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إذا لم يعجبك شكل عرض clickhouse client وclickhouse-local لموجّه الأوامر في نافذة الطرفية، فيمكنك تغييره بإضافة بادئة. تشرح هذه المقالة كيفية تغيير موجّه الأوامر إلى أي قيمة تريدها. موجّه الأوامر الافتراضي هو اسم جهازك المحلي متبوعًا بـ :) : فيما يلي المتغيرات التي يمكنك استخدامها في موجّه الأوامر: {user}، {host} هناك عدة طرق لتحديث موجّه الأوامر، وسنستعرضها واحدةً تلو الأخرى.

الخيار —prompt

الطريقة الأولى لتغيير هذا الخيار هي باستخدام --prompt:
سيضيف هذا إيموجي الإصبع قبل الوجه المبتسم:

ملف التهيئة - المستوى الأعلى

بدلًا من ذلك، يمكنك تحديد بادئة لموجّه الأوامر في ملف config.xml:
يمكننا استخدام ملف إعدادات بأي اسم نشاء وتمريره باستخدام الخيار -C:
هل تفضّل أن تكون ملفات الإعداد لديك بصيغة YAML؟ هذا ممكن أيضًا:

ملف التهيئة - connections_credentials

بدلًا من ذلك، يمكنك تحديد موجّه الأوامر لكل مجموعة من بيانات اعتماد الاتصال. ولا يكون هذا منطقيًا إلا عند استخدام clickhouse-client.
يمكننا بعد ذلك محاولة الاتصال باستخدام الاتصال dev:
أو الخاص بـ prod:
وإليك نسخة YAML:
باستخدام اتصال dev:
والآن prod:
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