Skip to main content

ابدأ استخدام DataGrip أو نزّله

يتوفر DataGrip على https://www.jetbrains.com/datagrip/
1

اجمع تفاصيل الاتصال

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

حمّل برنامج تشغيل ClickHouse

  1. شغّل DataGrip، ثم في علامة التبويب Data Sources ضمن مربع الحوار Data Sources and Drivers، انقر على أيقونة +
حدِّد ClickHouse
عند إنشاء الاتصالات، يتغيّر الترتيب، لذا قد لا يظهر ClickHouse في أعلى القائمة بعد.
  • انتقل إلى علامة التبويب Drivers وحمّل برنامج تشغيل ClickHouse لا يأتي DataGrip مرفقًا ببرامج التشغيل لتقليل حجم التنزيل. في علامة التبويب Drivers حدِّد ClickHouse من قائمة Complete Support، ثم انقر لتوسيع علامة +. اختر برنامج التشغيل Latest stable من خيار Provided Driver:
3

الاتصال بـ ClickHouse

  • حدِّد تفاصيل الاتصال بقاعدة البيانات، ثم انقر على Test Connection. في الخطوة الأولى، جمعتَ تفاصيل الاتصال — أدخِل URL الخاص بالمضيف، والمنفذ، واسم المستخدم، وكلمة المرور، واسم قاعدة البيانات، ثم اختبر الاتصال.
أدخِل اسم المضيف فقط في حقل Host (على سبيل المثال، your-host.clickhouse.cloud) من دون أي بادئة بروتوكول مثل https://.بالنسبة إلى اتصالات ClickHouse Cloud، يجب إضافة ?ssl=true إلى حقل URL أسفل المضيف. يجب أن يكون JDBC URL الكامل على النحو التالي:jdbc:clickhouse://your-host.clickhouse.cloud:8443/default?ssl=trueيتطلب ClickHouse Cloud تشفير SSL لجميع الاتصالات. ومن دون المعلَمة ?ssl=true، ستظهر أخطاء “Connection reset” حتى مع بيانات الاعتماد الصحيحة.لمزيد من التفاصيل حول إعدادات JDBC URL، يُرجى الرجوع إلى repository ClickHouse JDBC driver.

معرفة المزيد

لمزيد من المعلومات حول DataGrip، راجع وثائق DataGrip.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