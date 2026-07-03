يستخدم النسخ الاحتياطي باللقطة الأمر القياسي
إنشاء لقطة
BACKUP مع
experimental_lightweight_snapshot = true. ويُعدّ الإعداد
id مطلوبًا — إذ يحدد اسم اللقطة ويُستخدم للإشارة إليها في أوامر unlock والأوبزرفابيليتي:
يعرض الأمر القيمتين
BACKUP { TABLE [db.]table_name | DATABASE db_name | ALL [EXCEPT {TABLES | DATABASES} ...] }
TO { S3(...) | AzureBlobStorage(...) }
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = '<snapshot_id>'
id و
status، ويمكن استخدام
id لتتبّع العملية في
system.backups.
أنشئ نسخة احتياطية لجدول واحد على S3:
خذ نسخة احتياطية لقاعدة بيانات كاملة:
BACKUP TABLE mydb.events
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'
أنشئ نسخة احتياطية من جميع الجداول مع استثناء جدول واحد:
BACKUP DATABASE mydb
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/mydb/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'mydb_snapshot_1'
يمكن استخدام الأوامر نفسها مع Azure Blob Storage:
BACKUP ALL
EXCEPT TABLES mydb.staging_table
TO S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/full/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'full_snapshot_1'
BACKUP TABLE mydb.events
TO AzureBlobStorage('DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=myaccount;AccountKey=...', 'my-container', 'snapshots/events/')
SETTINGS experimental_lightweight_snapshot = true, id = 'events_snapshot_1'
نظرًا لأن اللقطة تحتفظ بمراجع إلى ملفات تخزين الكائنات بدلًا من نسخ البيانات نفسها، فإن الاستعادة إلى خدمة ClickHouse جديدة أو أخرى تتطلب الوصول إلى تخزين الكائنات الأصلي. لذلك، لا تتوفر الاستعادة بين الخدمات عبر SQL — فهي متاحة فقط من خلال واجهة المستخدم. وعبر SQL، يمكنك استعادة لقطة إلى الخدمة نفسها من حاوية نسخ احتياطي خارجية باستخدام
الاستعادة إلى الخدمة نفسها
snapshot_from_current_service = 1. يقرأ هذا الكائنات مباشرةً عبر قرص الوجهة بدلًا من المرور عبر قارئ لقطات بعيد:
تستعيد عبارة
RESTORE TABLE mydb.events AS mydb.events_restored
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS snapshot_from_current_service = 1
AS البيانات إلى جدول باسم جديد، مع إبقاء الجدول الأصلي دون تغيير. وللاستبدال بالجدول الأصلي، احذفه أولًا:
DROP TABLE mydb.events;
RESTORE TABLE mydb.events
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
SETTINGS snapshot_from_current_service = 1
تحتفظ كل لقطة بأقفال في ClickHouse Keeper تمنع حذف ملفات تخزين الكائنات المشار إليها تلقائيًا ضمن عملية تنظيف المهملات. بعد اكتمال الاستعادة — أو عندما لا تعود هناك حاجة إلى اللقطة — فكّ قفلها لتحرير تلك الأقفال. يوجد شكلان: فكّ قفل على مستوى النظام يزيل جميع أقفال اللقطة دفعةً واحدة، وفكّ قفل لكل جدول يزيل القفل عن جدول واحد مع الإبقاء على بقية اللقطة كما هي. فكّ القفل على مستوى النظام — يزيل جميع أقفال اللقطة:
فكّ قفل لقطة
إلغاء قفل جدول محدد — يزيل القفل لجدول واحد فقط:
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
يكون بند
ALTER TABLE mydb.events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
FROM S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', 'ACCESS_KEY_ID', 'SECRET_ACCESS_KEY')
FROM اختياريًا إذا كانت وجهة اللقطة محفوظة في Keeper وقت الإنشاء (كما يظهر في العمود
info ضمن
system.snapshot_locks):
بعد إلغاء القفل، يختفي الصف المقابل من
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
-- or per-table:
ALTER TABLE mydb.events UNLOCK SNAPSHOT '<snapshot_id>'
system.snapshot_locks، كما تُزال الأجزاء التي لم تعد لقطات أخرى تشير إليها من
system.snapshot_parts.
الأوبزرفابيليتي
تظهر جميع عمليات اللقطات في
system.backups
system.backups إلى جانب عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة العادية. استعلم منه باستخدام
id الذي عيّنته (أو معرّف UUID الذي أعاده الأمر):
SELECT id, name, status, error, start_time, end_time, num_files, uncompressed_size, compressed_size
FROM system.backups
WHERE id = 'events_snapshot_1'
FORMAT Vertical
Row 1:
──────
id: events_snapshot_1
name: S3('https://my-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/snapshots/events/', '[HIDDEN]')
status: BACKUP_CREATED
error:
start_time: 2024-06-01 10:00:00
end_time: 2024-06-01 10:00:03
num_files: 42
uncompressed_size: 1073741824
compressed_size: 0
يعرض
system.snapshot_locks
system.snapshot_locks اللقطات المعتمدة والمسجَّلة حاليًا في Keeper. عند اعتماد لقطة، تُنشأ عقدة في Keeper عند
/clickhouse/snapshot/committed/{snapshot_id}. قبل حذف أي جزء بيانات، يتحقق الخادم مما إذا كانت لقطة معتمدة تحتفظ بقفل على ذلك الجزء. وإذا كان الأمر كذلك، يُتخطى الحذف. ويستمر القفل إلى أن تُلغي قفل اللقطة صراحةً.
