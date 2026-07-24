TinyLog للبيانات الوسيطة التي تُعالَج على دفعات صغيرة. لاحظ أن تخزين البيانات في عدد كبير من الجداول الصغيرة غير فعّال.
تُنفَّذ الاستعلامات ضمن تدفق واحد. وبعبارة أخرى، فهذا المحرك مخصص للجداول الصغيرة نسبيًا (حتى نحو 1,000,000 صف). ومن المنطقي استخدام محرك الجدول هذا إذا كان لديك الكثير من الجداول الصغيرة، لأنه أبسط من محرك Log (إذ يلزم فتح عدد أقل من الملفات).
الخصائص
- بنية أبسط: بخلاف محرك Log، لا يستخدم TinyLog ملفات العلامات. يقلّل ذلك من التعقيد، لكنه يحدّ أيضًا من إمكانات تحسين الأداء لمجموعات البيانات الكبيرة.
- استعلامات أحادية التدفق: تُنفَّذ الاستعلامات على جداول TinyLog ضمن تدفق واحد، مما يجعله مناسبًا للجداول الصغيرة نسبيًا، عادةً حتى 1,000,000 صف.
- فعّال للجداول الصغيرة: تجعل بساطة محرك TinyLog منه خيارًا مناسبًا عند إدارة عدد كبير من الجداول الصغيرة، إذ يتطلّب عمليات ملفات أقل مقارنةً بمحرك Log.
إنشاء جدول
راجع الوصف التفصيلي لاستعلام CREATE TABLE.
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] [db.]table_name [ON CLUSTER cluster]
(
column1_name [type1] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr1],
column2_name [type2] [DEFAULT|MATERIALIZED|ALIAS expr2],
...
) ENGINE = TinyLog
يخزّن المحرّك
كتابة البيانات
TinyLog جميع الأعمدة في ملف واحد. ومع كل استعلام
INSERT، يُلحق ClickHouse كتلة البيانات بنهاية ملف الجدول، مع كتابة الأعمدة واحدًا تلو الآخر.
لكل جدول، يكتب ClickHouse الملفات التالية:
<column>.bin: ملف بيانات لكل عمود، يحتوي على بيانات مُسلسلة ومضغوطة.
TinyLog عمليتَي
ALTER UPDATE و
ALTER DELETE.
إنشاء جدول:
مثال للاستخدام
إدخال البيانات:
CREATE TABLE tiny_log_table
(
timestamp DateTime,
message_type String,
message String
)
ENGINE = TinyLog
استخدمنا استعلامين من نوع
INSERT INTO tiny_log_table VALUES (now(),'REGULAR','The first regular message')
INSERT INTO tiny_log_table VALUES (now(),'REGULAR','The second regular message'),(now(),'WARNING','The first warning message')
INSERT لإنشاء كتلتين من البيانات داخل ملفات
<column>.bin.
يستخدم ClickHouse تدفقًا واحدًا عند تحديد البيانات. ونتيجةً لذلك، يتطابق ترتيب كتل الصفوف في الناتج مع ترتيب الكتل نفسها في الإدخال. على سبيل المثال:
SELECT * FROM tiny_log_table
┌───────────timestamp─┬─message_type─┬─message────────────────────┐
│ 2024-12-10 13:11:58 │ REGULAR │ The first regular message │
│ 2024-12-10 13:12:12 │ REGULAR │ The second regular message │
│ 2024-12-10 13:12:12 │ WARNING │ The first warning message │
└─────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────┘