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Suivez les étapes pour vous abonner sur le portail AWS, puis cliquez sur “Set up your account”. À ce stade, il est essentiel d’être redirigé vers ClickHouse Cloud et soit de créer un nouveau compte, soit de vous connecter avec un compte existant. Sans cette étape, nous ne pourrons pas associer votre contrat AWS Marketplace à ClickHouse Cloud.