1
اجمع تفاصيل ClickHouse الخاصة بك
يستخدم QStudio JDBC عبر HTTP(S) للاتصال بـ ClickHouse؛ وستحتاج إلى:
- endpoint
- رقم المنفذ
- اسم المستخدم
- كلمة المرور
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
نزّل QStudio
QStudio متاح على https://www.timestored.com/qstudio/download/
3
أضف قاعدة بيانات
- عند فتح QStudio لأول مرة، انقر على خيارات القائمة Server->Add Server أو على زر إضافة الخادم في شريط الأدوات.
- ثم أدخل التفاصيل التالية:
- Server Type: Clickhouse.com
- ملاحظة: في حقل Host، يجب أن يتضمن العنوان https:// Host: https://abc.def.clickhouse.cloud Port: 8443
- Username: default
Password:
XXXXXXXXXXX
- انقر على Add
4
استعلم من ClickHouse
- افتح محرر استعلامات وشغّل استعلامًا. يمكنك تشغيل الاستعلامات باستخدام:
- Ctrl + e - يشغّل النص المحدد
- Ctrl + Enter - يشغّل السطر الحالي
- مثال على استعلام:
اطّلع على QStudio للتعرّف إلى إمكانات QStudio، وعلى وثائق ClickHouse للتعرّف إلى إمكانات ClickHouse.