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أدوات الترحيل التلقائي للمخططات لـ ClickHouse

كثيرًا ما نتلقى أسئلة عن أداة جيدة لترحيل المخططات في ClickHouse، وعن أفضل الممارسات لإدارة مخططات قواعد البيانات في ClickHouse التي قد تتغير بمرور الوقت؟ لا توجد أداة معيارية لترحيل المخططات في ClickHouse، لكننا جمعنا القائمة التالية (من دون ترتيب معيّن) لأدوات الترحيل التلقائي للمخططات التي تدعم ClickHouse والتي نعرفها:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