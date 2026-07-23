Prérequis
- Un compte AWS sur lequel votre administrateur de la facturation a activé les droits d’achat.
- Pour effectuer l’achat, vous devez être connecté à AWS Marketplace avec ce compte.
- Pour connecter une organisation ClickHouse à votre abonnement, vous devez être Admin de cette organisation.
Étapes d’inscription
1
Rechercher ClickHouse Cloud - Pay As You Go
Accédez à l’AWS Marketplace et recherchez « ClickHouse Cloud - Pay As You Go ».
2
Afficher les options d'achat
Cliquez sur l’offre, puis sur View purchase options.
3
S'abonner
Sur l’écran suivant, cliquez sur Subscribe.
4
Configurer votre compte
À ce stade, la configuration n’est pas terminée et votre organisation ClickHouse Cloud n’est pas encore facturée via l’AWS Marketplace. Vous devez maintenant cliquer sur Set up your account dans votre abonnement Marketplace pour être redirigé vers ClickHouse Cloud et finaliser la configuration.Une fois redirigé vers ClickHouse Cloud, vous pouvez soit vous connecter avec un compte existant, soit créer un nouveau compte. Cette étape est très importante afin que nous puissions lier votre organisation ClickHouse Cloud à votre facturation AWS Marketplace.
Nouveaux utilisateurs de ClickHouse CloudSi vous êtes un nouvel utilisateur de ClickHouse Cloud, suivez les étapes ci-dessous.
Si vous êtes déjà utilisateur de ClickHouse Cloud, connectez-vous simplement avec vos identifiants.
Étapes pour les nouveaux utilisateurs
Étapes pour les nouveaux utilisateurs
Si vous êtes un nouvel utilisateur de ClickHouse Cloud, cliquez sur Register en bas de la page. Vous serez invité à créer un nouvel utilisateur et à vérifier votre adresse e-mail. Après avoir vérifié votre adresse e-mail, vous pouvez quitter la page de connexion ClickHouse Cloud et vous connecter avec votre nouveau nom d’utilisateur sur https://console.clickhouse.cloud.
Nouveaux utilisateursVous devrez également fournir quelques informations de base sur votre entreprise. Consultez les captures d’écran ci-dessous.
5
Ajouter l'abonnement Marketplace à une organisation
Une fois connecté, vous pouvez choisir soit de créer une nouvelle organisation à facturer via cet abonnement Marketplace, soit de sélectionner une organisation existante à facturer via cet abonnement.Après avoir terminé cette étape, votre organisation sera associée à cet abonnement AWS et toute l’utilisation sera facturée via votre compte AWS.Vous pouvez le confirmer depuis la page de facturation de l’organisation dans l’interface ClickHouse : la facturation doit désormais être bien liée à l’AWS Marketplace.
Si vous rencontrez un problème, contactez notre équipe d’assistance.