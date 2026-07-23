في هذا الدليل، ستتعلّم كيفية:
الهدف
- تحميل بيانات OpenCelliD إلى ClickHouse
- ربط Apache Superset بـ ClickHouse
- إنشاء لوحة معلومات استنادًا إلى البيانات المتاحة في مجموعة البيانات
مجموعة البيانات هذه من OpenCelliD — أكبر قاعدة بيانات مفتوحة لأبراج الاتصالات الخلوية في العالم. اعتبارًا من عام 2021، كانت تضم أكثر من 40 مليون سجل عن أبراج الاتصالات الخلوية (GSM وLTE وUMTS وغيرها) حول العالم، مع إحداثياتها الجغرافية وبياناتها الوصفية (رمز البلد والشبكة وما إلى ذلك). يخضع مشروع OpenCelliD لترخيص Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License، ونحن نعيد توزيع لقطة من مجموعة البيانات هذه بموجب شروط الترخيص نفسه. ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من مجموعة البيانات بعد تسجيل الدخول.
احصل على مجموعة البيانات
- ClickHouse Cloud
- مُدار ذاتيًا
حمّل البيانات النموذجيةيوفّر ClickHouse Cloud طريقة سهلة لتحميل مجموعة البيانات هذه من S3. سجّل الدخول إلى مؤسستك في ClickHouse Cloud، أو أنشئ نسخة تجريبية مجانية على ClickHouse.cloud.اختر خدمتك، ثم
مصادر البيانات ->
بيانات العينة المحددة مسبقًا.
اختر مجموعة بيانات Cell Towers من تبويب Sample data، ثم Load data:
افحص مخطط جدول cell_towers
DESCRIBE TABLE cell_towers
هذا هو ناتج
Connect to SQL console
Connect to SQL console
من قائمة خدمات ClickHouse Cloud، انقر على إحدى الخدمات.
سينقلك هذا إلى SQL Console.
DESCRIBE. وسيتم لاحقًا في هذا الدليل شرح سبب اختيار أنواع الحقول.
┌─name──────────┬─type──────────────────────────────────────────────────────────────────┬
│ radio │ Enum8('' = 0, 'CDMA' = 1, 'GSM' = 2, 'LTE' = 3, 'NR' = 4, 'UMTS' = 5) │
│ mcc │ UInt16 │
│ net │ UInt16 │
│ area │ UInt16 │
│ cell │ UInt64 │
│ unit │ Int16 │
│ lon │ Float64 │
│ lat │ Float64 │
│ range │ UInt32 │
│ samples │ UInt32 │
│ changeable │ UInt8 │
│ created │ DateTime │
│ updated │ DateTime │
│ averageSignal │ UInt8 │
└───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴
نفّذ بعض الاستعلامات النموذجية
- عدد أبراج الاتصالات الخلوية حسب النوع:
SELECT radio, count() AS c FROM cell_towers GROUP BY radio ORDER BY c DESC
┌─radio─┬────────c─┐
│ UMTS │ 20686487 │
│ LTE │ 12101148 │
│ GSM │ 9931304 │
│ CDMA │ 556344 │
│ NR │ 867 │
└───────┴──────────┘
5 rows in set. Elapsed: 0.011 sec. Processed 43.28 million rows, 43.28 MB (3.83 billion rows/s., 3.83 GB/s.)
- أبراج الاتصالات الخلوية حسب رمز بلد الهاتف المحمول (MCC):
SELECT mcc, count() FROM cell_towers GROUP BY mcc ORDER BY count() DESC LIMIT 10
استنادًا إلى الاستعلام أعلاه وقائمة MCC، فإن البلدان التي تضم أكبر عدد من أبراج الاتصالات الخلوية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وروسيا. قد ترغب في إنشاء قاموس في ClickHouse لتفسير هذه القيم.
┌─mcc─┬─count()─┐
│ 310 │ 5024650 │
│ 262 │ 2622423 │
│ 250 │ 1953176 │
│ 208 │ 1891187 │
│ 724 │ 1836150 │
│ 404 │ 1729151 │
│ 234 │ 1618924 │
│ 510 │ 1353998 │
│ 440 │ 1343355 │
│ 311 │ 1332798 │
└─────┴─────────┘
10 rows in set. Elapsed: 0.019 sec. Processed 43.28 million rows, 86.55 MB (2.33 billion rows/s., 4.65 GB/s.)
