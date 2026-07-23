تحتوي مجموعة بيانات LAION 5b على 5.85 مليار تضمين للصور والنصوص، إلى جانب البيانات الوصفية المرتبطة بالصور. أُنشئت هذه التضمينات باستخدام نموذج
المقدمة
Open AI CLIP ViT-L/14. ويبلغ
بُعد كل متجه تضمين
768.
يمكن استخدام مجموعة البيانات هذه لنمذجة جوانب التصميم وتحديد السعة والأداء لتطبيق
بحث متجهي واسع النطاق في بيئة واقعية. كما يمكن استخدام مجموعة البيانات هذه لكلٍّ من البحث من النص إلى الصورة
والبحث من صورة إلى صورة.
يمكن تنزيل مجموعة البيانات الكاملة باستخدام opendatalab/laion5b-downloader. أتاح ClickHouse مجموعة فرعية تضم 100 مليون متجه في حاوية
تفاصيل مجموعة البيانات
S3.
تحتوي حاوية
S3 على 10 ملفات
Parquet، ويضم كل ملف
Parquet 10 ملايين صف.
نوصي المستخدمين أولاً بإجراء تقدير للحجم لتحديد متطلبات التخزين والذاكرة لهذه المجموعة من البيانات، بالرجوع إلى الوثائق.
الخطوات
1
إنشاء جدول
أنشئ جدول
laion_5b_100m لتخزين متجهات التضمين والسمات المرتبطة بها:
إن
CREATE TABLE laion_5b_100m
(
id UInt32,
image_path String,
caption String,
NSFW Nullable(String) default 'unknown',
similarity Float32,
LICENSE Nullable(String),
url String,
key String,
status LowCardinality(String),
width Int32,
height Int32,
original_width Int32,
original_height Int32,
exif Nullable(String),
md5 String,
vector Array(Float32) CODEC(NONE)
) ENGINE = MergeTree ORDER BY (id)
id ليس سوى عدد صحيح يزداد تدريجيًا. ويمكن استخدام السمات الإضافية في شروط التصفية لفهم
البحث عن تشابه المتجهات عند دمجه مع التصفية اللاحقة/التصفية المسبقة، كما هو موضح في الوثائق
2
تحميل البيانات
لتحميل البيانات من جميع ملفات
Parquet، شغّل تعليمة SQL التالية:
سيستغرق تحميل 100 مليون صف في الجدول بضع دقائق.بدلًا من ذلك، يمكن تنفيذ تعليمات SQL منفصلة لتحميل عدد محدد من الملفات / الصفوف.
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_*.parquet');
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_part_1_of_10.parquet');
INSERT INTO laion_5b_100m SELECT * FROM s3('https://clickhouse-datasets.s3.amazonaws.com/laion-5b/laion5b_100m_part_2_of_10.parquet');
⋮
3
تشغيل بحث تشابه المتجهات بأسلوب القوة الغاشمة
يتضمن بحث KNN (k - أقرب الجيران) أو البحث بالقوة الغاشمة حساب المسافة بين كل متجه في مجموعة البيانات ومتجه التضمين المستخدم في البحث، ثم ترتيب هذه المسافات للحصول على أقرب الجيران. يمكننا استخدام أحد المتجهات من مجموعة البيانات نفسها متجهًا للبحث. على سبيل المثال:
Query
SELECT id, url
FROM laion_5b_100m
ORDER BY cosineDistance( vector, (SELECT vector FROM laion_5b_100m WHERE id = 9999) ) ASC
LIMIT 20
The vector in the row with id = 9999 is the embedding for an image of a Deli restaurant.
سجِّل زمن استجابة الاستعلام لمقارنته لاحقًا بزمن استجابة الاستعلام باستخدام ANN (مع فهرس المتجهات). مع 100 مليون صف، قد يستغرق الاستعلام أعلاه بدون فهرس متجهات بضع ثوانٍ أو دقائق حتى يكتمل.
Response
┌───────id─┬─url───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
1. │ 9999 │ https://certapro.com/belleville/wp-content/uploads/sites/1369/2017/01/McAlistersFairviewHgts.jpg │
2. │ 60180509 │ https://certapro.com/belleville/wp-content/uploads/sites/1369/2017/01/McAlistersFairviewHgts-686x353.jpg │
3. │ 1986089 │ https://www.gannett-cdn.com/-mm-/ceefab710d945bb3432c840e61dce6c3712a7c0a/c=30-0-4392-3280/local/-/media/2017/02/14/FortMyers/FortMyers/636226855169587730-McAlister-s-Exterior-Signage.jpg?width=534&height=401&fit=crop │
4. │ 51559839 │ https://img1.mashed.com/img/gallery/how-rich-is-the-mcalisters-deli-ceo-and-whats-the-average-pay-of-its-employees/intro-1619793841.jpg │
5. │ 22104014 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/04/Largest-McAlisters-Deli-Franchisee-to-Expand-into-Nebraska.jpg │
6. │ 54337236 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2015/11/McAlisters-Deli-Giving-Away-Gift-Cards-With-Win-One-Gift-One-Holiday-Promotion.jpg │
7. │ 20770867 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2016/04/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Florida-as-Chain-Enters-New-Markets.jpg │
8. │ 22493966 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/06/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Columbus-Ohio-as-Chain-Expands-feature.jpg │
9. │ 2224351 │ https://holttribe.com/wp-content/uploads/2019/10/60880046-879A-49E4-8E13-1EE75FB24980-900x675.jpeg │
