​ Conformité de la facturation

Pour utiliser ClickHouse Cloud, votre organisation doit disposer d’un mode de facturation actif et valide. À la fin de votre période d’essai de 30 jours ou une fois vos crédits d’essai épuisés, selon la première de ces échéances, vous disposez des options de facturation suivantes pour continuer à utiliser ClickHouse Cloud :

Option de facturation Description Direct PAYG Ajoutez une carte de crédit valide à votre organisation pour passer en Pay-As-You-Go Marketplace PAYG Configurez un abonnement Pay-As-You-Go via un cloud marketplace pris en charge Committed spend contract Concluez un contrat d’engagement de dépenses directement ou via un cloud marketplace pris en charge

Si votre période d’essai prend fin et qu’aucune option de facturation n’a été configurée pour votre organisation, tous vos services seront arrêtés. Si aucun mode de facturation n’est toujours configuré après deux semaines, toutes vos données seront supprimées.

ClickHouse facture les services au niveau de l’organisation. Si jamais nous ne sommes pas en mesure de traiter un paiement à l’aide de votre mode de facturation actuel, vous devrez le remplacer par l’une des trois options répertoriées ci-dessus afin d’éviter toute interruption de service. Voir ci-dessous pour plus de détails sur la conformité de la facturation en fonction du mode de facturation choisi.

​ Facturation Pay-As-You-Go avec une carte de crédit

Vous pouvez payer votre utilisation de ClickHouse Cloud chaque mois, à terme échu, à l’aide d’une carte de crédit. Pour ajouter une carte de crédit, suivez ces instructions

Votre cycle de facturation mensuel pour ClickHouse commence le jour où le niveau d’organisation (Basic, Scale ou Enterprise) est sélectionné, et où le premier service est créé dans l’organisation.

La carte de crédit enregistrée est normalement débitée à la fin de votre cycle de facturation mensuel, mais les paiements seront accélérés si le montant dû en cours de cycle atteint 1 000 USD (plus d’informations sur les seuils de paiement ici ).

La carte de crédit enregistrée doit être valide, non expirée et disposer d’un crédit disponible suffisant pour couvrir le montant total de votre facture. Si, pour une raison quelconque, nous ne pouvons pas prélever l’intégralité du montant dû, les restrictions suivantes relatives aux factures impayées s’appliqueront immédiatement :

Vous pouvez uniquement augmenter la capacité jusqu’à 120 GiB par réplique

Vous ne pouvez pas redémarrer vos services s’ils sont arrêtés

Vous ne pouvez ni démarrer ni créer de nouveaux services

Nous tenterons de traiter le paiement en utilisant le mode de facturation configuré pour l’organisation pendant une durée maximale de 30 jours. Si le paiement n’aboutit pas après 14 jours, tous les services de l’organisation seront arrêtés. Si le paiement n’est toujours pas reçu à la fin de cette période de 30 jours et que nous n’avons pas accordé de prolongation, toutes les données et tous les services associés à votre organisation seront supprimés.

​ Facturation à l’usage via la place de marché cloud

La facturation Pay-As-You-Go peut également être configurée pour facturer une organisation via l’une de nos places de marché cloud prises en charge (AWS, GCP ou Azure). Pour souscrire à la facturation Marketplace PAYG, suivez ces instructions

Comme pour la facturation via Direct PAYG, votre cycle de facturation mensuel avec ClickHouse dans le cadre de Marketplace PAYG commence le jour où le niveau d’organisation (Basic, Scale ou Enterprise) est sélectionné et où le premier service est créé au sein de l’organisation.

Toutefois, en raison des exigences des places de marché, nous déclarons les frais liés à votre utilisation Pay-As-You-Go heure par heure. Vous serez facturé conformément aux termes de votre accord avec cette place de marché — généralement selon un cycle de facturation mensuel calendaire.