باستخدام الدالة
حالة استخدام: دمج البيانات الجغرافية
pointInPolygon.
- أنشئ جدولًا سنخزّن فيه المضلعات:
- ClickHouse Cloud
- مُدار ذاتيًا
CREATE TABLE moscow (polygon Array(Tuple(Float64, Float64)))
ORDER BY polygon;
- هذا مخطط تقريبي لموسكو (من دون “موسكو الجديدة”):
INSERT INTO moscow VALUES ([(37.84172564285271, 55.78000432402266),
(37.8381207618713, 55.775874525970494), (37.83979446823122, 55.775626746008065), (37.84243326983639, 55.77446586811748), (37.84262672750849, 55.771974101091104), (37.84153238623039, 55.77114545193181), (37.841124690460184, 55.76722010265554),
(37.84239076983644, 55.76654891107098), (37.842283558197025, 55.76258709833121), (37.8421759312134, 55.758073999993734), (37.84198330422974, 55.75381499999371), (37.8416827275085, 55.749277102484484), (37.84157576190186, 55.74794544108413),
(37.83897929098507, 55.74525257875241), (37.83739676451868, 55.74404373042019), (37.838732481460525, 55.74298009816793), (37.841183997352545, 55.743060321833575), (37.84097476190185, 55.73938799999373), (37.84048155819702, 55.73570799999372),
(37.840095812164286, 55.73228210777237), (37.83983814285274, 55.73080491981639), (37.83846476321406, 55.729799917464675), (37.83835745269769, 55.72919751082619), (37.838636380279524, 55.72859509486539), (37.8395161005249, 55.727705075632784),
(37.83897964285276, 55.722727886185154), (37.83862557539366, 55.72034817326636), (37.83559735744853, 55.71944437307499), (37.835370708803126, 55.71831419154461), (37.83738169402022, 55.71765218986692), (37.83823396494291, 55.71691750159089),
(37.838056931213345, 55.71547311301385), (37.836812846557606, 55.71221445615604), (37.83522525396725, 55.709331054395555), (37.83269301586908, 55.70953687463627), (37.829667367706236, 55.70903403789297), (37.83311126588435, 55.70552351822608),
(37.83058993121339, 55.70041317726053), (37.82983872750851, 55.69883771404813), (37.82934501586913, 55.69718947487017), (37.828926414016685, 55.69504441658371), (37.82876530422971, 55.69287499999378), (37.82894754100031, 55.690759754047335),
(37.827697554878185, 55.68951421135665), (37.82447346292115, 55.68965045405069), (37.83136543914793, 55.68322046195302), (37.833554015869154, 55.67814012759211), (37.83544184655761, 55.67295011628339), (37.837480388885474, 55.6672498719639),
(37.838960677246064, 55.66316274139358), (37.83926093121332, 55.66046999999383), (37.839025050262435, 55.65869897264431), (37.83670784390257, 55.65794084879904), (37.835656529083245, 55.65694309303843), (37.83704060449217, 55.65689306460552),
(37.83696819873806, 55.65550363526252), (37.83760389616388, 55.65487847246661), (37.83687972750851, 55.65356745541324), (37.83515216004943, 55.65155951234079), (37.83312418518067, 55.64979413590619), (37.82801726983639, 55.64640836412121),
(37.820614174591, 55.64164525405531), (37.818908190475426, 55.6421883258084), (37.81717543386075, 55.64112490388471), (37.81690987037274, 55.63916106913107), (37.815099354492155, 55.637925371757085), (37.808769150787356, 55.633798276884455),
(37.80100123544311, 55.62873670012244), (37.79598013491824, 55.62554336109055), (37.78634567724606, 55.62033499605651), (37.78334147619623, 55.618768681480326), (37.77746201055901, 55.619855533402706), (37.77527329626457, 55.61909966711279),
(37.77801986242668, 55.618770300976294), (37.778212973541216, 55.617257701952106), (37.77784818518065, 55.61574504433011), (37.77016867724609, 55.61148576294007), (37.760191219573976, 55.60599579539028), (37.75338926983641, 55.60227892751446),
(37.746329965606634, 55.59920577639331), (37.73939925396728, 55.59631430313617), (37.73273665739439, 55.5935318803559), (37.7299954450912, 55.59350760316188), (37.7268679946899, 55.59469840523759), (37.72626726983634, 55.59229549697373),
(37.7262673598022, 55.59081598950582), (37.71897193121335, 55.5877595845419), (37.70871550793456, 55.58393177431724), (37.700497489410374, 55.580917323756644), (37.69204305026244, 55.57778089778455), (37.68544477378839, 55.57815154690915),
