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السؤال

عند تشغيل ClickHouse في Docker، يشتكي Docker من عدم توفّر الإمكانتين CAP_IPC_LOCK وCAP_SYS_NICE في النظام. كيف يمكنني حلّ ذلك؟ فيما يلي شكل رسائل السجل عند عدم توفّر الإمكانية CAP_SYS_NICE أو CAP_SYS_NICE:

الإجابة

  1. أضِف وسيطتي --cap-add لمنح الحاوية إمكانتَي IPC_LOCK وSYS_NICE:
  1. تحقّق من أن إمكانات Linux الأمنية ظاهرة داخل الحاوية باستخدام الأمر التالي:
تكون الاستجابة مشابهة لما يلي:
  1. اضبط يدويًا كلتا الإمكانتين لـ ClickHouse
  1. تحقّق من أن الإمكانات مطبَّقة.
يجب أن ترى ما يلي:
  1. أعد تشغيل خادم ClickHouse، ويُفترض ألّا تظهر رسائل السجل.

اطّلع على هذا المقال عن إمكانات Linux لمزيد من التفاصيل.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