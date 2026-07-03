توجد عدة طرق لتعيين إعداد لمستخدم في ClickHouse، وذلك بحسب حالة الاستخدام ومدة بقاء هذا الإعداد مُعدًّا. لنلقِ نظرة على بعض السيناريوهات…
المقدمة
يمكن أن يتضمن استعلام
ضبط إعداد لاستعلام واحد
SELECT عبارة
SETTINGS يمكنك فيها تحديد أي عدد من الإعدادات. ولا تُطبَّق هذه الإعدادات إلا على هذا الاستعلام تحديدًا. على سبيل المثال:
سيكون الحد الأقصى لعدد خيوط التنفيذ 8 لهذا الاستعلام تحديدًا.
SELECT *
FROM my_table
SETTINGS max_threads = 8;
يمكنك تحديد إعداد طوال مدة جلسة العميل باستخدام عبارة
ضبط إعداد لجلسة
SET. يفيد ذلك في الاختبارات المؤقتة أو عندما تريد أن يظل الإعداد ساريًا طوال عدد قليل من الاستعلامات، لا أكثر.
SET max_threads = 8;
SELECT *
FROM my_table;
استخدم
إعداد إعداد لمستخدم معيّن
ALTER USER لتحديد إعداد لمستخدم معيّن فقط. على سبيل المثال:
يمكنك التحقق من نجاح ذلك بتسجيل الخروج من عميلك، ثم تسجيل الدخول مجددًا، ثم استخدام الدالة
ALTER USER my_user_name SETTINGS max_threads = 8;
getSetting:
SELECT getSetting('max_threads');
سيؤدي تحديد الإعدادات بهذه الطريقة إلى استبدال الإعدادات الحالية للمستخدم. أي إذا كانت هناك إعدادات أخرى مُطبَّقة على المستخدم ولم تحددها في تعليمة
ALTER USER، فستفقدها.إذا كنت تريد الاحتفاظ بإعداداتك، فاستخدم
ALTER USER ... MODIFY SETTING ... بدلًا من ذلك.