(37.68391050793454, 55.57472945079756), (37.678803592590306, 55.57328235936491), (37.6743402539673, 55.57255251445782), (37.66813862698363, 55.57216388774464), (37.617927457672096, 55.57505691895805), (37.60443099999999, 55.5757737568051),
(37.599683515869145, 55.57749105910326), (37.59754177842709, 55.57796291823627), (37.59625834786988, 55.57906686095235), (37.59501783265684, 55.57746616444403), (37.593090671936025, 55.57671634534502), (37.587018007904, 55.577944600233785),
(37.578692203704804, 55.57982895000019), (37.57327546607398, 55.58116294118248), (37.57385012109279, 55.581550362779), (37.57399562266922, 55.5820107079112), (37.5735356072979, 55.58226289171689), (37.57290393054962, 55.582393529795155),
(37.57037722355653, 55.581919415056234), (37.5592298306885, 55.584471614867844), (37.54189249206543, 55.58867650795186), (37.5297256269836, 55.59158133551745), (37.517837865081766, 55.59443656218868), (37.51200186508174, 55.59635625174229),
(37.506808949737554, 55.59907823904434), (37.49820432275389, 55.6062944994944), (37.494406071441674, 55.60967103463367), (37.494760001358024, 55.61066689753365), (37.49397137107085, 55.61220931698269), (37.49016528606031, 55.613417718449064),
(37.48773249206542, 55.61530616333343), (37.47921386508177, 55.622640129112334), (37.470652153442394, 55.62993723476164), (37.46273446298218, 55.6368075123157), (37.46350692265317, 55.64068225239439), (37.46050283203121, 55.640794546982576),
(37.457627470916734, 55.64118904154646), (37.450718034393326, 55.64690488145138), (37.44239252645875, 55.65397824729769), (37.434587576721185, 55.66053543155961), (37.43582144975277, 55.661693766520735), (37.43576786245721, 55.662755031737014),
(37.430982915344174, 55.664610641628116), (37.428547447097685, 55.66778515273695), (37.42945134592044, 55.668633314343566), (37.42859571562949, 55.66948145750025), (37.4262836402282, 55.670813882451405), (37.418709037048295, 55.6811141674414),
(37.41922139651101, 55.68235377885389), (37.419218771842885, 55.68359335082235), (37.417196501327446, 55.684375235224735), (37.41607020370478, 55.68540557585352), (37.415640857147146, 55.68686637150793), (37.414632153442334, 55.68903015131686),
(37.413344899475064, 55.690896881757396), (37.41171432275391, 55.69264232162232), (37.40948282275393, 55.69455101638112), (37.40703674603271, 55.69638690385348), (37.39607169577025, 55.70451821283731), (37.38952706878662, 55.70942491932811),
(37.387778313491815, 55.71149057784176), (37.39049275399779, 55.71419814298992), (37.385557272491454, 55.7155489617061), (37.38388335714726, 55.71849856042102), (37.378368238098155, 55.7292763261685), (37.37763597123337, 55.730845879211614),
(37.37890062088197, 55.73167906388319), (37.37750451918789, 55.734703664681774), (37.375610832015965, 55.734851959522246), (37.3723813571472, 55.74105626086403), (37.37014935714723, 55.746115620904355), (37.36944173016362, 55.750883999993725),
(37.36975304365541, 55.76335905525834), (37.37244070571134, 55.76432079697595), (37.3724259757175, 55.76636979670426), (37.369922155757884, 55.76735417953104), (37.369892695770275, 55.76823419316575), (37.370214730163575, 55.782312184391266),
(37.370493611114505, 55.78436801120489), (37.37120164550783, 55.78596427165359), (37.37284851456452, 55.7874378183096), (37.37608325135799, 55.7886695054807), (37.3764587460632, 55.78947647305964), (37.37530000265506, 55.79146512926804),
(37.38235915344241, 55.79899647809345), (37.384344043655396, 55.80113596939471), (37.38594269577028, 55.80322699999366), (37.38711208598329, 55.804919036911976), (37.3880239841309, 55.806610999993666), (37.38928977249147, 55.81001864976979),
(37.39038389947512, 55.81348641242801), (37.39235781481933, 55.81983538336746), (37.393709457672124, 55.82417822811877), (37.394685720901464, 55.82792275755836), (37.39557615344238, 55.830447148154136), (37.39844478226658, 55.83167107969975),
(37.40019761214057, 55.83151823557964), (37.400398790382326, 55.83264967594742), (37.39659544313046, 55.83322180909622), (37.39667059524539, 55.83402792148566), (37.39682089947515, 55.83638877400216), (37.39643489154053, 55.83861656112751),
