تشرح هذه المقالة كيف يمكن لعملاء ClickPipes الاستفادة من التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار للمصادقة مع Amazon Kinesis والوصول الآمن إلى تدفقات بياناتهم.

التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار في Kinesis

توضح هذه المقالة كيف يمكن لعملاء ClickPipes الاستفادة من التحكم في الوصول المستند إلى الأدوار للمصادقة باستخدام Amazon Kinesis والوصول الآمن إلى تدفقات بياناتهم.

​ المتطلبات الأساسية

لمتابعة هذا الدليل، ستحتاج إلى:

خدمة ClickHouse Cloud مفعّلة

حساب AWS

قبل التعمق في إعداد الوصول الآمن إلى Kinesis، من المهم فهم الآلية. في ما يلي نظرة عامة على كيفية وصول ClickPipes إلى تدفقات Amazon Kinesis عبر تولّي دور ضمن حسابات AWS الخاصة بالعملاء.

باستخدام هذا النهج، يمكن للعملاء إدارة جميع أذونات الوصول إلى تدفقات بيانات Kinesis الخاصة بهم من مكان واحد (سياسة IAM للدور المُتولّى)، من دون الحاجة إلى تعديل سياسة الوصول لكل تدفق على حدة.

​ الحصول على IAM role Arn لخدمة ClickHouse

سجّل الدخول إلى حسابك في ClickHouse Cloud.

حدّد خدمة ClickHouse التي تريد إنشاء التكامل لها

حدّد علامة التبويب الإعدادات

مرّر لأسفل إلى قسم معلومات أمان الشبكة في أسفل الصفحة

انسخ قيمة معرّف دور الخدمة (IAM) الخاصة بالخدمة، كما هو موضّح أدناه.



​ إعداد افتراض الدور في IAM

​ أنشئ IAM role يدويًا.