receive_timeout_ms - Predeterminado: 1000 ms.

- Predeterminado: 1000 ms. send_timeout_ms - Predeterminado: 1000 ms.

Parámetros de reintento:

max_tries - Número máximo de intentos para realizar una solicitud de autenticación. Predeterminado: 3

- Número máximo de intentos para realizar una solicitud de autenticación. Predeterminado: 3 retry_initial_backoff_ms - Intervalo inicial de backoff para el reintento. Predeterminado: 50 ms

- Intervalo inicial de backoff para el reintento. Predeterminado: 50 ms retry_max_backoff_ms - Intervalo máximo de backoff. Predeterminado: 1000 ms

Reenviar encabezados:

Esta parte define qué encabezados se reenviarán desde los encabezados de la solicitud del cliente al autenticador HTTP externo. Ten en cuenta que los encabezados se compararán con los configurados sin distinguir entre mayúsculas y minúsculas, pero se reenviarán tal cual, es decir, sin modificarlos.

​ Habilitar la autenticación HTTP en users.xml

Para habilitar la autenticación HTTP para el usuario, especifique la sección http_authentication en lugar de password o de secciones similares en la definición del usuario.

Parámetros:

server - Nombre del servidor de autenticación HTTP configurado en el archivo principal config.xml , como se describió anteriormente.

- Nombre del servidor de autenticación HTTP configurado en el archivo principal , como se describió anteriormente. scheme - Esquema de autenticación HTTP. Por ahora, solo se admite Basic . Valor predeterminado: Basic

Ejemplo (va en users.xml ):

< clickhouse > <!- ... --> < my_user > <!- ... --> < http_authentication > < server > basic_server </ server > < scheme > basic </ scheme > </ http_authentication > </ test_user_2 > </ clickhouse >

Tenga en cuenta que la autenticación HTTP no puede usarse junto con ningún otro mecanismo de autenticación. La presencia de cualquier otra sección, como password , junto con http_authentication hará que ClickHouse se cierre.

​ Habilitación de la autenticación HTTP mediante SQL

Cuando el Control de acceso y gestión de cuentas mediante SQL está habilitado en ClickHouse, también se pueden crear con sentencias SQL usuarios identificados mediante autenticación HTTP.

CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH HTTP SERVER 'basic_server' SCHEME 'Basic'

…o bien, Basic es el valor predeterminado si no se define explícitamente ningún esquema

CREATE USER my_user IDENTIFIED WITH HTTP SERVER 'basic_server'

​ Pasar ajustes de sesión