|الصفحة
|الوصف
|محرك الجدول MergeTree
|صُممت محركات الجداول من عائلة
MergeTree للتعامل مع معدلات إدخال بيانات عالية وأحجام بيانات ضخمة.
|محركات الجداول Replicated*
|نظرة عامة على نسخ البيانات المتماثل باستخدام عائلة محركات الجداول Replicated* في ClickHouse
|مفتاح تقسيم مخصص
|تعرّف على كيفية إضافة مفتاح تقسيم مخصص إلى جداول MergeTree.
|محرك الجدول ReplacingMergeTree
|يختلف عن MergeTree في أنه يزيل الإدخالات المكررة ذات قيمة مفتاح الفرز نفسها (قسم الجدول
ORDER BY، وليس
PRIMARY KEY).
|محرك الجدول CoalescingMergeTree
|يرث CoalescingMergeTree من محرك MergeTree. وتتمثل ميزته الأساسية في القدرة على تخزين آخر قيمة غير NULL لكل عمود تلقائيًا أثناء عمليات دمج الأجزاء.
|محرك الجدول SummingMergeTree
|يرث SummingMergeTree من محرك MergeTree. وتتمثل ميزته الأساسية في القدرة على جمع البيانات الرقمية تلقائيًا أثناء عمليات دمج الأجزاء.
|محرك الجدول AggregatingMergeTree
|يستبدل جميع الصفوف التي لها المفتاح الأساسي نفسه (أو بدقة أكبر، مفتاح الفرز نفسه) بصف واحد (ضمن جزء بيانات واحد) يخزّن مزيجًا من حالات الدوال التجميعية.
|محرك الجدول CollapsingMergeTree
|يرث من MergeTree، لكنه يضيف منطقًا لطيّ الصفوف أثناء عملية الدمج.
|محرك الجدول VersionedCollapsingMergeTree
|يتيح الكتابة السريعة لحالات الكائنات التي تتغير باستمرار، وحذف الحالات القديمة للكائنات في الخلفية.
|محرك الجدول GraphiteMergeTree
|صُمم لترقيق بيانات Graphite وتجميعها/حساب متوسطاتها (rollup).
|البحث المتجهي الدقيق والتقريبي
|توثيق البحث المتجهي الدقيق والتقريبي
|البحث النصي الكامل باستخدام الفهارس النصية
|اعثر بسرعة على مصطلحات البحث داخل النص.
عائلة محرك MergeTree
توثيق لعائلة محرك MergeTree
تُعد محركات الجداول من عائلة MergeTree أساس قدرات تخزين البيانات في ClickHouse. فهي توفّر معظم الميزات اللازمة للاعتمادية واسترجاع البيانات عالي الأداء: التخزين العمودي، والتقسيم المخصص، والفهرس الأساسي المتناثر، وفهارس تخطي البيانات الثانوية، وغير ذلك. يمكن اعتبار محرك الجدول الأساسي MergeTree محرك الجدول الافتراضي لمثيلات ClickHouse أحادية العقدة، لأنه متعدد الاستخدامات وعملي لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام. أما في بيئات الإنتاج، فإن ReplicatedMergeTree هو الخيار الأنسب، لأنه يضيف التوافر العالي إلى جميع ميزات محرك MergeTree العادي. ومن مزاياه الإضافية أيضًا إزالة تكرار البيانات تلقائيًا عند إدخال البيانات، بحيث يمكن للبرنامج إعادة المحاولة بأمان إذا حدثت مشكلة في الشبكة أثناء الإدراج. تضيف جميع المحركات الأخرى ضمن عائلة MergeTree وظائف إضافية لبعض حالات الاستخدام المحددة. وعادةً ما يُنفَّذ ذلك على شكل معالجة إضافية للبيانات في الخلفية. العيب الرئيسي لمحركات MergeTree هو أنها ثقيلة نسبيًا. لذلك من المعتاد ألا يكون لديك عدد كبير منها. وإذا كنت تحتاج إلى الكثير من الجداول الصغيرة، على سبيل المثال للبيانات المؤقتة، ففكّر في عائلة محرك Log.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦
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