(37.3955338994751, 55.84072348043264), (37.392680272491454, 55.84502158126453), (37.39241188227847, 55.84659117913199), (37.392529730163616, 55.84816071336481), (37.39486835714723, 55.85288092980303), (37.39873052645878, 55.859893456073635),
(37.40272161111449, 55.86441833633205), (37.40697072750854, 55.867579567544375), (37.410007082016016, 55.868369880337), (37.4120992989502, 55.86920843741314), (37.412668021163924, 55.87055369615854), (37.41482461111453, 55.87170587948249),
(37.41862266137694, 55.873183961039565), (37.42413732540892, 55.874879126654704), (37.4312182698669, 55.875614937236705), (37.43111093783558, 55.8762723478417), (37.43332105622856, 55.87706546369396), (37.43385747619623, 55.87790681284802),
(37.441303050262405, 55.88027084462084), (37.44747234260555, 55.87942070143253), (37.44716141796871, 55.88072960917233), (37.44769797085568, 55.88121221323979), (37.45204320500181, 55.882080694420715), (37.45673176190186, 55.882346110794586),
(37.463383999999984, 55.88252729504517), (37.46682797486874, 55.88294937719063), (37.470014457672086, 55.88361266759345), (37.47751410450743, 55.88546991372396), (37.47860317658232, 55.88534929207307), (37.48165826025772, 55.882563306475106),
(37.48316434442331, 55.8815803226785), (37.483831555817645, 55.882427612793315), (37.483182967125686, 55.88372791409729), (37.483092277908824, 55.88495581062434), (37.4855716508179, 55.8875561994203), (37.486440636245746, 55.887827444039566),
(37.49014203439328, 55.88897899871799), (37.493210285705544, 55.890208937135604), (37.497512451065035, 55.891342397444696), (37.49780744510645, 55.89174030252967), (37.49940333499519, 55.89239745507079), (37.50018383334346, 55.89339220941865),
(37.52421672750851, 55.903869074155224), (37.52977457672118, 55.90564076517974), (37.53503220370484, 55.90661661218259), (37.54042858064267, 55.90714113744566), (37.54320461007303, 55.905645048442985), (37.545686966066306, 55.906608607018505),
(37.54743976120755, 55.90788552162358), (37.55796999999999, 55.90901557907218), (37.572711542327866, 55.91059395704873), (37.57942799999998, 55.91073854155573), (37.58502865872187, 55.91009969268444), (37.58739968913264, 55.90794809960554),
(37.59131567193598, 55.908713267595054), (37.612687423278814, 55.902866854295375), (37.62348079629517, 55.90041967242986), (37.635797880950896, 55.898141151686396), (37.649487626983664, 55.89639275532968), (37.65619302513125, 55.89572360207488),
(37.66294133862307, 55.895295577183965), (37.66874564418033, 55.89505457604897), (37.67375601586915, 55.89254677027454), (37.67744661901856, 55.8947775867987), (37.688347, 55.89450045676125), (37.69480554232789, 55.89422926332761),
(37.70107096560668, 55.89322256101114), (37.705962965606716, 55.891763491662616), (37.711885134918205, 55.889110234998974), (37.71682005026245, 55.886577568759876), (37.7199315476074, 55.88458159806678), (37.72234560316464, 55.882281005794134),
(37.72364385977171, 55.8809452036196), (37.725371142837474, 55.8809722706006), (37.727870902099546, 55.88037213862385), (37.73394330422971, 55.877941504088696), (37.745339592590376, 55.87208120378722), (37.75525267724611, 55.86703807949492),
(37.76919976190188, 55.859821640197474), (37.827835219574, 55.82962968399116), (37.83341438888553, 55.82575289922351), (37.83652584655761, 55.82188784027888), (37.83809213491821, 55.81612575504693), (37.83605359521481, 55.81460347077685),
(37.83632178569025, 55.81276696067908), (37.838623105812026, 55.811486181656385), (37.83912198147584, 55.807329380532785), (37.839079078033414, 55.80510270463816), (37.83965844708251, 55.79940712529036), (37.840581150787344, 55.79131399999368),
(37.84172564285271, 55.78000432402266)]);
- تحقّق من عدد أبراج الاتصالات الخلوية في موسكو:
SELECT count() FROM cell_towers
WHERE pointInPolygon((lon, lat), (SELECT * FROM moscow))
┌─count()─┐
│ 310463 │
└─────────┘
1 rows in set. Elapsed: 0.067 sec. Processed 43.28 million rows, 692.42 MB (645.83 million rows/s., 10.33 GB/s.)
