تعرّف على كيفية استيراد بيانات OpenCelliD إلى ClickHouse، وربط Apache Superset بـ ClickHouse، وإنشاء لوحة معلومات استنادًا إلى هذه البيانات

البيانات الجغرافية باستخدام مجموعة بيانات أبراج الاتصالات الخلوية

في هذا الدليل، ستتعلّم كيفية:

تحميل بيانات OpenCelliD إلى ClickHouse

ربط Apache Superset بـ ClickHouse

إنشاء لوحة معلومات استنادًا إلى البيانات المتاحة في مجموعة البيانات

إليك معاينة للوحة المعلومات التي جرى إنشاؤها في هذا الدليل:

​ احصل على مجموعة البيانات

مجموعة البيانات هذه من OpenCelliD — أكبر قاعدة بيانات مفتوحة لأبراج الاتصالات الخلوية في العالم.

اعتبارًا من عام 2021، كانت تضم أكثر من 40 مليون سجل عن أبراج الاتصالات الخلوية (GSM وLTE وUMTS وغيرها) حول العالم، مع إحداثياتها الجغرافية وبياناتها الوصفية (رمز البلد والشبكة وما إلى ذلك).

يخضع مشروع OpenCelliD لترخيص Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License، ونحن نعيد توزيع لقطة من مجموعة البيانات هذه بموجب شروط الترخيص نفسه. ويمكن تنزيل الإصدار الأحدث من مجموعة البيانات بعد تسجيل الدخول.

ClickHouse Cloud

مُدار ذاتيًا ​ حمّل البيانات النموذجية يوفّر ClickHouse Cloud طريقة سهلة لتحميل مجموعة البيانات هذه من S3. سجّل الدخول إلى مؤسستك في ClickHouse Cloud، أو أنشئ نسخة تجريبية مجانية على ClickHouse.cloud اختر خدمتك، ثم مصادر البيانات -> بيانات العينة المحددة مسبقًا . اختر مجموعة بيانات Cell Towers من تبويب Sample data، ثم Load data: ​ افحص مخطط جدول cell_towers DESCRIBE TABLE cell_towers SQL Console إذا كنت بحاجة إلى اتصال لعميل SQL، فإن خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك تتضمن SQL Console مستندة إلى الويب؛ وسّع Connect to SQL console أدناه للاطلاع على التفاصيل. Connect to SQL console من قائمة خدمات ClickHouse Cloud، انقر على إحدى الخدمات. سينقلك هذا إلى SQL Console. هذا هو ناتج DESCRIBE . وسيتم لاحقًا في هذا الدليل شرح سبب اختيار أنواع الحقول. ┌─name──────────┬─type──────────────────────────────────────────────────────────────────┬ │ radio │ Enum8('' = 0, 'CDMA' = 1, 'GSM' = 2, 'LTE' = 3, 'NR' = 4, 'UMTS' = 5) │ │ mcc │ UInt16 │ │ net │ UInt16 │ │ area │ UInt16 │ │ cell │ UInt64 │ │ unit │ Int16 │ │ lon │ Float64 │ │ lat │ Float64 │ │ range │ UInt32 │ │ samples │ UInt32 │ │ changeable │ UInt8 │ │ created │ DateTime │ │ updated │ DateTime │ │ averageSignal │ UInt8 │ └───────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┴ أنشئ جدولًا: CREATE TABLE cell_towers ( radio Enum8( '' = 0 , 'CDMA' = 1 , 'GSM' = 2 , 'LTE' = 3 , 'NR' = 4 , 'UMTS' = 5 ), mcc UInt16, net UInt16, area UInt16, cell UInt64, unit Int16, lon Float64, lat Float64, range UInt32, samples UInt32, changeable UInt8, created DateTime , updated DateTime , averageSignal UInt8 ) ENGINE = MergeTree ORDER BY (radio, mcc, net, created); استورد مجموعة البيانات من حاوية S3 عامة (686 MB): INSERT INTO cell_towers SELECT * FROM s3( 'https://datasets-documentation.s3.amazonaws.com/cell_towers/cell_towers.csv.xz' , 'CSVWithNames' )

​ نفّذ بعض الاستعلامات النموذجية

عدد أبراج الاتصالات الخلوية حسب النوع:

SELECT radio, count () AS c FROM cell_towers GROUP BY radio ORDER BY c DESC

┌─radio─┬────────c─┐ │ UMTS │ 20686487 │ │ LTE │ 12101148 │ │ GSM │ 9931304 │ │ CDMA │ 556344 │ │ NR │ 867 │ └───────┴──────────┘ 5 rows in set. Elapsed: 0.011 sec. Processed 43.28 million rows, 43.28 MB (3.83 billion rows/s., 3.83 GB/s.)

