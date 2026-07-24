DbVisualizer متاح على https://www.dbvis.com/download/
تشغيل DbVisualizer أو تنزيله
1
اجمع تفاصيل الاتصال الخاصة بك
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.
2
إدارة برامج تشغيل JDBC المضمّنة
يتضمن DbVisualizer أحدث برامج تشغيل JDBC الخاصة بـ ClickHouse. كما يوفّر إدارة مدمجة بالكامل لبرامج تشغيل JDBC، مع الإشارة إلى أحدث الإصدارات وكذلك الإصدارات السابقة من برامج التشغيل.
3
الاتصال بـ ClickHouse
للاتصال بقاعدة بيانات باستخدام DbVisualizer، يجب أولاً إنشاء اتصال بقاعدة البيانات وإعداده.
- أنشئ اتصالًا جديدًا من Database->Create Database Connection وحدد برنامج التشغيل لقاعدة بياناتك من القائمة المنبثقة.
- سيتم فتح علامة تبويب Object View للاتصال الجديد.
- أدخل اسمًا للاتصال في حقل Name، ويمكنك اختياريًا إدخال وصف للاتصال في حقل Notes.
- اترك Database Type على Auto Detect.
- إذا كان برنامج التشغيل المحدد في Driver Type مميزًا بعلامة اختيار خضراء، فهو جاهز للاستخدام. وإذا لم يكن مميزًا بعلامة اختيار خضراء، فقد تحتاج إلى تهيئة برنامج التشغيل في Driver Manager.
- أدخل معلومات خادم قاعدة البيانات في الحقول المتبقية.
- تحقق من إمكانية إنشاء اتصال عبر الشبكة إلى العنوان والمنفذ المحددين بالنقر على زر Ping Server.
- إذا أظهرت نتيجة Ping Server أنه يمكن الوصول إلى الخادم، فانقر على Connect للاتصال بخادم قاعدة البيانات.
لمزيد من المعلومات حول DbVisualizer، راجع وثائق DbVisualizer.