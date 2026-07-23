INSERT y
SELECT desde una tabla basada en archivos, como
File,
URL o
S3.
Los formatos de salida se utilizan para dar formato a los resultados de un
SELECT y para realizar
INSERT en una tabla basada en archivos.
Además de los formatos de datos que admite ClickHouse, chDB también admite:
ArrowTablecomo formato de salida; el tipo es Python
pyarrow.Table
DataFramecomo formato de entrada y salida; el tipo es Python
pandas.DataFrame. Para ver ejemplos, consulta
test_joindf.py
Debugcomo formato de salida (como alias de
CSV), pero con la salida de depuración detallada de ClickHouse habilitada.
Para obtener más información y ejemplos, consulte Formatos para datos de entrada y salida de ClickHouse.
|Formato
|Entrada
|Salida
|TabSeparated
|✔
|✔
|TabSeparatedRaw
|✔
|✔
|TabSeparatedWithNames
|✔
|✔
|TabSeparatedWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|TabSeparatedRawWithNames
|✔
|✔
|TabSeparatedRawWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|Template
|✔
|✔
|TemplateIgnoreSpaces
|✔
|✗
|CSV
|✔
|✔
|CSVWithNames
|✔
|✔
|CSVWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|CustomSeparated
|✔
|✔
|CustomSeparatedWithNames
|✔
|✔
|CustomSeparatedWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|SQLInsert
|✗
|✔
|Values
|✔
|✔
|Vertical
|✗
|✔
|JSON
|✔
|✔
|JSONAsString
|✔
|✗
|JSONAsObject
|✔
|✗
|JSONStrings
|✔
|✔
|JSONColumns
|✔
|✔
|JSONColumnsWithMetadata
|✔
|✔
|JSONCompact
|✔
|✔
|JSONCompactStrings
|✗
|✔
|JSONCompactColumns
|✔
|✔
|JSONEachRow
|✔
|✔
|PrettyJSONEachRow
|✗
|✔
|JSONEachRowWithProgress
|✗
|✔
|JSONStringsEachRow
|✔
|✔
|JSONStringsEachRowWithProgress
|✗
|✔
|JSONCompactEachRow
|✔
|✔
|JSONCompactEachRowWithNames
|✔
|✔
|JSONCompactEachRowWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|JSONCompactEachRowWithProgress
|✗
|✔
|JSONCompactStringsEachRow
|✔
|✔
|JSONCompactStringsEachRowWithNames
|✔
|✔
|JSONCompactStringsEachRowWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|JSONCompactStringsEachRowWithProgress
|✗
|✔
|JSONObjectEachRow
|✔
|✔
|BSONEachRow
|✔
|✔
|TSKV
|✔
|✔
|Pretty
|✗
|✔
|PrettyNoEscapes
|✗
|✔
|PrettyMonoBlock
|✗
|✔
|PrettyNoEscapesMonoBlock
|✗
|✔
|PrettyCompact
|✗
|✔
|PrettyCompactNoEscapes
|✗
|✔
|PrettyCompactMonoBlock
|✗
|✔
|PrettyCompactNoEscapesMonoBlock
|✗
|✔
|PrettySpace
|✗
|✔
|PrettySpaceNoEscapes
|✗
|✔
|PrettySpaceMonoBlock
|✗
|✔
|PrettySpaceNoEscapesMonoBlock
|✗
|✔
|Prometheus
|✗
|✔
|Protobuf
|✔
|✔
|ProtobufSingle
|✔
|✔
|ProtobufList
|✔
|✔
|Avro
|✔
|✔
|AvroConfluent
|✔
|✗
|Parquet
|✔
|✔
|ParquetMetadata
|✔
|✗
|Arrow
|✔
|✔
|ArrowStream
|✔
|✔
|ORC
|✔
|✔
|One
|✔
|✗
|Npy
|✔
|✔
|RowBinary
|✔
|✔
|RowBinaryWithNames
|✔
|✔
|RowBinaryWithNamesAndTypes
|✔
|✔
|RowBinaryWithDefaults
|✔
|✗
|Native
|✔
|✔
|Null
|✗
|✔
|XML
|✗
|✔
|CapnProto
|✔
|✔
|LineAsString
|✔
|✔
|Regexp
|✔
|✗
|RawBLOB
|✔
|✔
|MsgPack
|✔
|✔
|MySQLDump
|✔
|✗
|DWARF
|✔
|✗
|Markdown
|✗
|✔
|Form
|✔
|✗