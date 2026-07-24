أضِف موصل ClickHouse

اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بـ ClickHouse، ثم انتقل إلى علامة التبويب Connector، واملأ حقول URL للمضيف والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور واسم قاعدة البيانات واسم الموصّل. بعد إكمال هذه الحقول، انقر على زر Test connection للتحقق من صحة التفاصيل، ثم انقر على Save connector for me لحفظه بشكل دائم.

تأكد من تحديد منفذ HTTP الصحيح وضبط وضع SSL وفقًا لتفاصيل الاتصال لديك.