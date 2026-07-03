كيف يمكنني إعادة إنشاء جدول وبياناته بسرعة باستخدام النسخ واللصق فقط عبر نوافذ طرفية مختلفة؟
السؤال
هذه ليست طريقة موصى بها لترحيل البيانات من قاعدة بيانات إلى أخرى، ويجب عدم استخدامها لترحيل بيانات بيئة production. إنها مجرد وسيلة سريعة وغير مثالية لإعادة إنشاء كمية صغيرة من البيانات عند التطوير عبر بيئات متعددة.
الإجابة
- احصل على عبارة CREATE TABLE باستخدام
SHOW CREATE table:
SHOW CREATE TABLE cookies;
SHOW CREATE TABLE cookies
Query id: 248ec8e2-5bce-45b3-97d9-ed68edf445a5
┌─statement────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CREATE TABLE default.cookies
(
`id` String,
`timestamp` DateTime
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY id
SETTINGS index_granularity = 8192 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- صدّر البيانات باستخدام
FORMAT SQLInsert
لاحظ أنه سيتعين عليك استبدال الاسم
SELECT * FROM cookies FORMAT SQLInsert;
SELECT *
FROM cookies
FORMAT SQLInsert
Query id: 383759b8-69c0-4561-ab95-f8224abc0071
INSERT INTO table (`id`, `timestamp`) VALUES ('4', '2023-03-15 16:28:46')
, ('2', '2023-03-15 16:28:41')
, ('1', '2023-03-15 16:11:02'), ('1', '2023-03-15 16:11:40'), ('1', '2023-03-15 16:11:48'), ('1', '2023-03-15 16:16:05'), ('2', '2023-03-15 16:11:06'), ('3', '2023-03-15 16:11:12'), ('3', '2023-03-15 16:11:45'), ('3', '2023-03-15 16:16:08'), ('4', '2023-03-15 16:11:14'), ('4', '2023-03-15 16:11:50'), ('4', '2023-03-15 16:16:01'), ('5', '2023-03-15 16:11:18'), ('5', '2023-03-15 16:16:11')
;
15 rows in set. Elapsed: 0.023 sec.
table في النقطة 2 باسم الجدول الفعلي (
cookies في هذا المثال)