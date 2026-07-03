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السؤال

كيف يمكنني إنشاء جدول يتيح الاستعلام عن البيانات من عناقيد أو مثيلات أخرى؟

الإجابة

فيما يلي مثال بسيط لاختبار الوظيفة. في هذا المثال، يُستخدم ClickHouse Cloud، غير أن المثال يعمل أيضاً مع clusters مستضافة ذاتياً. ستحتاج الأهداف إلى التعديل لتعكس عناوين URL/المضيفين/DNS الخاصة بعقدة الهدف أو load balancer. في المجموعة A:
أنشئ قاعدة البيانات:
أنشئ الجدول:
أدرج بعض الصفوف النموذجية:
في المجموعة B:
أنشئ قاعدة البيانات:
أنشئ الجدول:
أدرج صفوفاً نموذجية:
في المجموعة C: *ستُستخدم هذه المجموعة لتجميع البيانات من المجموعتين الأخريتين، غير أنه يمكن استخدامها أيضاً كمصدر.
أنشئ قاعدة البيانات:
أنشئ الجداول البعيدة باستخدام remoteSecure() للاتصال بالكلاسترات الأخرى. تعريف جدول الكلاستر البعيد A:
تعريف جدول المجموعة العنقودية B البعيدة:
أنشئ Merge table لتجميع النتائج:
اختبر النتائج:
لمزيد من المعلومات:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