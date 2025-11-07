ClickHouse、12月15日「ClickHouse Tokyo Meetup & Year End Party」を開催 〜AI活用・データマネジメント・データ分析基盤に関心のあるエンジニア向けコミュニティイベント〜

データ分析基盤のリーディングカンパニー であるClickHouse は今年7回目のMeetupであり、先月、日本法人設立後初のコミュニティイベントとなる**「ClickHouse Tokyo Meetup & Year End Party」** を開催することを発表しました。本イベントは、12月15日（月）18時30分より、アートヴィレッジ大崎ビュータワーにて開催されます。

また、本イベントはFindyとの共催により、ClickHouse、AI活用、リアルタイム分析、データウェアハウス、オブザーバビリティ、AI/ML に関心を持つ参加の皆さまに向け、学びとネットワーキングの機会を提供するものです。 当日は、ClickHouseグローバルメンバーによる発表や活用事例、コミュニティ交流会を予定しています。

▪️イベント詳細およびお申込みはこちら（座席に限りがございますので、お早めにお申し込みください）

▪️こんな方におすすめ

AI活用・リアルタイム分析・データ基盤に興味をお持ちのエンジニア

ClickHouseユーザーの方

ClickHouseに興味をお持ちの方

データウェアハウス、オブザーバビリティ、AI/MLに携わる方

企業のIT部門、DX推進部門、CIO／CDO／CTO、テクノロジーリーダーの方々

▪️イベントの特徴

日本法人設立後初の公式MeetUp

ClickHouse アムステルダム所属 Developer Advocacy シニアディレクターであるタイラー・ハナン氏による特別講演

活用事例の紹介

コミュニティメンバーとのネットワーキング

▪️開催概要 **イベント名：**ClickHouse Tokyo Meetup & Year End Party **開催日時：**2025年12月15日（月） 18:30〜21:00 **会場：**アートヴィレッジ大崎ビュータワー（住所：東京都品川区大崎1-2-2​​ アクセス：JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン 大崎駅 徒歩３分​​）アクセスはこちら **参加費：**無料 **注意事項：**座席に限りがございますので、お早めにお申し込みください

▪️アジェンダ（予定） -18:30–19:00 受付 -FindyとAIEのご紹介と歓迎のご挨拶 -ライトニングトーク予定

ClickHouse シニアディレクター（Developer Advocacy） Tyler Hannan ：「ClickHouse：この1年を振り返って」

：「ClickHouse：この1年を振り返って」 株式会社LayerX AI/MLOps エンジニア 中村 大夢 氏 （TBH）:「LayerXにおけるClickHouse導入の舞台裏」

（TBH）:「LayerXにおけるClickHouse導入の舞台裏」 株式会社メタップスホールディングス SRE マネージャー 山北 尚道 氏 ：「ClickHouse活用によるパフォーマンス改善について」

：「ClickHouse活用によるパフォーマンス改善について」 Unbounded Pioneering株式会社 CEO 鈴木 凌介 氏 ：「Unbounded Pioneering株式会社のClickHouseジャーニー

：「Unbounded Pioneering株式会社のClickHouseジャーニー SIGQ, Inc. Brown / Takaaki Kanetsuki ：「SIGQにおけるClickhouse 25.8 で追加されたApproximate vector searchの活用戦略」

：「SIGQにおけるClickhouse 25.8 で追加されたApproximate vector searchの活用戦略」 CloudCircus株式会社 朱 九霖 氏：ClickHouse MCP × LibreChatで構築する、対話型CloudFrontログ分析基盤

-20:20–20:30 Q&A -20:30–21:00 軽食付き交流会

ClickHouseについて ClickHouseは、リアルタイムデータ処理と大規模分析のために設計された、高速な列指向データベース管理システムです。圧倒的なクエリ速度と多くのユーザーが同時に利用しても高速に動く処理能力を実現し、大量データから瞬時にインサイトを得るアプリケーションに最適です。AIがソフトウェアに組み込まれ、より頻繁で複雑なクエリが発生する時代において、ClickHouseはそのニーズに応える高スループット・高リアルタイム性のエンジンを提供します。Sony、Tesla、Anthropic、Memorial Sloan Kettering Cancer Center、Lyft、Instacartなどの世界的企業に信頼され、チームがスケーラブルで効率的な最新のデータプラットフォームを活用し、より賢明な意思決定を行うことを支援しています。詳細はこちらをご覧ください。 https://clickhouse.com/jp

