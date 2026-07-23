Prérequis
- Une Private Offer de ClickHouse basée sur des conditions contractuelles spécifiques.
- Pour associer une organisation ClickHouse à votre offre d’engagement de dépense, vous devez être Admin de cette organisation.
- Si vous utilisez des politiques gérées par AWS, vous devez disposer des autorisations suivantes :
AWSMarketplaceRead-only,
AWSMarketplaceManageSubscriptions
- ou
AWSMarketplaceFullAccess
-
- Si vous n’utilisez pas de politiques gérées par AWS, vous devez disposer des autorisations suivantes :
- Action IAM
aws-marketplace:ListPrivateListingset
aws-marketplace:ViewSubscriptions
- Action IAM
Étapes pour s’inscrire
1
Acceptez votre Private Offer
Vous devriez avoir reçu un e-mail contenant un lien pour consulter et accepter votre Private Offer.
2
Consultez le lien de l’offre
Cliquez sur le lien Review Offer dans l’e-mail. Vous devriez alors être redirigé vers votre page AWS Marketplace, avec les détails de la Private Offer.
3
Configurez votre compte
Suivez les étapes pour vous abonner sur le portail AWS, puis cliquez sur “Set up your account”. À ce stade, il est essentiel d’être redirigé vers ClickHouse Cloud et soit de créer un nouveau compte, soit de vous connecter avec un compte existant. Sans cette étape, nous ne pourrons pas associer votre contrat AWS Marketplace à ClickHouse Cloud.
4
Connectez-vous à Cloud
Une fois redirigé vers ClickHouse Cloud, vous pouvez soit vous connecter avec un compte existant, soit créer un nouveau compte. Cette étape est nécessaire pour que nous puissions lier votre organisation ClickHouse Cloud à la facturation AWS Marketplace.
5
Inscrivez-vous si vous êtes un nouvel utilisateur
Si vous êtes un nouvel utilisateur de ClickHouse Cloud, cliquez sur “Register” en bas de la page. Il vous sera demandé de créer un nouvel utilisateur et de vérifier votre adresse e-mail. Après avoir vérifié votre adresse e-mail, vous pouvez quitter la page de connexion ClickHouse Cloud et vous connecter avec votre nouveau nom d’utilisateur sur https://console.clickhouse.cloud.Notez que si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devrez également fournir quelques informations de base sur votre entreprise. Consultez les captures d’écran ci-dessous.Si vous êtes déjà utilisateur de ClickHouse Cloud, connectez-vous simplement avec vos identifiants.
6
Créez ou sélectionnez l’organisation à facturer
Après vous être connecté avec succès, vous pouvez soit créer une nouvelle organisation à facturer dans le cadre de ce contrat marketplace, soit choisir une organisation existante à facturer dans le cadre de ce contrat.Après avoir terminé cette étape, votre organisation sera associée à votre contrat AWS de dépenses engagées, et toute utilisation sera facturée via votre compte AWS. Vous pouvez le confirmer depuis la page de facturation de l’organisation dans l’interface utilisateur ClickHouse, où vous verrez que la facturation est désormais bien liée à AWS Marketplace.Si vous rencontrez le moindre problème, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’assistance.