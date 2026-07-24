أدخِل اسم المضيف فقط في حقل Host (على سبيل المثال، your-host.clickhouse.cloud ) من دون أي بادئة بروتوكول مثل https:// .

بالنسبة إلى اتصالات ClickHouse Cloud، يجب إضافة ?ssl=true إلى حقل URL أسفل المضيف. يجب أن يكون JDBC URL الكامل على النحو التالي:

jdbc:clickhouse://your-host.clickhouse.cloud:8443/default?ssl=true

يتطلب ClickHouse Cloud تشفير SSL لجميع الاتصالات. ومن دون المعلَمة ?ssl=true ، ستظهر أخطاء “Connection reset” حتى مع بيانات الاعتماد الصحيحة.