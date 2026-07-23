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En lo que respecta a los formatos de datos, chDB es 100 % compatible con ClickHouse en cuanto a funcionalidades. Los formatos de entrada se utilizan para analizar los datos proporcionados a INSERT y SELECT desde una tabla basada en archivos, como File, URL o S3. Los formatos de salida se utilizan para dar formato a los resultados de un SELECT y para realizar INSERT en una tabla basada en archivos. Además de los formatos de datos que admite ClickHouse, chDB también admite:
  • ArrowTable como formato de salida; el tipo es Python pyarrow.Table
  • DataFrame como formato de entrada y salida; el tipo es Python pandas.DataFrame. Para ver ejemplos, consulta test_joindf.py
  • Debug como formato de salida (como alias de CSV), pero con la salida de depuración detallada de ClickHouse habilitada.
Los formatos de datos compatibles de ClickHouse son: Para obtener más información y ejemplos, consulte Formatos para datos de entrada y salida de ClickHouse.
Última modificación el 23 de julio de 2026