قبل إنشاء التصورات في Superset، ألقِ نظرة على الأعمدة التي ستستخدمها. توفّر مجموعة البيانات هذه أساسًا الموقع (خط الطول وخط العرض) وأنواع تقنيات الراديو لأبراج الاتصالات الخلوية حول العالم. يمكن العثور على أوصاف الأعمدة في منتدى المجتمع. وترد أدناه أوصاف الأعمدة المستخدمة في التصورات التي سيجري إنشاؤها. فيما يلي وصف للأعمدة مأخوذ من منتدى OpenCelliD:
مراجعة المخطط
صُمِّم مخطط هذا الجدول للتخزين المضغوط على القرص ولسرعة تنفيذ الاستعلامات.
|العمود
|الوصف
|radio
|جيل التقنية: CDMA وGSM وUMTS و5G NR
|mcc
|رمز بلد الهاتف المحمول:
204 هو هولندا
|lon
|خط الطول: مع خط العرض، يمثّل الموقع التقريبي للبرج
|lat
|خط العرض: مع خط الطول، يمثّل الموقع التقريبي للبرج
- تُخزَّن بيانات
radioعلى هيئة
Enum8(
UInt8) بدلًا من سلسلة نصية.
- يُخزَّن
mcc، أو رمز بلد الهاتف المحمول، على هيئة
UInt16لأننا نعلم أن النطاق هو 1 - 999.
- كلٌّ من
lonو
latمن النوع
Float64.
من السهل تشغيل Superset باستخدام Docker. إذا كان Superset يعمل لديك بالفعل، فكل ما تحتاج إليه هو إضافة ClickHouse Connect باستخدام
أنشئ مرئيات باستخدام Apache Superset
pip install clickhouse-connect. وإذا كنت بحاجة إلى تثبيت Superset، فافتح تشغيل Apache Superset في Docker مباشرةً أدناه.
لإنشاء لوحة معلومات في Superset باستخدام مجموعة بيانات OpenCelliD، ينبغي عليك:
تشغيل Apache Superset في Docker
تشغيل Apache Superset في Docker
يوفّر Superset إرشادات حول تثبيت Superset محليًا باستخدام Docker Compose. بعد تنزيل مستودع Apache Superset من GitHub، يمكنك تشغيل أحدث شيفرة تطوير أو وسمًا محددًا. نوصي بالإصدار 2.0.0 لأنه أحدث إصدار لم يُصنَّف على أنه
pre-release.هناك بعض المهام التي يجب إنجازها قبل تشغيل
docker compose:
- إضافة برنامج التشغيل الرسمي ClickHouse Connect
- الحصول على مفتاح API لـ Mapbox وإضافته كمتغير بيئة (اختياري)
- تحديد إصدار Superset المراد تشغيله
برنامج التشغيل الرسمي ClickHouse Connectلإتاحة برنامج التشغيل ClickHouse Connect ضمن نشر Superset، أضِفه إلى ملف المتطلبات المحلي:
echo "clickhouse-connect" >> ./docker/requirements-local.txt
Mapboxهذا اختياري؛ يمكنك عرض بيانات المواقع في Superset من دون مفتاح API لـ Mapbox، لكن ستظهر لك رسالة تفيد بأنه ينبغي إضافة مفتاح، كما ستكون صورة خلفية الخريطة مفقودة (أي سترى نقاط البيانات فقط، وليس خلفية الخريطة). يوفّر Mapbox فئة مجانية إذا رغبت في استخدامه.تستخدم بعض التصورات النموذجية التي تطلب منك الأدلة إنشاءها بيانات المواقع، مثل بيانات خطوط الطول ودوائر العرض. ويتضمن Superset دعمًا لخرائط Mapbox. ولاستخدام تصورات Mapbox، تحتاج إلى مفتاح API لـ Mapbox. سجّل في الفئة المجانية من Mapbox، ثم أنشئ مفتاح API.اجعل مفتاح API متاحًا لـ Superset:
echo "MAPBOX_API_KEY=pk.SAMPLE-Use-your-key-instead" >> docker/.env-non-dev
نشر الإصدار 2.0.0 من Supersetلنشر الإصدار 2.0.0، شغّل:
git checkout 2.0.0
TAG=2.0.0 docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml pull
