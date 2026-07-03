تُعد محركات الجداول من عائلة MergeTree أساس قدرات تخزين البيانات في ClickHouse. فهي توفّر معظم الميزات اللازمة للاعتمادية واسترجاع البيانات عالي الأداء: التخزين العمودي، والتقسيم المخصص، والفهرس الأساسي المتناثر، وفهارس تخطي البيانات الثانوية، وغير ذلك.

يمكن اعتبار محرك الجدول الأساسي MergeTree محرك الجدول الافتراضي لمثيلات ClickHouse أحادية العقدة، لأنه متعدد الاستخدامات وعملي لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام.

أما في بيئات الإنتاج، فإن ReplicatedMergeTree هو الخيار الأنسب، لأنه يضيف التوافر العالي إلى جميع ميزات محرك MergeTree العادي. ومن مزاياه الإضافية أيضًا إزالة تكرار البيانات تلقائيًا عند إدخال البيانات، بحيث يمكن للبرنامج إعادة المحاولة بأمان إذا حدثت مشكلة في الشبكة أثناء الإدراج.

تضيف جميع المحركات الأخرى ضمن عائلة MergeTree وظائف إضافية لبعض حالات الاستخدام المحددة. وعادةً ما يُنفَّذ ذلك على شكل معالجة إضافية للبيانات في الخلفية.