SELECT *
FROM system.snapshot_locks
يمثّل كل صف لقطة مُعتمدة واحدة. إذا رأيت أقفالًا للقطات لم تعد لها وجهة نسخ احتياطي صالحة، فشغّل
|العمود
|النوع
|الوصف
id
String
|معرّف اللقطة
info
String
|وجهة اللقطة، مثل
S3('...')
ctime
DateTime
|وقت إنشاء هذا القفل في Keeper
lock_path
String
|مسار Keeper لهذا القفل
SYSTEM UNLOCK SNAPSHOT لإزالتها.
للتحقق مما إذا كان قفل لقطة محددة موجودًا:
SELECT id, info, lock_path
FROM system.snapshot_locks
WHERE id = 'events_snapshot_1'
يعرض
system.snapshot_parts
system.snapshot_parts أجزاء البيانات المرتبطة حاليًا بقفل لقطة واحد على الأقل. ولكل جزء بيانات مقفَل، توجد عقدة Keeper عند
/clickhouse/snapshot/{table_uuid}/{part_name} تتضمن حجمه المضغوط وغير المضغوط. ويقرأ هذا الجدول تلك العقد ليوضح الأجزاء المحمية حاليًا من الحذف.
SELECT *
FROM system.snapshot_parts
ORDER BY data_compressed_bytes DESC
LIMIT 20
الأجزاء التي تكون فيها
|العمود
|النوع
|الوصف
name
String
|اسم جزء البيانات
table_id
String
|معرّف UUID للجدول الذي ينتمي إليه هذا الجزء
data_compressed_bytes
UInt64
|الحجم المضغوط لهذا الجزء
data_uncompressed_bytes
UInt64
|الحجم غير المضغوط لهذا الجزء
snapshots_size
UInt64
|عدد اللقطات التي تفرض حاليًا قفلًا على هذا الجزء
snapshots_size > 1 تكون مُشارًا إليها من عدة لقطات، ولن تُزال من تخزين الكائنات حتى يُرفع القفل عن جميع اللقطات التي تحتفظ بها.
للتحقق من إجمالي التخزين المُثبّت:
للعثور على الأجزاء التي تقفلها لقطة، لكنها حُذفت بالفعل أو لم تعد نشطة على الخادم — أي البيانات المُحتفَظ بها في تخزين الكائنات بسبب أقفال اللقطات وحدها:
SELECT
formatReadableSize(sum(data_compressed_bytes)) AS total_pinned_compressed,
formatReadableSize(sum(data_uncompressed_bytes)) AS total_pinned_uncompressed,
count() AS parts_count
FROM system.snapshot_parts
SELECT
count(*),
sum(data_uncompressed_bytes)
FROM system.snapshot_parts
WHERE (name, table_id) NOT IN (
SELECT
name,
toString(tables.uuid)
FROM system.parts
INNER JOIN system.tables ON (parts.`table` = tables.name) AND parts.active
)
يفيد هذا في فهم العبء التخزيني الإضافي الناتج عن الاحتفاظ بالنسخ اللحظية بعد تغيّر البيانات الأصلية أو حذفها.
┌─count()─┬─sum(data_uncompressed_bytes)─┐
│ 1000 │ 96037 │
└─────────┴──────────────────────────────┘
تتحكم معلمات تهيئة الخادم التالية في سلوك اللقطات. وتُضبط في ملف تهيئة الخادم، وليس في SQL.
إعدادات الخادم
|الإعداد
|النوع
|الافتراضي
|قابل للتغيير دون إعادة تشغيل
|الوصف
max_held_snapshots
|UInt64
0
|لا
|الحد الأقصى لعدد اللقطات خفيفة الوزن التي يمكن الاحتفاظ بها في الوقت نفسه. تعني القيمة
0 عدم وجود حد. وإذا تم بلوغ هذا الحد، فإن إنشاء لقطة جديدة يؤدي إلى ظهور استثناء.
max_snapshot_commit_thread_pool_size
|UInt64
64
|نعم
|عدد مؤشرات الترابط المستخدمة لتنفيذ commit لعُقد قفل اللقطات في Keeper. زد هذه القيمة إذا كان إنشاء اللقطات بطيئًا في الجداول الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الأجزاء.
max_snapshot_commit_thread_pool_free_size
|UInt64
0
|نعم
|إذا تجاوز عدد مؤشرات الترابط الخاملة في مجمّع commit اللقطات هذه القيمة، فإن ClickHouse يحرّر تلك المؤشرات ويقلّص حجم المجمّع. وتُنشأ المؤشرات مرة أخرى عند الحاجة. تعني القيمة
0 أنه لا يتم تحرير مؤشرات الترابط الخاملة مطلقًا.
snapshot_cleaner_period
|UInt64
120
|لا
|مدى تكرار تشغيل منظّف اللقطات (بالثواني) لإزالة الأجزاء التي لم يعد أي قفل لقطة يشير إليها. في ClickHouse Cloud فقط.
snapshot_cleaner_pool_size
|UInt64
128
|لا
|عدد مؤشرات الترابط في مجمّع مؤشرات ترابط منظّف اللقطات. في ClickHouse Cloud فقط.