Par exemple, si vous créez le premier service de votre organisation le 18 janvier, votre premier cycle de facturation de l’utilisation dans ClickHouse Cloud s’étendra du 18 janvier jusqu’à la fin de la journée du 17 février. Toutefois, il est possible que vous receviez votre première facture du place de marché cloud au début du mois de février.

Toutefois, si votre place de marché subscription PAYG est annulée ou ne se renouvelle pas automatiquement, la facturation basculera sur la carte de crédit enregistrée pour l’organisation, le cas échéant. Pour ajouter une carte de crédit, contactez l’assistance pour obtenir de l’aide. Si aucune carte de crédit valide n’a été fournie, les mêmes restrictions liées aux factures impayées décrites ci-dessus pour Direct PAYG s’appliqueront — cela inclut la suspension du service et, à terme, la suppression des données.

​ Facturation des contrats d’engagement

Vous pouvez acheter des crédits pour votre organisation dans le cadre d’un contrat d’engagement de l’une des manières suivantes :

Contacter l’équipe commerciale pour acheter des crédits directement, avec des options de paiement telles que l’ACH ou le virement bancaire. Les modalités de paiement seront précisées dans le bon de commande applicable. Contacter l’équipe commerciale pour acheter des crédits via un abonnement sur l’une de nos places de marché cloud prises en charge (AWS, GCP ou Azure). Les frais seront déclarés sur la place de marché concernée lors de l’acceptation de l’offre privée, puis conformément aux conditions de l’offre, mais vous serez facturé conformément aux conditions de votre accord avec cette place de marché. Pour payer via une place de marché, suivez ces instructions.

Les crédits appliqués à une organisation (par exemple via des contrats d’engagement ou des remboursements) sont disponibles pendant la durée indiquée dans le bon de commande ou dans l’offre privée acceptée. Les crédits sont consommés à compter du jour où ils ont été accordés, selon des périodes de facturation basées sur la date à laquelle le premier niveau d’organisation (Basic, Scale ou Enterprise) est sélectionné.

Si une organisation n’est pas couverte par un contrat d’engagement sur une place de marché cloud et épuise ses crédits, ou si ces crédits expirent, l’organisation basculera automatiquement vers la facturation Pay-As-You-Go (PAYG). Dans ce cas, nous tenterons de traiter le paiement à l’aide de la carte de crédit enregistrée pour l’organisation, le cas échéant.

Si une organisation est couverte par un contrat d’engagement sur une place de marché cloud et épuise ses crédits, elle basculera également automatiquement vers la facturation PAYG via la même place de marché pour le reste de l’abonnement. Toutefois, si l’abonnement n’est pas renouvelé et expire, nous tenterons alors de traiter le paiement à l’aide de la carte de crédit enregistrée pour l’organisation, le cas échéant.

Dans l’un ou l’autre scénario, si nous ne parvenons pas à débiter la carte de crédit configurée, les restrictions relatives aux factures impayées décrites ci-dessus pour la facturation Pay-as-you-go (PAYG) par carte de crédit s’appliqueront — y compris la suspension des services. Pour plus de détails sur le passage de votre contrat d’engagement à la facturation PAYG, reportez-vous à la section « Surconsommation » de nos Terms and Conditions . Toutefois, pour les clients sous contrat d’engagement, nous vous contacterons au sujet de toute facture impayée avant d’entamer la suppression des données. Les données ne sont pas automatiquement supprimées après un quelconque délai.

Si vous souhaitez ajouter des crédits supplémentaires avant l’expiration ou l’épuisement de vos crédits existants, contactez-nous

Accédez à la section Facturation dans l’interface de ClickHouse Cloud et cliquez sur le bouton ‘Add Credit Card’ (illustré ci-dessous) pour finaliser la configuration. Si vous avez des questions, contactez l’assistance

Si vous souhaitez payer via l’une de nos places de marché prises en charge (AWS, GCP ou Azure), vous pouvez suivre les étapes ici . Pour toute question portant spécifiquement sur la facturation via la place de marché cloud, contactez directement le fournisseur de services cloud.

Liens utiles pour résoudre les problèmes de facturation via la place de marché :