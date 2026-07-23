Commencez à utiliser ClickHouse Cloud sur Azure Marketplace grâce à une offre publique PAYG (paiement à l’utilisation).

Un projet Azure pour lequel votre administrateur de la facturation a activé les droits d’achat.

Pour vous abonner à ClickHouse Cloud sur Azure Marketplace, vous devez être connecté avec un compte disposant des droits d’achat et sélectionner le projet approprié.

Accédez à Azure Marketplace et recherchez ClickHouse Cloud. Assurez-vous d’être connecté afin de pouvoir acheter une offre sur la marketplace.

Sur la page du produit, cliquez sur Get It Now.

Vous devrez fournir un nom, une adresse e-mail et des informations de localisation sur l’écran suivant.

Sur l’écran suivant, cliquez sur Subscribe.

Sur l’écran suivant, choisissez l’abonnement, le groupe de ressources et la région du groupe de ressources. La région du groupe de ressources n’a pas besoin d’être la même que celle où vous prévoyez de lancer vos services sur ClickHouse Cloud.

Vous devrez également fournir un nom pour l’abonnement et choisir la période de facturation parmi les options disponibles. Vous pouvez activer ou désactiver Recurring billing. Si vous le définissez sur “off”, votre contrat prendra fin à l’issue de la période de facturation et vos ressources seront mises hors service.

Cliquez sur “Review + subscribe”. Sur l’écran suivant, vérifiez que tout est correct et cliquez sur Subscribe.

Notez qu’à ce stade, vous serez abonné à l’abonnement Azure de ClickHouse Cloud, mais vous n’aurez pas encore configuré votre compte sur ClickHouse Cloud. Les étapes suivantes sont nécessaires et essentielles pour permettre à ClickHouse Cloud de s’associer à votre abonnement Azure afin que votre facturation soit correctement gérée via Azure Marketplace.

Une fois la configuration Azure terminée, le bouton Configure account now devrait devenir actif.

Cliquez sur Configure account now.

Vous recevrez un e-mail comme celui ci-dessous contenant des détails sur la configuration de votre compte :

Vous serez redirigé vers la page d’inscription ou de connexion de ClickHouse Cloud. Une fois redirigé vers ClickHouse Cloud, vous pourrez soit vous connecter avec un compte existant, soit créer un nouveau compte. Cette étape est très importante pour que nous puissions associer votre organization ClickHouse Cloud à la facturation Azure Marketplace. Notez que si vous êtes un nouvel utilisateur, vous devrez également fournir quelques informations de base sur votre entreprise. Voir les captures d’écran ci-dessous.

Une fois que vous aurez cliqué sur Complete sign up, vous serez redirigé vers votre organization dans ClickHouse Cloud, où vous pourrez consulter l’écran de facturation pour vérifier que la facturation s’effectue via Azure Marketplace et créer des services.