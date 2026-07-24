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في هذا الدليل، سنستعرض تكاملًا مع ClickHouse. سنستخدم JupySQL لتشغيل الاستعلامات على ClickHouse. وبعد تحميل البيانات، سنعرضها بصريًا باستخدام الرسم البياني عبر SQL. أصبح التكامل بين JupySQL وClickHouse ممكنًا بفضل استخدام مكتبة clickhouse_sqlalchemy. تتيح هذه المكتبة التواصل بسهولة بين النظامين، وتمكّنك من الاتصال بـ ClickHouse وتحديد لهجة SQL. وبمجرد الاتصال، يمكنك تشغيل استعلامات SQL مباشرةً من واجهة المستخدم الأصلية لـ ClickHouse، أو مباشرةً من دفتر Jupyter.
ملاحظة: قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الـkernel لاستخدام الحزم المُحدَّثة.
ستحتاج إلى التأكد من أن ClickHouse لديك يعمل ويمكن الوصول إليه إليه للمراحل التالية. يمكنك استخدام الإصدار المحلي أو الإصدار السحابي. ملاحظة: ستحتاج إلى تعديل سلسلة الاتصال وفقًا لنوع المثيل الذي تحاول الاتصال به (URL، المستخدم، كلمة المرور). في المثال أدناه، استخدمنا مثيلًا محليًا. ولمعرفة المزيد، اطّلع على هذا الدليل.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
count()
1999657
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
pickup_ntaname
مورنينغسايد هايتس
هدسون ياردز-تشيلسي-فلاتيرون-يونيون سكوير
ميدتاون-ميدتاون ساوث
سوهو-ترايبيكا-سيفيك سنتر-ليتل إيتالي
موراي هيل-كيبْس باي
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
round(avg(tip_amount), 2)
1.68
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
passenger_countaverage_total_amount
022.69
115.97
217.15
316.76
417.33
516.35
616.04
759.8
836.41
99.81
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default اكتمل.
pickup_datepickup_ntanamenumber_of_trips
2015-07-01Bushwick North2
2015-07-01Brighton Beach1
2015-07-01Briarwood-Jamaica Hills3
2015-07-01Williamsburg1
2015-07-01Queensbridge-Ravenswood-Long Island City9
  • clickhouse://default:***@localhost:8123/default جارٍ تخطي التنفيذ…
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