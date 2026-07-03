تعرّف على كيفية تحديد الإعدادات في ClickHouse للاستعلامات الفردية، أو جلسات العميل، أو مستخدمين محددين باستخدام أمري SET و ALTER USER .

توجد عدة طرق لتعيين إعداد لمستخدم في ClickHouse، وذلك بحسب حالة الاستخدام ومدة بقاء هذا الإعداد مُعدًّا. لنلقِ نظرة على بعض السيناريوهات…

​ ضبط إعداد لاستعلام واحد

يمكن أن يتضمن استعلام SELECT عبارة SETTINGS يمكنك فيها تحديد أي عدد من الإعدادات. ولا تُطبَّق هذه الإعدادات إلا على هذا الاستعلام تحديدًا. على سبيل المثال:

SELECT * FROM my_table SETTINGS max_threads = 8 ;

سيكون الحد الأقصى لعدد خيوط التنفيذ 8 لهذا الاستعلام تحديدًا.

​ ضبط إعداد لجلسة

يمكنك تحديد إعداد طوال مدة جلسة العميل باستخدام عبارة SET . يفيد ذلك في الاختبارات المؤقتة أو عندما تريد أن يظل الإعداد ساريًا طوال عدد قليل من الاستعلامات، لا أكثر.

SET max_threads = 8 ; SELECT * FROM my_table;

​ إعداد إعداد لمستخدم معيّن

استخدم ALTER USER لتحديد إعداد لمستخدم معيّن فقط. على سبيل المثال:

ALTER USER my_user_name SETTINGS max_threads = 8 ;

يمكنك التحقق من نجاح ذلك بتسجيل الخروج من عميلك، ثم تسجيل الدخول مجددًا، ثم استخدام الدالة getSetting :

SELECT getSetting( 'max_threads' );