أبراج الاتصالات الخلوية حسب رمز بلد الهاتف المحمول (MCC):

SELECT mcc, count () FROM cell_towers GROUP BY mcc ORDER BY count () DESC LIMIT 10

┌─mcc─┬─count()─┐ │ 310 │ 5024650 │ │ 262 │ 2622423 │ │ 250 │ 1953176 │ │ 208 │ 1891187 │ │ 724 │ 1836150 │ │ 404 │ 1729151 │ │ 234 │ 1618924 │ │ 510 │ 1353998 │ │ 440 │ 1343355 │ │ 311 │ 1332798 │ └─────┴─────────┘ 10 rows in set. Elapsed: 0.019 sec. Processed 43.28 million rows, 86.55 MB (2.33 billion rows/s., 4.65 GB/s.)

استنادًا إلى الاستعلام أعلاه و قائمة MCC ، فإن البلدان التي تضم أكبر عدد من أبراج الاتصالات الخلوية هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وروسيا.

قد ترغب في إنشاء قاموس في ClickHouse لتفسير هذه القيم.

​ حالة استخدام: دمج البيانات الجغرافية

باستخدام الدالة pointInPolygon

أنشئ جدولًا سنخزّن فيه المضلعات:

ClickHouse Cloud

مُدار ذاتيًا CREATE TABLE moscow ( polygon Array (Tuple(Float64, Float64))) ORDER BY polygon ; CREATE TEMPORARY TABLE moscow ( polygon Array (Tuple(Float64, Float64)));

هذا مخطط تقريبي لموسكو (من دون “موسكو الجديدة”):

