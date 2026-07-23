Démarrez avec ClickHouse Cloud sur le GCP Marketplace grâce à une offre publique PAYG (paiement à l’usage).

Un projet GCP pour lequel votre administrateur de la facturation a activé les droits d’achat.

Pour vous abonner à ClickHouse Cloud sur le GCP Marketplace, vous devez être connecté avec un compte disposant de droits d’achat et choisir le projet approprié.

​ Étapes pour s’inscrire

Accédez au GCP Marketplace et recherchez ClickHouse Cloud. Assurez-vous d’avoir sélectionné le bon projet.

Cliquez sur la fiche, puis sur Subscribe.

Sur l’écran suivant, configurez l’abonnement :

Le plan sera “ClickHouse Cloud” par défaut

La période d’abonnement est “Monthly”

Choisissez le compte de facturation approprié

Acceptez les conditions et cliquez sur Subscribe

Une fois que vous avez cliqué sur Subscribe, une fenêtre modale Sign up with ClickHouse s’affiche.

Notez qu’à ce stade, la configuration n’est pas encore terminée. Vous devrez être redirigé vers ClickHouse Cloud en cliquant sur Set up your account, puis vous inscrire sur ClickHouse Cloud. Une fois redirigé vers ClickHouse Cloud, vous pouvez soit vous connecter avec un compte existant, soit créer un nouveau compte. Cette étape est très importante pour que nous puissions lier votre organisation ClickHouse Cloud à la facturation de GCP Marketplace.

Register en bas de la page. Vous serez invité à créer un nouvel utilisateur et à vérifier votre adresse e-mail. Après avoir vérifié votre e-mail, vous pouvez quitter la page de connexion ClickHouse Cloud et vous connecter avec le nouveau nom d’utilisateur sur Si vous êtes un nouvel utilisateur ClickHouse Cloud, cliquez suren bas de la page. Vous serez invité à créer un nouvel utilisateur et à vérifier votre adresse e-mail. Après avoir vérifié votre e-mail, vous pouvez quitter la page de connexion ClickHouse Cloud et vous connecter avec le nouveau nom d’utilisateur sur https://console.clickhouse.cloud

Notez que si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devrez également fournir quelques informations de base sur votre entreprise. Consultez les captures d’écran ci-dessous.

Si vous êtes déjà utilisateur de ClickHouse Cloud, connectez-vous simplement à l’aide de vos identifiants.

Après vous être connecté avec succès, une nouvelle organisation ClickHouse Cloud sera créée. Cette organisation sera liée à votre compte de facturation GCP et toute utilisation sera facturée via votre compte GCP. Une fois connecté, vous pouvez confirmer que votre facturation est bien liée au GCP Marketplace et commencer à configurer vos ressources ClickHouse Cloud.

Vous devriez recevoir un e-mail confirmant votre inscription :