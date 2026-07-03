عند محاولة تعديل إعدادات أحد المستخدمين، قد تواجه الاستثناء أعلاه. فيما يلي بعض الخيارات لاستكشاف هذا الخطأ وإصلاحه:
DB::Exception: Cannot update user
DB::Exception: Cannot update user
default in users.xml because this storage is readonly. (ACCESS_STORAGE_READONLY)
يمكنك تعديل الإعدادات المطلوبة لمستخدم معيّن أو إضافتها مباشرةً في
عدّل users.xml مباشرةً
users.xml ضمن المسار
/etc/clickhouse-server/users.d.
اقرأ المزيد عن
users.xml هنا.
يمكنك إنشاء مستخدم آخر بالإعدادات التي تحددها، ثم الاتصال بـ ClickHouse باستخدام هذا المستخدم الجديد. اطّلع على هذه الصفحة لمعرفة كيفية إنشاء المستخدمين.
أنشئ مستخدمًا آخر
يمكنك تمكين التحكم في الوصول المستند إلى SQL وإدارة الحسابات للمستخدم
تمكين التحكم في الوصول المستند إلى SQL
default. الخطوات اللازمة لذلك موضحة في هذه الصفحة.