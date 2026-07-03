النسخ الاحتياطي باللقطات هو وضع نسخ احتياطي خفيف لمحركات الجداول السحابية الأصلية. فبدلًا من نسخ البيانات، يكتب عُقد قفل لكل جزء في ClickHouse Keeper. وتمنع هذه الأقفال الخادم من حذف الأجزاء المشار إليها في تخزين الكائنات طوال فترة الاحتفاظ باللقطة. ثم يسجّل النسخ الاحتياطي مراجع تخزين الكائنات بدلًا من نسخ أي بيانات فعليًا، مما يجعل إنشاء اللقطات سريعًا بغض النظر عن حجم الجدول.

تنطبق الآلية الخفيفة على جداول SharedMergeTree وSharedSet وSharedJoin. أما جميع أنواع المحركات الأخرى — مثل Log أو Memory — فيعود النسخ الاحتياطي تلقائيًا إلى نسخ احتياطي قياسي قائم على النسخ.

​ إنشاء لقطة

experimental_lightweight_snapshot = true . ويُعدّ الإعداد id مطلوبًا — إذ يحدد اسم اللقطة ويُستخدم للإشارة إليها في أوامر unlock والأوبزرفابيليتي: يستخدم النسخ الاحتياطي باللقطة الأمر القياسي BACKUP مع. ويُعدّ الإعدادمطلوبًا — إذ يحدد اسم اللقطة ويُستخدم للإشارة إليها في أوامر unlock والأوبزرفابيليتي:

BACKUP { TABLE [db.]table_name | DATABASE db_name | ALL [EXCEPT {TABLES | DATABASES} ...] } TO { S3(...) | AzureBlobStorage(...) } SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = '<snapshot_id>'

id و status ، ويمكن استخدام id لتتبّع العملية في يعرض الأمر القيمتين، ويمكن استخداملتتبّع العملية في system.backups

أنشئ نسخة احتياطية لجدول واحد على S3:

BACKUP TABLE mydb . events TO S3( 'https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/' , 'ACCESS_KEY_ID' , 'SECRET_ACCESS_KEY' ) SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'

خذ نسخة احتياطية لقاعدة بيانات كاملة:

BACKUP DATABASE mydb TO S3( 'https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/mydb/' , 'ACCESS_KEY_ID' , 'SECRET_ACCESS_KEY' ) SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'mydb_snapshot_1'

أنشئ نسخة احتياطية من جميع الجداول مع استثناء جدول واحد:

BACKUP ALL EXCEPT TABLES mydb . staging_table TO S3( 'https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/full/' , 'ACCESS_KEY_ID' , 'SECRET_ACCESS_KEY' ) SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'full_snapshot_1'

يمكن استخدام الأوامر نفسها مع Azure Blob Storage:

BACKUP TABLE mydb . events TO AzureBlobStorage( 'DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=...' , 'my-container' , 'snapshots/events/' ) SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'

​ الاستعادة إلى الخدمة نفسها

نظرًا لأن اللقطة تحتفظ بمراجع إلى ملفات تخزين الكائنات بدلًا من نسخ البيانات نفسها، فإن الاستعادة إلى خدمة ClickHouse جديدة أو أخرى تتطلب الوصول إلى تخزين الكائنات الأصلي. لذلك، لا تتوفر الاستعادة بين الخدمات عبر SQL — فهي متاحة فقط من خلال واجهة المستخدم. وعبر SQL، يمكنك استعادة لقطة إلى الخدمة نفسها من حاوية نسخ احتياطي خارجية باستخدام snapshot_from_current_service = 1 . يقرأ هذا الكائنات مباشرةً عبر قرص الوجهة بدلًا من المرور عبر قارئ لقطات بعيد:

RESTORE TABLE mydb . events AS mydb . events_restored FROM S3( 'https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/' , 'ACCESS_KEY_ID' , 'SECRET_ACCESS_KEY' ) SETTINGS snapshot_from_current_service = 1

تستعيد عبارة AS البيانات إلى جدول باسم جديد، مع إبقاء الجدول الأصلي دون تغيير. وللاستبدال بالجدول الأصلي، احذفه أولًا:

DROP TABLE mydb . events ; RESTORE TABLE mydb . events FROM S3( 'https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/' , 'ACCESS_KEY_ID' , 'SECRET_ACCESS_KEY' ) SETTINGS snapshot_from_current_service = 1

​ فكّ قفل لقطة

تحتفظ كل لقطة بأقفال في ClickHouse Keeper تمنع حذف ملفات تخزين الكائنات المشار إليها تلقائيًا ضمن عملية تنظيف المهملات. بعد اكتمال الاستعادة — أو عندما لا تعود هناك حاجة إلى اللقطة — فكّ قفلها لتحرير تلك الأقفال.

يوجد شكلان: فكّ قفل على مستوى النظام يزيل جميع أقفال اللقطة دفعةً واحدة، وفكّ قفل لكل جدول يزيل القفل عن جدول واحد مع الإبقاء على بقية اللقطة كما هي.

