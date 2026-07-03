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المقدمة

توجد عدة طرق لتعيين إعداد لمستخدم في ClickHouse، وذلك بحسب حالة الاستخدام ومدة بقاء هذا الإعداد مُعدًّا. لنلقِ نظرة على بعض السيناريوهات…

ضبط إعداد لاستعلام واحد

يمكن أن يتضمن استعلام SELECT عبارة SETTINGS يمكنك فيها تحديد أي عدد من الإعدادات. ولا تُطبَّق هذه الإعدادات إلا على هذا الاستعلام تحديدًا. على سبيل المثال:
سيكون الحد الأقصى لعدد خيوط التنفيذ 8 لهذا الاستعلام تحديدًا.

ضبط إعداد لجلسة

يمكنك تحديد إعداد طوال مدة جلسة العميل باستخدام عبارة SET. يفيد ذلك في الاختبارات المؤقتة أو عندما تريد أن يظل الإعداد ساريًا طوال عدد قليل من الاستعلامات، لا أكثر.

إعداد إعداد لمستخدم معيّن

استخدم ALTER USER لتحديد إعداد لمستخدم معيّن فقط. على سبيل المثال:
يمكنك التحقق من نجاح ذلك بتسجيل الخروج من عميلك، ثم تسجيل الدخول مجددًا، ثم استخدام الدالة getSetting:
سيؤدي تحديد الإعدادات بهذه الطريقة إلى استبدال الإعدادات الحالية للمستخدم. أي إذا كانت هناك إعدادات أخرى مُطبَّقة على المستخدم ولم تحددها في تعليمة ALTER USER، فستفقدها.إذا كنت تريد الاحتفاظ بإعداداتك، فاستخدم ALTER USER ... MODIFY SETTING ... بدلًا من ذلك.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