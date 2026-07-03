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DB::Exception: Cannot update user default in users.xml because this storage is readonly. (ACCESS_STORAGE_READONLY)

عند محاولة تعديل إعدادات أحد المستخدمين، قد تواجه الاستثناء أعلاه. فيما يلي بعض الخيارات لاستكشاف هذا الخطأ وإصلاحه:

عدّل users.xml مباشرةً

يمكنك تعديل الإعدادات المطلوبة لمستخدم معيّن أو إضافتها مباشرةً في users.xml ضمن المسار /etc/clickhouse-server/users.d. اقرأ المزيد عن users.xml هنا.

أنشئ مستخدمًا آخر

يمكنك إنشاء مستخدم آخر بالإعدادات التي تحددها، ثم الاتصال بـ ClickHouse باستخدام هذا المستخدم الجديد. اطّلع على هذه الصفحة لمعرفة كيفية إنشاء المستخدمين.

تمكين التحكم في الوصول المستند إلى SQL

يمكنك تمكين التحكم في الوصول المستند إلى SQL وإدارة الحسابات للمستخدم default. الخطوات اللازمة لذلك موضحة في هذه الصفحة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