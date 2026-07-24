- Les régions utilisant Global Access doivent appartenir au même VPC.
- Global Access doit être explicitement activé au niveau du PSC (voir la capture d’écran ci-dessous).
- Assurez-vous que les règles de votre pare-feu ne bloquent pas l’accès à PSC depuis d’autres régions.
- Gardez à l’esprit que des frais de transfert de données inter-régions sur GCP peuvent s’appliquer.
- Récupérez le service attachment GCP pour Private Service Connect.
- Créez un point de terminaison de service.
- Ajoutez l’« Endpoint ID » au service ClickHouse Cloud.
- Ajoutez l’« Endpoint ID » à la liste d’autorisation du service ClickHouse.
ClickHouse tente de regrouper vos services afin de réutiliser le même PSC endpoint publié dans la région GCP. Toutefois, ce regroupement n’est pas garanti, surtout si vos services sont répartis entre plusieurs organisations ClickHouse. Si PSC est déjà configuré pour d’autres services dans votre organisation ClickHouse, vous pourrez souvent ignorer la plupart des étapes grâce à ce regroupement et passer directement à l’étape finale : Ajouter l‘“Endpoint ID” à la liste d’autorisation du service ClickHouse. Vous trouverez des exemples Terraform ici.
Attention
Avant de commencer
Vous devrez récupérer des informations sur votre service ClickHouse Cloud. Vous pouvez le faire soit via la console ClickHouse Cloud, soit via la ClickHouse API. Si vous prévoyez d’utiliser la ClickHouse API, veuillez définir les variables d’environnement suivantes avant de continuer :
Des exemples de code sont fournis ci-dessous pour montrer comment configurer Private Service Connect au sein d’un service ClickHouse Cloud. Dans les exemples ci-dessous, nous utiliserons :
- région GCP :
us-central1
- projet GCP (projet GCP du client) :
my-gcp-project
- adresse IP privée GCP dans le projet GCP du client :
10.128.0.2
- VPC GCP dans le projet GCP du client :
default
Vous pouvez créer une nouvelle clé API ClickHouse Cloud ou utiliser une clé existante. Récupérez l’
REGION=<Your region code using the GCP format, for example: us-central1>
PROVIDER=gcp
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID de votre instance ClickHouse en filtrant par région, fournisseur et nom du service :
INSTANCE_ID=$(curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services" | \
jq ".result[] | select (.region==\"${REGION:?}\" and .provider==\"${PROVIDER:?}\" and .name==\"${SERVICE_NAME:?}\") | .id " -r)
- Vous pouvez récupérer votre Organization ID dans la ClickHouse console (Organization -> Organization Details).
- Vous pouvez créer une nouvelle clé ou utiliser une clé existante.
Dans la console ClickHouse Cloud, ouvrez le service que vous souhaitez connecter via Private Service Connect, puis ouvrez le menu Settings. Cliquez sur le bouton Set up private endpoint. Notez le Service name (
Obtenir le service attachment GCP et le nom DNS pour Private Service Connect
endpointServiceId) et le DNS name (
privateDnsHostname). Vous les utiliserez aux étapes suivantes.
Récupérez le service attachment GCP et le nom DNS pour Private Service Connect :
Vous devez disposer d’au moins une instance déployée dans la région pour effectuer cette étape.
Prenez note de
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
{
"endpointServiceId": "projects/.../regions/us-central1/serviceAttachments/production-us-central1-clickhouse-cloud",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-central1.p.gcp.clickhouse.cloud"
}
endpointServiceId et de
privateDnsHostname. Vous les utiliserez dans les étapes suivantes.
Dans cette section, vous allez créer un point de terminaison de service.
Créer un point de terminaison de service
Tout d’abord, vous allez créer une Private Service Connection.
Ajout d’une Private Service Connection
Dans la console Google Cloud, accédez à Network services -> Private Service Connect. Ouvrez la boîte de dialogue de création de Private Service Connect en cliquant sur le bouton Connect Endpoint.
