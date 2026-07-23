clickhouse client وclickhouse-local لموجّه الأوامر في نافذة الطرفية، فيمكنك تغييره بإضافة بادئة.
تشرح هذه المقالة كيفية تغيير موجّه الأوامر إلى أي قيمة تريدها.
موجّه الأوامر الافتراضي هو اسم جهازك المحلي متبوعًا بـ
:) :
فيما يلي المتغيرات التي يمكنك استخدامها في موجّه الأوامر:
{user}،
{host}
هناك عدة طرق لتحديث موجّه الأوامر، وسنستعرضها واحدةً تلو الأخرى.
الطريقة الأولى لتغيير هذا الخيار هي باستخدام
الخيار —prompt
--prompt:
سيضيف هذا إيموجي الإصبع قبل الوجه المبتسم:
clickhouse --prompt 👉
بدلًا من ذلك، يمكنك تحديد بادئة لموجّه الأوامر في ملف
ملف التهيئة - المستوى الأعلى
config.xml:
<config>
<prompt>👉 </prompt>
</config>
يمكننا استخدام ملف إعدادات بأي اسم نشاء وتمريره باستخدام الخيار
clickhouse
-C:
<config>
<prompt>🎄 </prompt>
</config>
هل تفضّل أن تكون ملفات الإعداد لديك بصيغة YAML؟ هذا ممكن أيضًا:
clickhouse -C christmas.xml
prompt: 🟡
clickhouse -C christmas.yaml
بدلًا من ذلك، يمكنك تحديد موجّه الأوامر لكل مجموعة من بيانات اعتماد الاتصال. ولا يكون هذا منطقيًا إلا عند استخدام clickhouse-client.
ملف التهيئة - connections_credentials
يمكننا بعد ذلك محاولة الاتصال باستخدام الاتصال
<config>
<connections_credentials>
<connection>
<n>prod<n>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>9000</port>
<secure>0</secure>
<user>default</user>
<prompt>\e[31m[PRODUCTION]\e[0m {user}@prod</prompt>
</connection>
<connection>
<n>dev<n>
<hostname>127.0.0.1</hostname>
<port>9000</port>
<secure>0</secure>
<user>default</user>
<prompt>\e[32m[DEVELOPMENT]\e[0m {user}@dev</prompt>
</connection>
</connections_credentials>
</config>
dev:
أو الخاص بـ
clickhouse client -C connections.xml --connection dev
prod:
وإليك نسخة YAML:
clickhouse client -C connections.xml --connection prod
باستخدام اتصال
connections_credentials:
connection:
- name: prod
hostname: 127.0.0.1
port: 9000
secure: 0
user: default
prompt: "\e[35m[PRODUCTION]\e[0m {user}@{host}"
- name: dev
hostname: 127.0.0.1
port: 9000
secure: 0
user: default
prompt: "\e[34m[DEVELOPMENT]\e[0m {user}@{host}"
dev:
والآن
clickhouse client -C connections.yaml --connection dev
prod:
clickhouse client -C connections.yaml --connection prod