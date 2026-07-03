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السؤال

كيف أستخدم الأمر EXCHANGE لتبديل اسمي جدولين؟

الإجابة

يكون الأمر EXCHANGE مفيدًا عندما تحتاج إلى استبدال جدول حالي بجدول مؤقت آخر، بعد تحديث المفتاح الأساسي أو بعض الإعدادات الأخرى فيه. ويتم ذلك بصورة ذرية بخلاف الأمر RENAME. ويكون مفيدًا أيضًا عندما تكون لديك عروض مادية تُفعَّل على الجدول المصدر وتريد تجنب إعادة بناء العرض. فيما يلي مثال بسيط يوضح كيفية عمله وكيفية اختباره:
  • أنشئ قاعدة بيانات تجريبية
  • أنشئ جدولًا نموذجيًا
  • أدرِج صفًا تجريبيًا
  • أنشئ جدولًا مؤقتًا نموذجيًا سيُجرى تبديله
  • أدرِج صفًا كمثال في الجدول المؤقت
  • نفّذ الأمر EXCHANGE للتبديل بين الجداول
  • تحقّق من أنه قد تم الآن تنفيذ EXCHANGE بين الجداول، وأظهر أن الصفوف قد تبدّلت
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