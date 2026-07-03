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السؤال

كيف يمكنني إعادة إنشاء جدول وبياناته بسرعة باستخدام النسخ واللصق فقط عبر نوافذ طرفية مختلفة؟

الإجابة

هذه ليست طريقة موصى بها لترحيل البيانات من قاعدة بيانات إلى أخرى، ويجب عدم استخدامها لترحيل بيانات بيئة production. إنها مجرد وسيلة سريعة وغير مثالية لإعادة إنشاء كمية صغيرة من البيانات عند التطوير عبر بيئات متعددة.
  1. احصل على عبارة CREATE TABLE باستخدام SHOW CREATE table:
  1. صدّر البيانات باستخدام FORMAT SQLInsert
لاحظ أنه سيتعين عليك استبدال الاسم table في النقطة 2 باسم الجدول الفعلي (cookies في هذا المثال)
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