INSERT INTO moscow VALUES ([( 37 . 84172564285271 , 55 . 78000432402266 ), ( 37 . 8381207618713 , 55 . 775874525970494 ), ( 37 . 83979446823122 , 55 . 775626746008065 ), ( 37 . 84243326983639 , 55 . 77446586811748 ), ( 37 . 84262672750849 , 55 . 771974101091104 ), ( 37 . 84153238623039 , 55 . 77114545193181 ), ( 37 . 841124690460184 , 55 . 76722010265554 ), ( 37 . 84239076983644 , 55 . 76654891107098 ), ( 37 . 842283558197025 , 55 . 76258709833121 ), ( 37 . 8421759312134 , 55 . 758073999993734 ), ( 37 . 84198330422974 , 55 . 75381499999371 ), ( 37 . 8416827275085 , 55 . 749277102484484 ), ( 37 . 84157576190186 , 55 . 74794544108413 ), ( 37 . 83897929098507 , 55 . 74525257875241 ), ( 37 . 83739676451868 , 55 . 74404373042019 ), ( 37 . 838732481460525 , 55 . 74298009816793 ), ( 37 . 841183997352545 , 55 . 743060321833575 ), ( 37 . 84097476190185 , 55 . 73938799999373 ), ( 37 . 84048155819702 , 55 . 73570799999372 ), ( 37 . 840095812164286 , 55 . 73228210777237 ), ( 37 . 83983814285274 , 55 . 73080491981639 ), ( 37 . 83846476321406 , 55 . 729799917464675 ), ( 37 . 83835745269769 , 55 . 72919751082619 ), ( 37 . 838636380279524 , 55 . 72859509486539 ), ( 37 . 8395161005249 , 55 . 727705075632784 ), ( 37 . 83897964285276 , 55 . 722727886185154 ), ( 37 . 83862557539366 , 55 . 72034817326636 ), ( 37 . 83559735744853 , 55 . 71944437307499 ), ( 37 . 835370708803126 , 55 . 71831419154461 ), ( 37 . 83738169402022 , 55 . 71765218986692 ), ( 37 . 83823396494291 , 55 . 71691750159089 ), ( 37 . 838056931213345 , 55 . 71547311301385 ), ( 37 . 836812846557606 , 55 . 71221445615604 ), ( 37 . 83522525396725 , 55 . 709331054395555 ), ( 37 . 83269301586908 , 55 . 70953687463627 ), ( 37 . 829667367706236 , 55 . 70903403789297 ), ( 37 . 83311126588435 , 55 . 70552351822608 ), ( 37 . 83058993121339 , 55 . 70041317726053 ), ( 37 . 82983872750851 , 55 . 69883771404813 ), ( 37 . 82934501586913 , 55 . 69718947487017 ), ( 37 . 828926414016685 , 55 . 69504441658371 ), ( 37 . 82876530422971 , 55 . 69287499999378 ), ( 37 . 82894754100031 , 55 . 690759754047335 ), ( 37 . 827697554878185 , 55 . 68951421135665 ), ( 37 . 82447346292115 , 55 . 68965045405069 ), ( 37 . 83136543914793 , 55 . 68322046195302 ), ( 37 . 833554015869154 , 55 . 67814012759211 ), ( 37 . 83544184655761 , 55 . 67295011628339 ), ( 37 . 837480388885474 , 55 . 6672498719639 ), ( 37 . 838960677246064 , 55 . 66316274139358 ), ( 37 . 83926093121332 , 55 . 66046999999383 ), ( 37 . 839025050262435 , 55 . 65869897264431 ), ( 37 . 83670784390257 , 55 . 65794084879904 ), ( 37 . 835656529083245 , 55 . 65694309303843 ), ( 37 . 83704060449217 , 55 . 65689306460552 ), ( 37 . 83696819873806 , 55 . 65550363526252 ), ( 37 . 83760389616388 , 55 . 65487847246661 ), ( 37 . 83687972750851 , 55 . 65356745541324 ), ( 37 . 83515216004943 , 55 . 65155951234079 ), ( 37 . 83312418518067 , 55 . 64979413590619 ), ( 37 . 82801726983639 , 55 . 64640836412121 ), ( 37 . 820614174591 , 55 . 64164525405531 ), ( 37 . 818908190475426 , 55 . 6421883258084 ), ( 37 . 81717543386075 , 55 . 64112490388471 ), ( 37 . 81690987037274 , 55 . 63916106913107 ), ( 37 . 815099354492155 , 55 . 637925371757085 ), ( 37 . 808769150787356 , 55 . 633798276884455 ), ( 37 . 80100123544311 , 55 . 62873670012244 ), ( 37 . 79598013491824 , 55 . 62554336109055 ), ( 37 . 78634567724606 , 55 . 62033499605651 ), ( 37 . 78334147619623 , 55 . 