Configurer votre compte

À ce stade, la configuration n’est pas terminée et votre organisation ClickHouse Cloud n’est pas encore facturée via l’AWS Marketplace. Vous devez maintenant cliquer sur Set up your account dans votre abonnement Marketplace pour être redirigé vers ClickHouse Cloud et finaliser la configuration.

Une fois redirigé vers ClickHouse Cloud, vous pouvez soit vous connecter avec un compte existant, soit créer un nouveau compte. Cette étape est très importante afin que nous puissions lier votre organisation ClickHouse Cloud à votre facturation AWS Marketplace.

Nouveaux utilisateurs de ClickHouse Cloud Si vous êtes un nouvel utilisateur de ClickHouse Cloud, suivez les étapes ci-dessous.

Étapes pour les nouveaux utilisateurs Si vous êtes un nouvel utilisateur de ClickHouse Cloud, cliquez sur Register en bas de la page. Vous serez invité à créer un nouvel utilisateur et à vérifier votre adresse e-mail. Après avoir vérifié votre adresse e-mail, vous pouvez quitter la page de connexion ClickHouse Cloud et vous connecter avec votre nouveau nom d’utilisateur sur https://console.clickhouse.cloud Nouveaux utilisateurs Vous devrez également fournir quelques informations de base sur votre entreprise. Consultez les captures d’écran ci-dessous.

Si vous êtes déjà utilisateur de ClickHouse Cloud, connectez-vous simplement avec vos identifiants.