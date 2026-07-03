معالجة الاستثناء الذي يُطرح عند تعديل إعدادات المستخدم

استثناء عند تعديل إعدادات المستخدم

عند محاولة تعديل إعدادات أحد المستخدمين، قد تواجه الاستثناء أعلاه.

فيما يلي بعض الخيارات لاستكشاف هذا الخطأ وإصلاحه:

يمكنك تعديل الإعدادات المطلوبة لمستخدم معيّن أو إضافتها مباشرةً في users.xml ضمن المسار /etc/clickhouse-server/users.d .

users.xml هنا. اقرأ المزيد عن

​ أنشئ مستخدمًا آخر

يمكنك إنشاء مستخدم آخر بالإعدادات التي تحددها، ثم الاتصال بـ ClickHouse باستخدام هذا المستخدم الجديد.

اطّلع على هذه الصفحة لمعرفة كيفية إنشاء المستخدمين.

​ تمكين التحكم في الوصول المستند إلى SQL