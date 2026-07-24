Skip to main content
QStudio هي واجهة رسومية مجانية لـ SQL، تتيح تشغيل نصوص SQL البرمجية، واستعراض الجداول بسهولة، وإنشاء المخططات وتصدير النتائج. وهي تعمل على جميع أنظمة التشغيل ومع أي قاعدة بيانات. يتصل QStudio بـ ClickHouse باستخدام JDBC.
1

اجمع تفاصيل ClickHouse الخاصة بك

يستخدم QStudio ‏JDBC عبر HTTP(S) للاتصال بـ ClickHouse؛ وستحتاج إلى:
  • endpoint
  • رقم المنفذ
  • اسم المستخدم
  • كلمة المرور
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
زر Connect لخدمة ClickHouse Cloud
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl.
تفاصيل اتصال HTTPS لخدمة ClickHouse Cloud
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2

نزّل QStudio

QStudio متاح على https://www.timestored.com/qstudio/download/
3

أضف قاعدة بيانات

  • عند فتح QStudio لأول مرة، انقر على خيارات القائمة Server->Add Server أو على زر إضافة الخادم في شريط الأدوات.
  • ثم أدخل التفاصيل التالية:
  1. Server Type: Clickhouse.com
  2. ملاحظة: في حقل Host، يجب أن يتضمن العنوان https:// Host: https://abc.def.clickhouse.cloud Port: 8443
  3. Username: default Password: XXXXXXXXXXX
  4. انقر على Add
إذا اكتشف QStudio أنك لم تثبّت ClickHouse JDBC driver، فسيعرض عليك تنزيله:
4

استعلم من ClickHouse

  • افتح محرر استعلامات وشغّل استعلامًا. يمكنك تشغيل الاستعلامات باستخدام:
  • Ctrl + e - يشغّل النص المحدد
  • Ctrl + Enter - يشغّل السطر الحالي
  • مثال على استعلام:

الخطوات التالية

اطّلع على QStudio للتعرّف إلى إمكانات QStudio، وعلى وثائق ClickHouse للتعرّف إلى إمكانات ClickHouse.
آخر تعديل في ٢٤ يوليو ٢٠٢٦