618768681480326 ), ( 37 . 77746201055901 , 55 . 619855533402706 ), ( 37 . 77527329626457 , 55 . 61909966711279 ), ( 37 . 77801986242668 , 55 . 618770300976294 ), ( 37 . 778212973541216 , 55 . 617257701952106 ), ( 37 . 77784818518065 , 55 . 61574504433011 ), ( 37 . 77016867724609 , 55 . 61148576294007 ), ( 37 . 760191219573976 , 55 . 60599579539028 ), ( 37 . 75338926983641 , 55 . 60227892751446 ), ( 37 . 746329965606634 , 55 . 59920577639331 ), ( 37 . 73939925396728 , 55 . 59631430313617 ), ( 37 . 73273665739439 , 55 . 5935318803559 ), ( 37 . 7299954450912 , 55 . 59350760316188 ), ( 37 . 7268679946899 , 55 . 59469840523759 ), ( 37 . 72626726983634 , 55 . 59229549697373 ), ( 37 . 7262673598022 , 55 . 59081598950582 ), ( 37 . 71897193121335 , 55 . 5877595845419 ), ( 37 . 70871550793456 , 55 . 58393177431724 ), ( 37 . 700497489410374 , 55 . 580917323756644 ), ( 37 . 69204305026244 , 55 . 57778089778455 ), ( 37 . 68544477378839 , 55 . 57815154690915 ), ( 37 . 68391050793454 , 55 . 57472945079756 ), ( 37 . 678803592590306 , 55 . 57328235936491 ), ( 37 . 6743402539673 , 55 . 57255251445782 ), ( 37 . 66813862698363 , 55 . 57216388774464 ), ( 37 . 617927457672096 , 55 . 57505691895805 ), ( 37 . 60443099999999 , 55 . 5757737568051 ), ( 37 . 599683515869145 , 55 . 57749105910326 ), ( 37 . 59754177842709 , 55 . 57796291823627 ), ( 37 . 59625834786988 , 55 . 57906686095235 ), ( 37 . 59501783265684 , 55 . 57746616444403 ), ( 37 . 593090671936025 , 55 . 57671634534502 ), ( 37 . 587018007904 , 55 . 577944600233785 ), ( 37 . 578692203704804 , 55 . 57982895000019 ), ( 37 . 57327546607398 , 55 . 58116294118248 ), ( 37 . 57385012109279 , 55 . 581550362779 ), ( 37 . 57399562266922 , 55 . 5820107079112 ), ( 37 . 5735356072979 , 55 . 58226289171689 ), ( 37 . 57290393054962 , 55 . 582393529795155 ), ( 37 . 57037722355653 , 55 . 581919415056234 ), ( 37 . 5592298306885 , 55 . 584471614867844 ), ( 37 . 54189249206543 , 55 . 58867650795186 ), ( 37 . 5297256269836 , 55 . 59158133551745 ), ( 37 . 517837865081766 , 55 . 59443656218868 ), ( 37 . 51200186508174 , 55 . 59635625174229 ), ( 37 . 506808949737554 , 55 . 59907823904434 ), ( 37 . 49820432275389 , 55 . 6062944994944 ), ( 37 . 494406071441674 , 55 . 60967103463367 ), ( 37 . 494760001358024 , 55 . 61066689753365 ), ( 37 . 49397137107085 , 55 . 61220931698269 ), ( 37 . 49016528606031 , 55 . 613417718449064 ), ( 37 . 48773249206542 , 55 . 61530616333343 ), ( 37 . 47921386508177 , 55 . 622640129112334 ), ( 37 . 470652153442394 , 55 . 62993723476164 ), ( 37 . 46273446298218 , 55 . 6368075123157 ), ( 37 . 46350692265317 , 55 . 64068225239439 ), ( 37 . 46050283203121 , 55 . 640794546982576 ), ( 37 . 457627470916734 , 55 . 64118904154646 ), ( 37 . 450718034393326 , 55 . 64690488145138 ), ( 37 . 44239252645875 , 55 . 65397824729769 ), ( 37 . 434587576721185 , 55 . 66053543155961 ), ( 37 . 43582144975277 , 55 . 661693766520735 ), ( 37 . 43576786245721 , 55 . 662755031737014 ), ( 37 . 430982915344174 , 55 . 664610641628116 ), ( 37 . 428547447097685 , 55 . 66778515273695 ), ( 37 . 42945134592044 , 55 . 668633314343566 ), ( 37 . 42859571562949 , 55 . 66948145750025 ), ( 37 . 4262836402282 , 55 . 670813882451405 ), ( 37 . 418709037048295 , 55 . 6811141674414 ), ( 37 . 41922139651101 , 55 . 68235377885389 ), ( 37 . 419218771842885 , 55 . 68359335082235 ), ( 37 . 417196501327446 , 55 . 