TAG=2.0.0 docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml up
- إضافة خدمة ClickHouse الخاصة بك كـ قاعدة بيانات في Superset
- إضافة الجدول cell_towers كـ مجموعة بيانات في Superset
- إنشاء بعض المخططات
- إضافة المخططات إلى لوحة معلومات
للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:
أضف خدمة ClickHouse الخاصة بك كقاعدة بيانات في Superset
تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:
|المعلمات
|الوصف
HOST and
PORT
|عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS.
DATABASE NAME
|افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم
default. استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها.
USERNAME and
PASSWORD
|افتراضيًا، يكون اسم المستخدم
default. استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.
اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر
curl.
إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال. في Superset، يمكنك إضافة قاعدة بيانات باختيار نوعها ثم إدخال تفاصيل الاتصال. افتح Superset وابحث عن +؛ ستجد في قائمته الخيارين Data ثم Connect database. اختر ClickHouse Connect من القائمة:
إذا لم يكن ClickHouse Connect من بين الخيارات المتاحة لديك، فستحتاج إلى تثبيته. الأمر هو
pip install clickhouse-connect، ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا.
أضف بيانات الاتصال الخاصة بك
في Superset، تشير مجموعة البيانات إلى جدول داخل قاعدة بيانات. انقر على إضافة مجموعة بيانات، ثم اختر خدمة ClickHouse الخاصة بك، وقاعدة البيانات التي تحتوي على جدولك (
أضِف الجدول cell_towers كـ مجموعة بيانات في Superset
default)، ثم اختر جدول
cell_towers:
عند اختيار إضافة مخطط في Superset، يجب تحديد مجموعة البيانات (
أنشئ بعض المخططات
cell_towers) ونوع المخطط. ونظرًا إلى أن مجموعة بيانات OpenCelliD توفّر إحداثيات خطوط الطول ودوائر العرض لأبراج الاتصالات الخلوية، فسننشئ مخطط Map. ويُعد النوع deck.gL Scatterplot مناسبًا لهذه المجموعة من البيانات، لأنه يتعامل بكفاءة مع نقاط البيانات الكثيفة على الخريطة.
يتطلب مخطط deck.gl Scatterplot خط طول وخط عرض، كما يمكن أيضًا تطبيق عامل تصفية واحد أو أكثر على الاستعلام. في هذا المثال، يُطبَّق عاملَا تصفية: أحدهما لأبراج الاتصالات الخلوية التي تستخدم تقنية UMTS، والآخر لرمز بلد الهاتف المحمول المخصَّص لهولندا. يحتوي الحقلان
حدِّد الاستعلام المستخدم للخريطة
lon و
lat على خط الطول وخط العرض:
أضف عامل تصفية باستخدام
mcc =
204 (أو استبدله بأي قيمة
mcc أخرى):
أضف عامل تصفية باستخدام
radio =
'UMTS' (أو استبدله بأي قيمة
radio أخرى، ويمكنك رؤية الخيارات في ناتج
DESCRIBE TABLE cell_towers):
هذا هو الإعداد الكامل للمخطط الذي يطبّق التصفية وفق
radio = 'UMTS' و
mcc = 204:
انقر على UPDATE CHART لعرض التصوّر.
تعرض لقطة الشاشة هذه مواقع أبراج الاتصالات الخلوية ذات تقنيات LTE وUMTS وGSM. وتُنشأ جميع المخططات بالطريقة نفسها، ثم تُضاف إلى لوحة معلومات.