10. │ 30779663 │ https://www.gannett-cdn.com/presto/2018/10/29/PMUR/685f3e50-cce5-46fb-9a66-acb93f6ea5e5-IMG_6587.jpg?crop=2166,2166,x663,y0&width=80&height=80&fit=bounds │
11. │ 54939148 │ https://www.priceedwards.com/sites/default/files/styles/staff_property_listing_block/public/for-lease/images/IMG_9674%20%28Custom%29_1.jpg?itok=sa8hrVBT │
12. │ 95371605 │ http://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2015/08/McAlisters-Deli-Signs-Development-Agreement-with-Kingdom-Foods-to-Grow-in-Southern-Mississippi.jpg │
13. │ 79564563 │ https://www.restaurantmagazine.com/wp-content/uploads/2016/05/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Denver-as-Chain-Expands.jpg │
14. │ 76429939 │ http://www.restaurantnews.com/wp-content/uploads/2016/08/McAlisters-Deli-Aims-to-Attract-New-Franchisees-in-Pennsylvania-as-Chain-Expands.jpg │
15. │ 96680635 │ https://img.claz.org/tc/400x320/9w3hll-UQNHGB9WFlhSGAVCWhheBQkeWh5SBAkUWh9SBgsJFxRcBUMNSR4cAQENXhJARwgNTRYcBAtDWh5WRQEJXR5SR1xcFkYKR1tYFkYGR1pVFiVyP0ImaTA │
16. │ 48716846 │ http://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.nN2qJqGUJs_fVNdTiFyGnQHaEc │
17. │ 4472333 │ https://sgi.offerscdn.net/i/zdcs-merchants/05lG0FpXPIvsfiHnT3N8FQE.h200.w220.flpad.v22.bffffff.png │
18. │ 82667887 │ https://irs2.4sqi.net/img/general/200x200/11154479_OEGbrkgWB5fEGrrTkktYvCj1gcdyhZn7TSQSAqN2Yqw.jpg │
19. │ 57525607 │ https://knoji.com/images/logo/mcalistersdelicom.jpg │
20. │ 15785896 │ https://www.groupnimb.com/mimg/merimg/mcalister-s-deli_1446088739.jpg │
└──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
20 rows in set. Elapsed: 3.968 sec. Processed 100.38 million rows, 320.81 GB (25.30 million rows/s., 80.84 GB/s.)
4
بناء فهرس للتشابه المتجهي
نفّذ عبارة SQL التالية لتعريف فهرس للتشابه المتجهي وإنشائه على العمود
vector في الجدول
laion_5b_100m:
تُشرح المعلمات واعتبارات الأداء الخاصة بإنشاء الفهرس والبحث في الوثائق. تستخدم التعليمة أعلاه القيمتين 64 و512، على الترتيب، لمعلمتَي HNSW الفائقتين
ALTER TABLE laion_5b_100m ADD INDEX vector_index vector TYPE vector_similarity('hnsw', 'cosineDistance', 768, 'bf16', 64, 512);
ALTER TABLE laion_5b_100m MATERIALIZE INDEX vector_index SETTINGS mutations_sync = 2;
M و
ef_construction.
تحتاج إلى اختيار القيم المثلى لهذه المعلمات بعناية من خلال تقييم وقت بناء الفهرس وجودة نتائج البحث
المرتبطة بالقيم المحددة.قد يستغرق بناء الفهرس وحفظه بضع ساعات حتى لمجموعة البيانات الكاملة البالغة 100 مليون، وذلك حسب عدد أنوية CPU المتاحة وعرض نطاق التخزين.
5
إجراء بحث ANN
بمجرد إنشاء فهرس تشابه المتجهات، ستستخدم استعلامات البحث المتجهي هذا الفهرس تلقائيًا:
قد يستغرق التحميل الأول لفهرس المتجهات إلى الذاكرة بضع ثوانٍ أو دقائق.
Query
SELECT id, url
FROM laion_5b_100m
ORDER BY cosineDistance( vector, (SELECT vector FROM laion_5b_100m WHERE id = 9999) ) ASC
LIMIT 20
6
إنشاء متجهات التضمين لاستعلام البحث
تم إنشاء متجهات التضمين لمجموعة البيانات
LAION 5b باستخدام نموذج
ViT-L/14 من
OpenAI CLIP.يَرِد أدناه مثال على برنامج نصي بلغة Python يوضّح كيفية إنشاء
متجهات التضمين برمجيًا باستخدام واجهات برمجة تطبيقات
CLIP. ثم يُمرَّر متجه تضمين البحث
بوصفه وسيطًا إلى الدالة
cosineDistance() ضمن استعلام
SELECT.لتثبيت الحزمة
clip، يُرجى الرجوع إلى مستودع OpenAI على GitHub.
تظهر أدناه نتيجة البحث عن تشابه المتجهات المذكور أعلاه:
import torch
import clip
import numpy as np
import sys
import clickhouse_connect
device = "cuda" if torch.cuda.is_available() else "cpu"
model, preprocess = clip.load("ViT-L/14", device=device)
# Search for images that contain both a dog and a cat
text = clip.tokenize(["a dog and a cat"]).to(device)
with torch.no_grad():
text_features = model.encode_text(text)
np_arr = text_features.detach().cpu().numpy()
# Pass ClickHouse credentials here
chclient = clickhouse_connect.get_client()
params = {'v1': list(np_arr[0])}
result = chclient.query("SELECT id, url FROM laion_5b_100m ORDER BY cosineDistance(vector, %(v1)s) LIMIT 100",
parameters=params)
# Write the results to a simple HTML page that can be opened in the browser. Some URLs may have become obsolete.
print("<html>")
for r in result.result_rows:
print("<img src = ", r[1], 'width="200" height="200">')
print("</html>")