Option 1 : Utiliser la console Google Cloud
- Target : utilisez Published service
- Target service : utilisez
endpointServiceIdAPI ou
Service nameconsole à l’étape Obtain GCP service attachment for Private Service Connect.
- Endpoint name : définissez un nom pour l’Endpoint name PSC.
- Network/Subnetwork/IP address : choisissez le réseau à utiliser pour la connexion. Vous devrez créer une adresse IP ou utiliser une adresse existante pour le point de terminaison Private Service Connect. Dans notre exemple, nous avons créé au préalable une adresse nommée your-ip-address et lui avons attribué l’adresse IP
10.128.0.2.
- Pour rendre le point de terminaison accessible depuis n’importe quelle région, vous pouvez cocher la case Enable global access.
Option 2 : utiliser Terraform
provider "google" {
project = "my-gcp-project"
region = "us-central1"
}
variable "region" {
type = string
default = "us-central1"
}
variable "subnetwork" {
type = string
default = "https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-gcp-project/regions/us-central1/subnetworks/default"
}
variable "network" {
type = string
default = "https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/my-gcp-project/global/networks/default"
}
resource "google_compute_address" "psc_endpoint_ip" {
address = "10.128.0.2"
address_type = "INTERNAL"
name = "your-ip-address"
purpose = "GCE_ENDPOINT"
region = var.region
subnetwork = var.subnetwork
}
resource "google_compute_forwarding_rule" "clickhouse_cloud_psc" {
ip_address = google_compute_address.psc_endpoint_ip.self_link
name = "ch-cloud-${var.region}"
network = var.network
region = var.region
load_balancing_scheme = ""
# service attachment
target = "https://www.googleapis.com/compute/v1/$TARGET" # See below in notes
}
output "psc_connection_id" {
value = google_compute_forwarding_rule.clickhouse_cloud_psc.psc_connection_id
description = "Add GCP PSC Connection ID to allow list on instance level."
}
utilisez
endpointServiceIdAPI ou
Service nameconsole de l’étape Obtenir le service attachment GCP pour Private Service Connect
Définir le nom DNS privé de l’endpoint
Vous devez faire pointer le « nom DNS », obtenu à l’étape Obtain GCP service attachment for Private Service Connect, vers l’adresse IP de l’endpoint GCP Private Service Connect. Cela garantit que les services/composants de votre VPC/réseau pourront le résoudre correctement.
Il existe plusieurs façons de configurer le DNS. Configurez-le en fonction de votre cas d’usage.
Pour ajouter un endpoint à votre organisation, passez à l’étape Ajouter “Endpoint ID” à la liste d’autorisation du service ClickHouse. L’ajout du
Ajouter l’Endpoint ID à l’organisation ClickHouse Cloud
PSC Connection ID à la liste d’autorisation du service via la console ClickHouse Cloud l’ajoute automatiquement à l’organisation.
Pour supprimer un endpoint, ouvrez Organization details -> Private Endpoints et cliquez sur le bouton de suppression pour retirer l’endpoint.
Définissez ces variables d’environnement avant d’exécuter des commandes :
Remplacez
ENDPOINT_ID ci-dessous par la valeur indiquée dans Endpoint ID à l’étape Ajout d’une Private Service Connection.
Pour ajouter un endpoint, exécutez :
Pour supprimer un endpoint, exécutez :
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"add": [
{
"cloudProvider": "gcp",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"description": "A GCP private endpoint",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
Ajouter ou supprimer un Private Endpoint pour une organisation :
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"remove": [
{
"cloudProvider": "gcp",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}" -d @pl_config_org.json
Vous devez ajouter un Endpoint ID à la liste d’autorisation de chaque instance devant être accessible via Private Service Connect. Dans la console ClickHouse Cloud, ouvrez le service que vous souhaitez connecter via Private Service Connect, puis accédez à Settings. Saisissez l’
Ajouter « Endpoint ID » à la liste d’autorisation du service ClickHouse
Endpoint ID récupéré lors de l’étape Ajout d’une Private Service Connection. Cliquez sur Create endpoint.