684375235224735 ), ( 37 . 41607020370478 , 55 . 68540557585352 ), ( 37 . 415640857147146 , 55 . 68686637150793 ), ( 37 . 414632153442334 , 55 . 68903015131686 ), ( 37 . 413344899475064 , 55 . 690896881757396 ), ( 37 . 41171432275391 , 55 . 69264232162232 ), ( 37 . 40948282275393 , 55 . 69455101638112 ), ( 37 . 40703674603271 , 55 . 69638690385348 ), ( 37 . 39607169577025 , 55 . 70451821283731 ), ( 37 . 38952706878662 , 55 . 70942491932811 ), ( 37 . 387778313491815 , 55 . 71149057784176 ), ( 37 . 39049275399779 , 55 . 71419814298992 ), ( 37 . 385557272491454 , 55 . 7155489617061 ), ( 37 . 38388335714726 , 55 . 71849856042102 ), ( 37 . 378368238098155 , 55 . 7292763261685 ), ( 37 . 37763597123337 , 55 . 730845879211614 ), ( 37 . 37890062088197 , 55 . 73167906388319 ), ( 37 . 37750451918789 , 55 . 734703664681774 ), ( 37 . 375610832015965 , 55 . 734851959522246 ), ( 37 . 3723813571472 , 55 . 74105626086403 ), ( 37 . 37014935714723 , 55 . 746115620904355 ), ( 37 . 36944173016362 , 55 . 750883999993725 ), ( 37 . 36975304365541 , 55 . 76335905525834 ), ( 37 . 37244070571134 , 55 . 76432079697595 ), ( 37 . 3724259757175 , 55 . 76636979670426 ), ( 37 . 369922155757884 , 55 . 76735417953104 ), ( 37 . 369892695770275 , 55 . 76823419316575 ), ( 37 . 370214730163575 , 55 . 782312184391266 ), ( 37 . 370493611114505 , 55 . 78436801120489 ), ( 37 . 37120164550783 , 55 . 78596427165359 ), ( 37 . 37284851456452 , 55 . 7874378183096 ), ( 37 . 37608325135799 , 55 . 7886695054807 ), ( 37 . 3764587460632 , 55 . 78947647305964 ), ( 37 . 37530000265506 , 55 . 79146512926804 ), ( 37 . 38235915344241 , 55 . 79899647809345 ), ( 37 . 384344043655396 , 55 . 80113596939471 ), ( 37 . 38594269577028 , 55 . 80322699999366 ), ( 37 . 38711208598329 , 55 . 804919036911976 ), ( 37 . 3880239841309 , 55 . 806610999993666 ), ( 37 . 38928977249147 , 55 . 81001864976979 ), ( 37 . 39038389947512 , 55 . 81348641242801 ), ( 37 . 39235781481933 , 55 . 81983538336746 ), ( 37 . 393709457672124 , 55 . 82417822811877 ), ( 37 . 394685720901464 , 55 . 82792275755836 ), ( 37 . 39557615344238 , 55 . 830447148154136 ), ( 37 . 39844478226658 , 55 . 83167107969975 ), ( 37 . 40019761214057 , 55 . 83151823557964 ), ( 37 . 400398790382326 , 55 . 83264967594742 ), ( 37 . 39659544313046 , 55 . 83322180909622 ), ( 37 . 39667059524539 , 55 . 83402792148566 ), ( 37 . 39682089947515 , 55 . 83638877400216 ), ( 37 . 39643489154053 , 55 . 83861656112751 ), ( 37 . 3955338994751 , 55 . 84072348043264 ), ( 37 . 392680272491454 , 55 . 84502158126453 ), ( 37 . 39241188227847 , 55 . 84659117913199 ), ( 37 . 392529730163616 , 55 . 84816071336481 ), ( 37 . 39486835714723 , 55 . 85288092980303 ), ( 37 . 39873052645878 , 55 . 859893456073635 ), ( 37 . 40272161111449 , 55 . 86441833633205 ), ( 37 . 40697072750854 , 55 . 867579567544375 ), ( 37 . 410007082016016 , 55 . 868369880337 ), ( 37 . 4120992989502 , 55 . 86920843741314 ), ( 37 . 412668021163924 , 55 . 87055369615854 ), ( 37 . 41482461111453 , 55 . 87170587948249 ), ( 37 . 41862266137694 , 55 . 873183961039565 ), ( 37 . 42413732540892 , 55 . 874879126654704 ), ( 37 . 4312182698669 , 55 . 875614937236705 ), ( 37 . 43111093783558 , 55 . 8762723478417 ), ( 37 . 43332105622856 , 55 . 87706546369396 ), ( 37 . 43385747619623 , 55 . 87790681284802 ), ( 37 . 441303050262405 , 55 . 88027084462084 ), ( 37 . 44747234260555 , 55 . 87942070143253 ), ( 37 . 