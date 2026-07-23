Découvrez ClickHouse Cloud sur le GCP Marketplace via un contrat avec engagement de dépense. Un contrat avec engagement de dépense, également appelé offre privée, permet aux clients de s’engager à dépenser un certain montant sur ClickHouse Cloud sur une période donnée.

Une offre privée de ClickHouse reposant sur des conditions contractuelles spécifiques.

​ Étapes pour s’inscrire

Vous devriez avoir reçu un e-mail contenant un lien pour consulter et accepter votre offre privée.

Cliquez sur le lien Review Offer dans l’e-mail. Vous devriez alors être redirigé vers votre page GCP Marketplace, avec les détails de l’offre privée.

Vérifiez les détails de l’offre privée et, si tout est correct, cliquez sur Accept.

Cliquez sur Go to product page.

Cliquez sur Manage on provider.

À cette étape, il est essentiel d’être redirigé vers ClickHouse Cloud, puis de vous inscrire ou de vous connecter. Sans cela, nous ne pourrons pas associer votre abonnement GCP Marketplace à ClickHouse Cloud.

Une fois redirigé vers ClickHouse Cloud, vous pouvez soit vous connecter avec un compte existant, soit créer un nouveau compte.

Register en bas de la page. Vous serez invité à créer un nouvel utilisateur et à vérifier votre e-mail. Après avoir vérifié votre e-mail, vous pouvez quitter la page de connexion ClickHouse Cloud et vous connecter avec votre nouveau nom d’utilisateur à l’adresse Si vous êtes un nouvel utilisateur de ClickHouse Cloud, cliquez suren bas de la page. Vous serez invité à créer un nouvel utilisateur et à vérifier votre e-mail. Après avoir vérifié votre e-mail, vous pouvez quitter la page de connexion ClickHouse Cloud et vous connecter avec votre nouveau nom d’utilisateur à l’adresse https://console.clickhouse.cloud

Notez que si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devrez également fournir quelques informations de base sur votre entreprise. Consultez les captures d’écran ci-dessous.

Si vous êtes déjà utilisateur de ClickHouse Cloud, connectez-vous simplement avec vos identifiants.

Une fois la connexion réussie, une nouvelle organisation ClickHouse Cloud sera créée. Cette organisation sera associée à votre compte de facturation GCP, et toute l’utilisation sera facturée via votre compte GCP. Une fois connecté, vous pouvez vérifier que votre facturation est bien liée à GCP Marketplace et commencer à configurer vos ressources ClickHouse Cloud.

Vous devriez recevoir un e-mail confirmant l’inscription :