فكّ القفل على مستوى النظام — يزيل جميع أقفال اللقطة:

SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>' FROM S3( 'https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/' , 'ACCESS_KEY_ID' , 'SECRET_ACCESS_KEY' )

إلغاء قفل جدول محدد — يزيل القفل لجدول واحد فقط:

ALTER TABLE mydb . events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>' FROM S3( 'https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/' , 'ACCESS_KEY_ID' , 'SECRET_ACCESS_KEY' )

يكون بند FROM اختياريًا إذا كانت وجهة اللقطة محفوظة في Keeper وقت الإنشاء (كما يظهر في العمود info ضمن system.snapshot_locks ):

SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>' -- or per-table: ALTER TABLE mydb . events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'

بعد إلغاء القفل، يختفي الصف المقابل من system.snapshot_locks ، كما تُزال الأجزاء التي لم تعد لقطات أخرى تشير إليها من system.snapshot_parts .

id الذي عيّنته (أو معرّف UUID الذي أعاده الأمر): تظهر جميع عمليات اللقطات في system.backups إلى جانب عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة العادية. استعلم منه باستخدامالذي عيّنته (أو معرّف UUID الذي أعاده الأمر):

SELECT id, name , status , error, start_time, end_time, num_files, uncompressed_size, compressed_size FROM system . backups WHERE id = 'events_snapshot_1' FORMAT Vertical

Row 1: ────── id: events_snapshot_1 name: S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', '[HIDDEN]') status: BACKUP_CREATED error: start_time: 2024-06-01 10:00:00 end_time: 2024-06-01 10:00:03 num_files: 42 uncompressed_size: 1073741824 compressed_size: 0

يعرض system.snapshot_locks اللقطات المعتمدة والمسجَّلة حاليًا في Keeper. عند اعتماد لقطة، تُنشأ عقدة في Keeper عند /clickhouse/snapshot/committed/{snapshot_id} . قبل حذف أي جزء بيانات، يتحقق الخادم مما إذا كانت لقطة معتمدة تحتفظ بقفل على ذلك الجزء. وإذا كان الأمر كذلك، يُتخطى الحذف. ويستمر القفل إلى أن تُلغي قفل اللقطة صراحةً.

SELECT * FROM system . snapshot_locks

العمود النوع الوصف id String معرّف اللقطة info String وجهة اللقطة، مثل S3('...') ctime DateTime وقت إنشاء هذا القفل في Keeper lock_path String مسار Keeper لهذا القفل

يمثّل كل صف لقطة مُعتمدة واحدة. إذا رأيت أقفالًا للقطات لم تعد لها وجهة نسخ احتياطي صالحة، فشغّل SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT لإزالتها.

للتحقق مما إذا كان قفل لقطة محددة موجودًا:

SELECT id, info, lock_path FROM system . snapshot_locks WHERE id = 'events_snapshot_1'

يعرض system.snapshot_parts أجزاء البيانات المرتبطة حاليًا بقفل لقطة واحد على الأقل. ولكل جزء بيانات مقفَل، توجد عقدة Keeper عند /clickhouse/snapshot/{table_uuid}/{part_name} تتضمن حجمه المضغوط وغير المضغوط. ويقرأ هذا الجدول تلك العقد ليوضح الأجزاء المحمية حاليًا من الحذف.

SELECT * FROM system . snapshot_parts ORDER BY data_compressed_bytes DESC LIMIT 20

العمود النوع الوصف name String اسم جزء البيانات table_id String معرّف UUID للجدول الذي ينتمي إليه هذا الجزء data_compressed_bytes UInt64 الحجم المضغوط لهذا الجزء data_uncompressed_bytes UInt64 الحجم غير المضغوط لهذا الجزء snapshots_size UInt64 عدد اللقطات التي تفرض حاليًا قفلًا على هذا الجزء

الأجزاء التي تكون فيها snapshots_size > 1 تكون مُشارًا إليها من عدة لقطات، ولن تُزال من تخزين الكائنات حتى يُرفع القفل عن جميع اللقطات التي تحتفظ بها.

للتحقق من إجمالي التخزين المُثبّت:

SELECT formatReadableSize( sum (data_compressed_bytes)) AS total_pinned_compressed, formatReadableSize( sum (data_uncompressed_bytes)) AS total_pinned_uncompressed, count () AS parts_count FROM system . snapshot_parts

للعثور على الأجزاء التي تقفلها لقطة، لكنها حُذفت بالفعل أو لم تعد نشطة على الخادم — أي البيانات المُحتفَظ بها في تخزين الكائنات بسبب أقفال اللقطات وحدها:

SELECT count ( * ), sum (data_uncompressed_bytes) FROM system . snapshot_parts WHERE ( name , table_id) NOT IN ( SELECT name , toString( tables . uuid ) FROM system . parts INNER JOIN system . tables ON (parts. `table` = tables . name ) AND parts . active )

┌─count()─┬─sum(data_uncompressed_bytes)─┐ │ 1000 │ 96037 │ └─────────┴──────────────────────────────┘

يفيد هذا في فهم العبء التخزيني الإضافي الناتج عن الاحتفاظ بالنسخ اللحظية بعد تغيّر البيانات الأصلية أو حذفها.

​ إعدادات الخادم

تتحكم معلمات تهيئة الخادم التالية في سلوك اللقطات. وتُضبط في ملف تهيئة الخادم، وليس في SQL.