44716141796871 , 55 . 88072960917233 ), ( 37 . 44769797085568 , 55 . 88121221323979 ), ( 37 . 45204320500181 , 55 . 882080694420715 ), ( 37 . 45673176190186 , 55 . 882346110794586 ), ( 37 . 463383999999984 , 55 . 88252729504517 ), ( 37 . 46682797486874 , 55 . 88294937719063 ), ( 37 . 470014457672086 , 55 . 88361266759345 ), ( 37 . 47751410450743 , 55 . 88546991372396 ), ( 37 . 47860317658232 , 55 . 88534929207307 ), ( 37 . 48165826025772 , 55 . 882563306475106 ), ( 37 . 48316434442331 , 55 . 8815803226785 ), ( 37 . 483831555817645 , 55 . 882427612793315 ), ( 37 . 483182967125686 , 55 . 88372791409729 ), ( 37 . 483092277908824 , 55 . 88495581062434 ), ( 37 . 4855716508179 , 55 . 8875561994203 ), ( 37 . 486440636245746 , 55 . 887827444039566 ), ( 37 . 49014203439328 , 55 . 88897899871799 ), ( 37 . 493210285705544 , 55 . 890208937135604 ), ( 37 . 497512451065035 , 55 . 891342397444696 ), ( 37 . 49780744510645 , 55 . 89174030252967 ), ( 37 . 49940333499519 , 55 . 89239745507079 ), ( 37 . 50018383334346 , 55 . 89339220941865 ), ( 37 . 52421672750851 , 55 . 903869074155224 ), ( 37 . 52977457672118 , 55 . 90564076517974 ), ( 37 . 53503220370484 , 55 . 90661661218259 ), ( 37 . 54042858064267 , 55 . 90714113744566 ), ( 37 . 54320461007303 , 55 . 905645048442985 ), ( 37 . 545686966066306 , 55 . 906608607018505 ), ( 37 . 54743976120755 , 55 . 90788552162358 ), ( 37 . 55796999999999 , 55 . 90901557907218 ), ( 37 . 572711542327866 , 55 . 91059395704873 ), ( 37 . 57942799999998 , 55 . 91073854155573 ), ( 37 . 58502865872187 , 55 . 91009969268444 ), ( 37 . 58739968913264 , 55 . 90794809960554 ), ( 37 . 59131567193598 , 55 . 908713267595054 ), ( 37 . 612687423278814 , 55 . 902866854295375 ), ( 37 . 62348079629517 , 55 . 90041967242986 ), ( 37 . 635797880950896 , 55 . 898141151686396 ), ( 37 . 649487626983664 , 55 . 89639275532968 ), ( 37 . 65619302513125 , 55 . 89572360207488 ), ( 37 . 66294133862307 , 55 . 895295577183965 ), ( 37 . 66874564418033 , 55 . 89505457604897 ), ( 37 . 67375601586915 , 55 . 89254677027454 ), ( 37 . 67744661901856 , 55 . 8947775867987 ), ( 37 . 688347 , 55 . 89450045676125 ), ( 37 . 69480554232789 , 55 . 89422926332761 ), ( 37 . 70107096560668 , 55 . 89322256101114 ), ( 37 . 705962965606716 , 55 . 891763491662616 ), ( 37 . 711885134918205 , 55 . 889110234998974 ), ( 37 . 71682005026245 , 55 . 886577568759876 ), ( 37 . 7199315476074 , 55 . 88458159806678 ), ( 37 . 72234560316464 , 55 . 882281005794134 ), ( 37 . 72364385977171 , 55 . 8809452036196 ), ( 37 . 725371142837474 , 55 . 8809722706006 ), ( 37 . 727870902099546 , 55 . 88037213862385 ), ( 37 . 73394330422971 , 55 . 877941504088696 ), ( 37 . 745339592590376 , 55 . 87208120378722 ), ( 37 . 75525267724611 , 55 . 86703807949492 ), ( 37 . 76919976190188 , 55 . 859821640197474 ), ( 37 . 827835219574 , 55 . 82962968399116 ), ( 37 . 83341438888553 , 55 . 82575289922351 ), ( 37 . 83652584655761 , 55 . 82188784027888 ), ( 37 . 83809213491821 , 55 . 81612575504693 ), ( 37 . 83605359521481 , 55 . 81460347077685 ), ( 37 . 83632178569025 , 55 . 81276696067908 ), ( 37 . 838623105812026 , 55 . 811486181656385 ), ( 37 . 83912198147584 , 55 . 807329380532785 ), ( 37 . 839079078033414 , 55 . 80510270463816 ), ( 37 . 83965844708251 , 55 . 79940712529036 ), ( 37 . 840581150787344 , 55 . 79131399999368 ), ( 37 . 84172564285271 , 55 . 78000432402266 )]);

