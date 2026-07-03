لمتابعة هذا الدليل، ستحتاج إلى:
المتطلبات الأساسية
- خدمة ClickHouse Cloud مفعّلة
- حساب AWS
قبل التعمق في إعداد الوصول الآمن إلى Kinesis، من المهم فهم الآلية. في ما يلي نظرة عامة على كيفية وصول ClickPipes إلى تدفقات Amazon Kinesis عبر تولّي دور ضمن حسابات AWS الخاصة بالعملاء. باستخدام هذا النهج، يمكن للعملاء إدارة جميع أذونات الوصول إلى تدفقات بيانات Kinesis الخاصة بهم من مكان واحد (سياسة IAM للدور المُتولّى)، من دون الحاجة إلى تعديل سياسة الوصول لكل تدفق على حدة.
المقدمة
الإعداد
الحصول على IAM role Arn لخدمة ClickHouse
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- سجّل الدخول إلى حسابك في ClickHouse Cloud.
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- حدّد خدمة ClickHouse التي تريد إنشاء التكامل لها
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- حدّد علامة التبويب الإعدادات
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- مرّر لأسفل إلى قسم معلومات أمان الشبكة في أسفل الصفحة
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- انسخ قيمة معرّف دور الخدمة (IAM) الخاصة بالخدمة، كما هو موضّح أدناه.
إعداد افتراض الدور في IAM
أنشئ IAM role يدويًا.
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- سجّل الدخول إلى AWS account الخاص بك عبر متصفح الويب باستخدام IAM user لديه إذن بإنشاء IAM role وإدارته.
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- انتقل إلى IAM Service Console
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- أنشئ IAM role جديدًا مع تعيين Trusted Entity Type إلى
AWS account. لاحظ أن اسم IAM role يجب أن يبدأ بـ
ClickHouseAccessRole-لكي ينجح ذلك.
{ClickHouse_IAM_ARN}بـ IAM Role ARN من خدمة ClickHouse الخاصة بك (الذي حصلت عليه في الخطوة السابقة).ii. تكوين سياسة الأذونات تمنح سياسة الأذونات إمكانية الوصول إلى Kinesis stream الخاص بك. استبدل placeholders التالية:
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Principal": { "AWS": "{ClickHouse_IAM_ARN}" }, "Action": "sts:AssumeRole" } ] }
{REGION}: AWS Region الخاصة بك (على سبيل المثال:
us-east-1)
{ACCOUNT_ID}: معرّف AWS account الخاص بك
{STREAM_NAME}: اسم Kinesis stream الخاص بك
{ "Version": "2012-10-17", "Statement": [ { "Effect": "Allow", "Action": [ "kinesis:DescribeStream", "kinesis:GetShardIterator", "kinesis:GetRecords", "kinesis:ListShards", "kinesis:RegisterStreamConsumer", "kinesis:DeregisterStreamConsumer", "kinesis:ListStreamConsumers" ], "Resource": [ "arn:aws:kinesis:{REGION}:{ACCOUNT_ID}:stream/{STREAM_NAME}" ] }, { "Effect": "Allow", "Action": [ "kinesis:SubscribeToShard", "kinesis:DescribeStreamConsumer" ], "Resource": [ "arn:aws:kinesis:{REGION}:{ACCOUNT_ID}:stream/{STREAM_NAME}/*" ] }, { "Effect": "Allow", "Action": [ "kinesis:ListStreams" ], "Resource": "*" } ] }
- أنشئ IAM role جديدًا مع تعيين Trusted Entity Type إلى
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- انسخ IAM Role Arn الجديد بعد إنشائه. ستحتاج إليه للوصول إلى Kinesis stream الخاص بك.