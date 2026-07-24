يتوفر DataGrip على https://www.jetbrains.com/datagrip/
ابدأ استخدام DataGrip أو نزّله
1
اجمع تفاصيل الاتصال
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
حمّل برنامج تشغيل ClickHouse
- شغّل DataGrip، ثم في علامة التبويب Data Sources ضمن مربع الحوار Data Sources and Drivers، انقر على أيقونة +
- انتقل إلى علامة التبويب Drivers وحمّل برنامج تشغيل ClickHouse لا يأتي DataGrip مرفقًا ببرامج التشغيل لتقليل حجم التنزيل. في علامة التبويب Drivers حدِّد ClickHouse من قائمة Complete Support، ثم انقر لتوسيع علامة +. اختر برنامج التشغيل Latest stable من خيار Provided Driver:
3
الاتصال بـ ClickHouse
- حدِّد تفاصيل الاتصال بقاعدة البيانات، ثم انقر على Test Connection. في الخطوة الأولى، جمعتَ تفاصيل الاتصال — أدخِل URL الخاص بالمضيف، والمنفذ، واسم المستخدم، وكلمة المرور، واسم قاعدة البيانات، ثم اختبر الاتصال.
لمزيد من المعلومات حول DataGrip، راجع وثائق DataGrip.