تحقّق من عدد أبراج الاتصالات الخلوية في موسكو:

SELECT count () FROM cell_towers WHERE pointInPolygon((lon, lat), ( SELECT * FROM moscow))

┌─count()─┐ │ 310463 │ └─────────┘ 1 rows in set. Elapsed: 0.067 sec. Processed 43.28 million rows, 692.42 MB (645.83 million rows/s., 10.33 GB/s.)

​ مراجعة المخطط

قبل إنشاء التصورات في Superset، ألقِ نظرة على الأعمدة التي ستستخدمها. توفّر مجموعة البيانات هذه أساسًا الموقع (خط الطول وخط العرض) وأنواع تقنيات الراديو لأبراج الاتصالات الخلوية حول العالم. يمكن العثور على أوصاف الأعمدة في منتدى المجتمع . وترد أدناه أوصاف الأعمدة المستخدمة في التصورات التي سيجري إنشاؤها.

فيما يلي وصف للأعمدة مأخوذ من منتدى OpenCelliD:

العمود الوصف radio جيل التقنية: CDMA وGSM وUMTS و5G NR mcc رمز بلد الهاتف المحمول: 204 هو هولندا lon خط الطول: مع خط العرض، يمثّل الموقع التقريبي للبرج lat خط العرض: مع خط الطول، يمثّل الموقع التقريبي للبرج

mcc Mobile country code. للعثور على MCC الخاص بك، راجع Mobile network codes ، واستخدم الأرقام الثلاثة في عمود

صُمِّم مخطط هذا الجدول للتخزين المضغوط على القرص ولسرعة تنفيذ الاستعلامات.

تُخزَّن بيانات radio على هيئة Enum8 ( UInt8 ) بدلًا من سلسلة نصية.

على هيئة ( ) بدلًا من سلسلة نصية. يُخزَّن mcc ، أو رمز بلد الهاتف المحمول، على هيئة UInt16 لأننا نعلم أن النطاق هو 1 - 999.

، أو رمز بلد الهاتف المحمول، على هيئة لأننا نعلم أن النطاق هو 1 - 999. كلٌّ من lon و lat من النوع Float64 .

لا يُستخدم أيٌّ من الحقول الأخرى في الاستعلامات أو التصورات في هذا الدليل، لكنها موصوفة في المنتدى المشار إليه أعلاه إن كنت مهتمًا.

​ أنشئ مرئيات باستخدام Apache Superset

من السهل تشغيل Superset باستخدام Docker. إذا كان Superset يعمل لديك بالفعل، فكل ما تحتاج إليه هو إضافة ClickHouse Connect باستخدام pip install clickhouse-connect . وإذا كنت بحاجة إلى تثبيت Superset، فافتح تشغيل Apache Superset في Docker مباشرةً أدناه.

تشغيل Apache Superset في Docker pre-release . يوفّر Superset إرشادات حول تثبيت Superset محليًا باستخدام Docker Compose . بعد تنزيل مستودع Apache Superset من GitHub، يمكنك تشغيل أحدث شيفرة تطوير أو وسمًا محددًا. نوصي بالإصدار 2.0.0 لأنه أحدث إصدار لم يُصنَّف على أنه هناك بعض المهام التي يجب إنجازها قبل تشغيل docker compose : إضافة برنامج التشغيل الرسمي ClickHouse Connect الحصول على مفتاح API لـ Mapbox وإضافته كمتغير بيئة (اختياري) تحديد إصدار Superset المراد تشغيله يجب تشغيل الأوامر أدناه من المستوى الأعلى في مستودع GitHub، superset . ​ برنامج التشغيل الرسمي ClickHouse Connect لإتاحة برنامج التشغيل ClickHouse Connect ضمن نشر Superset، أضِفه إلى ملف المتطلبات المحلي: echo "clickhouse-connect" >> ./docker/requirements-local.txt ​ Mapbox هذا اختياري؛ يمكنك عرض بيانات المواقع في Superset من دون مفتاح API لـ Mapbox، لكن ستظهر لك رسالة تفيد بأنه ينبغي إضافة مفتاح، كما ستكون صورة خلفية الخريطة مفقودة (أي سترى نقاط البيانات فقط، وليس خلفية الخريطة). يوفّر Mapbox فئة مجانية إذا رغبت في استخدامه. تستخدم بعض التصورات النموذجية التي تطلب منك الأدلة إنشاءها بيانات المواقع، مثل بيانات خطوط الطول ودوائر العرض. ويتضمن Superset دعمًا لخرائط Mapbox. ولاستخدام تصورات Mapbox، تحتاج إلى مفتاح API لـ Mapbox. سجّل في الفئة المجانية من Mapbox ، ثم أنشئ مفتاح API. اجعل مفتاح API متاحًا لـ Superset: echo "MAPBOX_API_KEY=pk.SAMPLE-Use-your-key-instead" >> docker/.env-non-dev ​ نشر الإصدار 2.0.0 من Superset لنشر الإصدار 2.0.0، شغّل: git checkout 2.0.0 TAG = 2.0.0 docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml pull TAG = 2.0.0 docker-compose -f docker-compose-non-dev.yml up

لإنشاء لوحة معلومات في Superset باستخدام مجموعة بيانات OpenCelliD، ينبغي عليك:

