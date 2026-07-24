ملاحظة: قد تحتاج إلى إعادة تشغيل الـkernel لاستخدام الحزم المُحدَّثة.
# Install required packages
%pip install --quiet jupysql clickhouse_sqlalchemy
ستحتاج إلى التأكد من أن ClickHouse لديك يعمل ويمكن الوصول إليه إليه للمراحل التالية. يمكنك استخدام الإصدار المحلي أو الإصدار السحابي. ملاحظة: ستحتاج إلى تعديل سلسلة الاتصال وفقًا لنوع المثيل الذي تحاول الاتصال به (URL، المستخدم، كلمة المرور). في المثال أدناه، استخدمنا مثيلًا محليًا. ولمعرفة المزيد، اطّلع على هذا الدليل.
import pandas as pd
from sklearn_evaluation import plot
# Import jupysql Jupyter extension to create SQL cells
%load_ext sql
%config SqlMagic.autocommit=False
%sql clickhouse://default:@localhost:8123/default
%%sql
CREATE TABLE trips
(
`trip_id` UInt32,
`vendor_id` Enum8('1' = 1, '2' = 2, '3' = 3, '4' = 4, 'CMT' = 5, 'VTS' = 6, 'DDS' = 7, 'B02512' = 10, 'B02598' = 11, 'B02617' = 12, 'B02682' = 13, 'B02764' = 14, '' = 15),
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_date` Date,
`dropoff_datetime` DateTime,
`store_and_fwd_flag` UInt8,
`rate_code_id` UInt8,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`fare_amount` Float32,
`extra` Float32,
`mta_tax` Float32,
`tip_amount` Float32,
`tolls_amount` Float32,
`ehail_fee` Float32,
`improvement_surcharge` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4),
`trip_type` UInt8,
`pickup` FixedString(25),
`dropoff` FixedString(25),
`cab_type` Enum8('yellow' = 1, 'green' = 2, 'uber' = 3),
`pickup_nyct2010_gid` Int8,
`pickup_ctlabel` Float32,
`pickup_borocode` Int8,
`pickup_ct2010` String,
`pickup_boroct2010` String,
`pickup_cdeligibil` String,
`pickup_ntacode` FixedString(4),
`pickup_ntaname` String,
`pickup_puma` UInt16,
`dropoff_nyct2010_gid` UInt8,
`dropoff_ctlabel` Float32,
`dropoff_borocode` UInt8,
`dropoff_ct2010` String,
`dropoff_boroct2010` String,
`dropoff_cdeligibil` String,
`dropoff_ntacode` FixedString(4),
`dropoff_ntaname` String,
`dropoff_puma` UInt16
)
ENGINE = MergeTree
PARTITION BY toYYYYMM(pickup_date)
ORDER BY pickup_datetime;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
%%sql
INSERT INTO trips
SELECT * FROM s3(
'https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/nyc-taxi/trips_{1..2}.gz',
'TabSeparatedWithNames', "
`trip_id` UInt32,
`vendor_id` Enum8('1' = 1, '2' = 2, '3' = 3, '4' = 4, 'CMT' = 5, 'VTS' = 6, 'DDS' = 7, 'B02512' = 10, 'B02598' = 11, 'B02617' = 12, 'B02682' = 13, 'B02764' = 14, '' = 15),
`pickup_date` Date,
`pickup_datetime` DateTime,
`dropoff_date` Date,
`dropoff_datetime` DateTime,
`store_and_fwd_flag` UInt8,
`rate_code_id` UInt8,
`pickup_longitude` Float64,
`pickup_latitude` Float64,
`dropoff_longitude` Float64,
`dropoff_latitude` Float64,
`passenger_count` UInt8,
`trip_distance` Float64,
`fare_amount` Float32,
`extra` Float32,
`mta_tax` Float32,
`tip_amount` Float32,
`tolls_amount` Float32,
`ehail_fee` Float32,
`improvement_surcharge` Float32,
`total_amount` Float32,
`payment_type` Enum8('UNK' = 0, 'CSH' = 1, 'CRE' = 2, 'NOC' = 3, 'DIS' = 4),
`trip_type` UInt8,
`pickup` FixedString(25),
`dropoff` FixedString(25),
`cab_type` Enum8('yellow' = 1, 'green' = 2, 'uber' = 3),
`pickup_nyct2010_gid` Int8,
`pickup_ctlabel` Float32,
`pickup_borocode` Int8,
`pickup_ct2010` String,
`pickup_boroct2010` String,
`pickup_cdeligibil` String,
`pickup_ntacode` FixedString(4),
`pickup_ntaname` String,
`pickup_puma` UInt16,
`dropoff_nyct2010_gid` UInt8,
`dropoff_ctlabel` Float32,
`dropoff_borocode` UInt8,
`dropoff_ct2010` String,
`dropoff_boroct2010` String,
`dropoff_cdeligibil` String,
`dropoff_ntacode` FixedString(4),
`dropoff_ntaname` String,
`dropoff_puma` UInt16
") SETTINGS input_format_try_infer_datetimes = 0
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
%sql SELECT count() FROM trips limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
|count()
|1999657
%sql SELECT DISTINCT(pickup_ntaname) FROM trips limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
|pickup_ntaname
|مورنينغسايد هايتس
|هدسون ياردز-تشيلسي-فلاتيرون-يونيون سكوير
|ميدتاون-ميدتاون ساوث
|سوهو-ترايبيكا-سيفيك سنتر-ليتل إيتالي
|موراي هيل-كيبْس باي
%sql SELECT round(avg(tip_amount), 2) FROM trips
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
|round(avg(tip_amount), 2)
|1.68
%%sql
SELECT
passenger_count,
ceil(avg(total_amount),2) AS average_total_amount
FROM trips
GROUP BY passenger_count
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default تم.
|passenger_count
|average_total_amount
|0
|22.69
|1
|15.97
|2
|17.15
|3
|16.76
|4
|17.33
|5
|16.35
|6
|16.04
|7
|59.8
|8
|36.41
|9
|9.81
%%sql
SELECT
pickup_date,
pickup_ntaname,
SUM(1) AS number_of_trips
FROM trips
GROUP BY pickup_date, pickup_ntaname
ORDER BY pickup_date ASC
limit 5;
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default اكتمل.
|pickup_date
|pickup_ntaname
|number_of_trips
|2015-07-01
|Bushwick North
|2
|2015-07-01
|Brighton Beach
|1
|2015-07-01
|Briarwood-Jamaica Hills
|3
|2015-07-01
|Williamsburg
|1
|2015-07-01
|Queensbridge-Ravenswood-Long Island City
|9
# %sql DESCRIBE trips;
# %sql SELECT DISTINCT(trip_distance) FROM trips limit 50;
%%sql --save short-trips --no-execute
SELECT *
FROM trips
WHERE trip_distance < 6.3
- clickhouse://default:***@localhost:8123/default جارٍ تخطي التنفيذ…
%sqlplot histogram --table short-trips --column trip_distance --bins 10 --with short-trips
<AxesSubplot: title={'center': "'trip_distance' from 'short-trips'"}, xlabel='trip_distance', ylabel='Count'>
ax = %sqlplot histogram --table short-trips --column trip_distance --bins 50 --with short-trips
ax.grid()
ax.set_title("Trip distance from trips < 6.3")
_ = ax.set_xlabel("Trip distance")