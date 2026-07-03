كيف يمكنني إنشاء جدول يتيح الاستعلام عن البيانات من عناقيد أو مثيلات أخرى؟
السؤال
فيما يلي مثال بسيط لاختبار الوظيفة. في هذا المثال، يُستخدم ClickHouse Cloud، غير أن المثال يعمل أيضاً مع clusters مستضافة ذاتياً. ستحتاج الأهداف إلى التعديل لتعكس عناوين URL/المضيفين/DNS الخاصة بعقدة الهدف أو load balancer. في المجموعة A:
الإجابة
أنشئ قاعدة البيانات:
./clickhouse client --host clusterA.us-west-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'
أنشئ الجدول:
create database db1;
أدرج بعض الصفوف النموذجية:
CREATE TABLE db1.table1_remote1
(
`id` UInt32,
`timestamp_column` DateTime,
`string_column` String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
في المجموعة B:
insert into db1.table1_remote1
values
(1, '2023-09-29 00:01:00', 'a'),
(2, '2023-09-29 00:02:00', 'b'),
(3, '2023-09-29 00:03:00', 'c');
أنشئ قاعدة البيانات:
./clickhouse client --host clusterB.us-east-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'
أنشئ الجدول:
create database db1;
أدرج صفوفاً نموذجية:
CREATE TABLE db1.table1_remote2
(
`id` UInt32,
`timestamp_column` DateTime,
`string_column` String
)
ENGINE = MergeTree()
ORDER BY id;
في المجموعة C: *ستُستخدم هذه المجموعة لتجميع البيانات من المجموعتين الأخريتين، غير أنه يمكن استخدامها أيضاً كمصدر.
insert into db1.table1_remote1
values
(4, '2023-09-29 00:04:00', 'x'),
(5, '2023-09-29 00:05:00', 'y'),
(6, '2023-09-29 00:06:00', 'z');
أنشئ قاعدة البيانات:
./clickhouse client --host clusterC.us-west-2.aws.clickhouse.cloud --secure --password 'Password123!'
أنشئ الجداول البعيدة باستخدام remoteSecure() للاتصال بالكلاسترات الأخرى. تعريف جدول الكلاستر البعيد A:
create database db1;
تعريف جدول المجموعة العنقودية B البعيدة:
CREATE TABLE db1.table1_remote1_main
(
`id` UInt32,
`timestamp_column` DateTime,
`string_column` String
) AS remoteSecure('clusterA.us-west-2.aws.clickhouse.cloud:9440', 'db1.table1_remote1', 'default', 'Password123!');
أنشئ Merge table لتجميع النتائج:
CREATE TABLE db1.table1_remote2_main
(
`id` UInt32,
`timestamp_column` DateTime,
`string_column` String
) AS remoteSecure('clusterB.us-east-2.aws.clickhouse.cloud:9440', 'db1.table1_remote2', 'default', 'Password123!')
اختبر النتائج:
create table db1.table1_merge_remote
(
id UInt32,
timestamp_column DateTime,
string_column String
)
engine = Merge('db1', 'table.\_main');
لمزيد من المعلومات:
clickhouse-cloud :) select * from db1.table1_merge_remote;
SELECT *
FROM db1.table1_merge_remote
Query id: 46b6e741-bbd1-47ed-b40e-69ddb6e0c364
┌─id─┬────timestamp_column─┬─string_column─┐
│ 1 │ 2023-09-29 00:01:00 │ a │
│ 2 │ 2023-09-29 00:02:00 │ b │
│ 3 │ 2023-09-29 00:03:00 │ c │
└────┴─────────────────────┴───────────────┘
┌─id─┬────timestamp_column─┬─string_column─┐
│ 4 │ 2023-09-29 00:04:00 │ x │
│ 5 │ 2023-09-29 00:05:00 │ y │
│ 6 │ 2023-09-29 00:06:00 │ z │
└────┴─────────────────────┴───────────────┘
6 rows in set. Elapsed: 0.275 sec.