تعرّف على أدوات الترحيل التلقائي للمخططات لـ ClickHouse وكيفية إدارة تغييرات مخططات قواعد البيانات بمرور الوقت.

كثيرًا ما نتلقى أسئلة عن أداة جيدة لترحيل المخططات في ClickHouse، وعن أفضل الممارسات لإدارة مخططات قواعد البيانات في ClickHouse التي قد تتغير بمرور الوقت؟

لا توجد أداة معيارية لترحيل المخططات في ClickHouse، لكننا جمعنا القائمة التالية (من دون ترتيب معيّن) لأدوات الترحيل التلقائي للمخططات التي تدعم ClickHouse والتي نعرفها: