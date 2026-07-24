افتح صفحة البدء الخاصة بـ TABLUM.IO
يمكنك تثبيت إصدار مُستضاف ذاتيًا من TABLUM.IO على خادم Linux لديك باستخدام Docker.
1
سجّل أو سجّل الدخول إلى الخدمة
أولاً، سجّل في TABLUM.IO باستخدام بريدك الإلكتروني أو استخدم تسجيل الدخول السريع عبر حسابات Google أو Facebook.
2
أضِف موصل ClickHouse
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بـ ClickHouse، ثم انتقل إلى علامة التبويب Connector، واملأ حقول URL للمضيف والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور واسم قاعدة البيانات واسم الموصّل. بعد إكمال هذه الحقول، انقر على زر Test connection للتحقق من صحة التفاصيل، ثم انقر على Save connector for me لحفظه بشكل دائم.
3
حدّد الموصّل
انتقل إلى علامة التبويب Dataset. حدّد موصل ClickHouse الذي أُنشئ مؤخرًا من القائمة المنسدلة. في اللوحة اليمنى، سترى قائمة بالجداول والمخططات المتاحة.
4
أدخل استعلام SQL وشغّله
اكتب استعلامًا في SQL Console واضغط على Run Query. ستُعرض النتائج على شكل جدول بيانات.
باستخدام TABLUM.IO، يمكنك
- إنشاء عدة موصلات ClickHouse واستخدامها ضمن حسابك في TABLUM.IO،
- تشغيل استعلامات على أي بيانات تم تحميلها بغض النظر عن مصدر البيانات،
- مشاركة النتائج كقاعدة بيانات ClickHouse جديدة.
يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول TABLUM.IO على https://tablum.io.