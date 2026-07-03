تعرّف على الحدود القصوى الموصى بها لقواعد البيانات والجداول والتقسيمات والأجزاء في عنقود ClickHouse لضمان الأداء الأمثل.

الحدود القصوى الموصى بها لقواعد البيانات والجداول والتقسيمات والأجزاء في ClickHouse

​ الحد الأقصى الموصى به لقواعد البيانات والجداول والتقسيمات والأجزاء في ClickHouse

نوصي بألا يزيد العدد على 1000 قاعدة بيانات و5000 جدول و50000 تقسيم و100000 جزء عبر جميع قواعد البيانات ضمن خدمة واحدة.

تُعد قواعد البيانات في ClickHouse أقرب إلى حيز أسماء ولا تؤثر في الأداء؛ لذا فإن 1000 قاعدة بيانات مجرد إرشاد تقريبي. ومع ذلك، يؤثر عدد الجداول في وقت بدء تشغيل الخدمة، لذلك نوصي بالحد من عدد الجداول أو التقسيمات. يوفّر ClickHouse تحذيرًا عند بلوغ هذه الحدود.

تنطبق هذه الحدود أيضًا على ClickHouse Cloud.