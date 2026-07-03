تعرّف على كيفية إعادة إنشاء جدول صغير وبياناته بسرعة عبر نوافذ طرفية مختلفة باستخدام النسخ/اللصق في بيئات التطوير.

كيف يمكنني إعادة إنشاء جدول وبياناته بسرعة باستخدام النسخ واللصق فقط عبر نوافذ طرفية مختلفة؟

هذه ليست طريقة موصى بها لترحيل البيانات من قاعدة بيانات إلى أخرى، ويجب عدم استخدامها لترحيل بيانات بيئة production.

إنها مجرد وسيلة سريعة وغير مثالية لإعادة إنشاء كمية صغيرة من البيانات عند التطوير عبر بيئات متعددة.

احصل على عبارة CREATE TABLE باستخدام SHOW CREATE table :

SHOW CREATE TABLE cookies; SHOW CREATE TABLE cookies Query id: 248ec8e2 - 5bce - 45b3 - 97d9 - ed68edf445a5 ┌─ statement ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CREATE TABLE default .cookies ( `id` String, `timestamp` DateTime ) ENGINE = MergeTree ORDER BY id SETTINGS index_granularity = 8192 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

صدّر البيانات باستخدام FORMAT SQLInsert

SELECT * FROM cookies FORMAT SQLInsert; SELECT * FROM cookies FORMAT SQLInsert Query id: 383759b8 - 69c0 - 4561 - ab95 - f8224abc0071 INSERT INTO table ( `id` , `timestamp` ) VALUES ( '4' , '2023-03-15 16:28:46' ) , ( '2' , '2023-03-15 16:28:41' ) , ( '1' , '2023-03-15 16:11:02' ), ( '1' , '2023-03-15 16:11:40' ), ( '1' , '2023-03-15 16:11:48' ), ( '1' , '2023-03-15 16:16:05' ), ( '2' , '2023-03-15 16:11:06' ), ( '3' , '2023-03-15 16:11:12' ), ( '3' , '2023-03-15 16:11:45' ), ( '3' , '2023-03-15 16:16:08' ), ( '4' , '2023-03-15 16:11:14' ), ( '4' , '2023-03-15 16:11:50' ), ( '4' , '2023-03-15 16:16:01' ), ( '5' , '2023-03-15 16:11:18' ), ( '5' , '2023-03-15 16:16:11' ) ; 15 rows in set . Elapsed: 0 . 023 sec.