إضافة خدمة ClickHouse الخاصة بك كـ قاعدة بيانات في Superset

في Superset إضافة الجدول cell_towers كـ مجموعة بيانات في Superset

كـ في Superset إنشاء بعض المخططات

إضافة المخططات إلى لوحة معلومات

​ أضف خدمة ClickHouse الخاصة بك كقاعدة بيانات في Superset

للاتصال بـ ClickHouse باستخدام HTTP(S)، تحتاج إلى المعلومات التالية:

المعلمات الوصف HOST and PORT عادةً ما يكون المنفذ 8443 عند استخدام TLS، أو 8123 عند عدم استخدام TLS. DATABASE NAME افتراضيًا، توجد قاعدة بيانات باسم default . استخدم اسم قاعدة البيانات التي تريد الاتصال بها. USERNAME and PASSWORD افتراضيًا، يكون اسم المستخدم default . استخدم اسم المستخدم المناسب لحالة الاستخدام لديك.

تتوفر تفاصيل خدمة ClickHouse Cloud الخاصة بك في ClickHouse Cloud console. حدِّد خدمة ثم انقر على Connect:

اختر HTTPS. ستظهر تفاصيل الاتصال في مثال لأمر curl .

إذا كنت تستخدم ClickHouse مُدارًا ذاتيًا، فسيُحدِّد مسؤول ClickHouse لديك تفاصيل الاتصال.

في Superset، يمكنك إضافة قاعدة بيانات باختيار نوعها ثم إدخال تفاصيل الاتصال. افتح Superset وابحث عن +؛ ستجد في قائمته الخيارين Data ثم Connect database.

اختر ClickHouse Connect من القائمة:

ClickHouse Connect من بين الخيارات المتاحة لديك، فستحتاج إلى تثبيته. الأمر هو pip install clickhouse-connect ، ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات إذا لم يكنمن بين الخيارات المتاحة لديك، فستحتاج إلى تثبيته. الأمر هو، ويمكنك العثور على مزيد من المعلومات هنا

​ أضف بيانات الاتصال الخاصة بك

تأكد من تفعيل SSL عند الاتصال بـ ClickHouse Cloud أو بأنظمة ClickHouse الأخرى التي تفرض استخدامه.

​ أضِف الجدول cell_towers كـ مجموعة بيانات في Superset

في Superset، تشير مجموعة البيانات إلى جدول داخل قاعدة بيانات. انقر على إضافة مجموعة بيانات، ثم اختر خدمة ClickHouse الخاصة بك، وقاعدة البيانات التي تحتوي على جدولك ( default )، ثم اختر جدول cell_towers :

​ أنشئ بعض المخططات

عند اختيار إضافة مخطط في Superset، يجب تحديد مجموعة البيانات ( cell_towers ) ونوع المخطط. ونظرًا إلى أن مجموعة بيانات OpenCelliD توفّر إحداثيات خطوط الطول ودوائر العرض لأبراج الاتصالات الخلوية، فسننشئ مخطط Map. ويُعد النوع deck.gL Scatterplot مناسبًا لهذه المجموعة من البيانات، لأنه يتعامل بكفاءة مع نقاط البيانات الكثيفة على الخريطة.

​ حدِّد الاستعلام المستخدم للخريطة

يتطلب مخطط deck.gl Scatterplot خط طول وخط عرض، كما يمكن أيضًا تطبيق عامل تصفية واحد أو أكثر على الاستعلام. في هذا المثال، يُطبَّق عاملَا تصفية: أحدهما لأبراج الاتصالات الخلوية التي تستخدم تقنية UMTS، والآخر لرمز بلد الهاتف المحمول المخصَّص لهولندا.

يحتوي الحقلان lon و lat على خط الطول وخط العرض:

أضف عامل تصفية باستخدام mcc = 204 (أو استبدله بأي قيمة mcc أخرى):

أضف عامل تصفية باستخدام radio = 'UMTS' (أو استبدله بأي قيمة radio أخرى، ويمكنك رؤية الخيارات في ناتج DESCRIBE TABLE cell_towers ):

هذا هو الإعداد الكامل للمخطط الذي يطبّق التصفية وفق radio = 'UMTS' و mcc = 204 :

انقر على UPDATE CHART لعرض التصوّر.

​ أضف المخططات إلى لوحة معلومات

تعرض لقطة الشاشة هذه مواقع أبراج الاتصالات الخلوية ذات تقنيات LTE وUMTS وGSM. وتُنشأ جميع المخططات بالطريقة نفسها، ثم تُضاف إلى لوحة معلومات.