للاتصال بقاعدة بيانات باستخدام DbVisualizer، يجب أولاً إنشاء اتصال بقاعدة البيانات وإعداده.

أنشئ اتصالًا جديدًا من Database->Create Database Connection وحدد برنامج التشغيل لقاعدة بياناتك من القائمة المنبثقة.

سيتم فتح علامة تبويب Object View للاتصال الجديد.

أدخل اسمًا للاتصال في حقل Name، ويمكنك اختياريًا إدخال وصف للاتصال في حقل Notes.

اترك Database Type على Auto Detect.

إذا كان برنامج التشغيل المحدد في Driver Type مميزًا بعلامة اختيار خضراء، فهو جاهز للاستخدام. وإذا لم يكن مميزًا بعلامة اختيار خضراء، فقد تحتاج إلى تهيئة برنامج التشغيل في Driver Manager.

أدخل معلومات خادم قاعدة البيانات في الحقول المتبقية.

تحقق من إمكانية إنشاء اتصال عبر الشبكة إلى العنوان والمنفذ المحددين بالنقر على زر Ping Server.