Définissez ces variables d’environnement avant d’exécuter la moindre commande : Remplacez ENDPOINT_ID ci-dessous par la valeur de Endpoint ID indiquée à l’étape Ajout d’une Private Service Connection. Exécutez cette opération pour chaque service devant être accessible via Private Service Connect. Pour ajouter :
Si vous souhaitez autoriser l’accès depuis une connexion Private Service Connect existante, utilisez le menu déroulant des endpoints existants.
À supprimer :
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"add": [
"${ENDPOINT_ID}"
]
}
}
EOF
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"remove": [
"${ENDPOINT_ID}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" -d @pl_config.json | jq
Chaque service pour lequel Private Service Connect est activé dispose d’un point de terminaison public et d’un point de terminaison privé. Pour vous connecter à l’aide de Private Service Connect, vous devez utiliser le point de terminaison privé, c’est-à-dire le
Accéder à l’instance à l’aide de Private Service Connect
privateDnsHostname obtenu à l’étape Obtenir le service attachment GCP pour Private Service Connect.
Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à Settings. Cliquez sur le bouton Set up private endpoint. Dans le volet qui s’ouvre, copiez le DNS Name.
Récupérer le nom d’hôte DNS privé
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
Dans cet exemple, la connexion au nom d’hôte
{
...
"privateDnsHostname": "xxxxxxx.<region code>.p.gcp.clickhouse.cloud"
}
xxxxxxx.yy-xxxxN.p.gcp.clickhouse.cloud sera acheminée via Private Service Connect. En revanche,
xxxxxxx.yy-xxxxN.gcp.clickhouse.cloud sera acheminé via Internet.
Dépannage
DNS_NAME - Utilisez
Tester la configuration DNS
privateDnsHostname indiqué à l’étape Obtenir le service attachment GCP pour Private Service Connect
nslookup $DNS_NAME
Non-authoritative answer:
...
Address: 10.128.0.2
Connexion réinitialisée par l’hôte distant
- Il est très probable que l’Endpoint ID n’ait pas été ajouté à la liste d’autorisation du service. Revenez à l’étape Ajouter l’Endpoint ID à la liste d’autorisation des services.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion via un lien PSC, vérifiez la connectivité à l’aide de
Tester la connectivité
openssl. Assurez-vous que l’état du point de terminaison Private Service Connect est
Accepted :
OpenSSL doit pouvoir se connecter (la sortie doit afficher CONNECTED).
errno=104 est attendu.
DNS_NAME - Utilisez
privateDnsHostname de l’étape Obtain GCP service attachment for Private Service Connect
openssl s_client -connect ${DNS_NAME}:9440
CONNECTED(00000003)
write:errno=104
---
no peer certificate available
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 0 bytes and written 335 bytes
Verification: OK
---
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
Vérification des filtres d’endpoint
API REST
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X GET -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" | jq .result.privateEndpointIds
[
"102600141743718403"
]
Selon la documentation GCP Private Service Connect :
Connexion à une base de données distante
Conception orientée service : les services producteurs sont publiés via des équilibreurs de charge qui exposent une adresse IP unique au réseau VPC consommateur. Le trafic du consommateur qui accède aux services producteurs est unidirectionnel et ne peut accéder qu’à l’adresse IP du service, plutôt qu’à l’ensemble d’un réseau VPC appairé.Pour connecter les fonctions de table MySQL ou PostgreSQL dans ClickHouse Cloud à une base de données hébergée dans votre VPC GCP, configurez les règles de pare-feu de votre VPC GCP afin d’autoriser les connexions depuis ClickHouse Cloud. Consultez les adresses IP de sortie par défaut des régions ClickHouse Cloud, ainsi que les adresses IP statiques disponibles.
Pour plus de détails, consultez cloud.google.com/vpc/docs/configure-private-service-connect-services.