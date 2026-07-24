Veuillez suivre les étapes suivantes pour activer Azure Private Link :
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer au trafic inter-région. Veuillez consulter la documentation Azure la plus récente.
- Obtenez l’alias de connexion Azure pour Private Link
- Créez un Private Endpoint dans Azure
- Ajoutez le Private Endpoint Resource ID à votre organisation ClickHouse Cloud
- Ajoutez le Private Endpoint Resource ID à la liste d’autorisation de vos services
- Accédez à votre service ClickHouse Cloud à l’aide de Private Link
ClickHouse Cloud Azure PrivateLink est passé de l’utilisation de filtres resourceGUID à des filtres Resource ID. Vous pouvez toujours utiliser resourceGUID, car il est rétrocompatible, mais nous vous recommandons de passer aux filtres Resource ID. Pour migrer, créez simplement un nouvel endpoint à l’aide du Resource ID, associez-le au service, puis supprimez l’ancien endpoint basé sur resourceGUID.
ClickHouse essaie de regrouper vos services afin de réutiliser le même service Private Link publié dans la région Azure. Cependant, ce regroupement n’est pas garanti, en particulier si vos services sont répartis entre plusieurs organisations ClickHouse. Si Private Link est déjà configuré pour d’autres services dans votre organisation ClickHouse, vous pouvez souvent ignorer la plupart des étapes grâce à ce regroupement et passer directement à l’étape finale : Ajouter le Resource ID du Private Endpoint à la liste d’autorisation de vos services. Vous trouverez des exemples Terraform dans le dépôt du Terraform Provider de ClickHouse.
Attention
Dans la console ClickHouse Cloud, ouvrez le service que vous souhaitez connecter via PrivateLink, puis ouvrez le menu Paramètres. Cliquez sur le bouton Configurer un Private Endpoint. Notez le
Obtenir l’alias de connexion Azure pour Private Link
Service name et le
DNS name, qui seront utilisés pour configurer Private Link.
Notez le
Service name et le
DNS name : ils seront nécessaires aux étapes suivantes.
Avant de commencer, vous aurez besoin d’une clé API ClickHouse Cloud. Vous pouvez créer une nouvelle clé ou utiliser une clé existante.
Une fois votre clé API en main, définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter des commandes :
Récupérez votre
REGION=<region code, use Azure format, for example: westus3>
PROVIDER=azure
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<set ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID ClickHouse en filtrant par région, fournisseur de cloud et nom du service :
Récupérez votre alias de connexion Azure et votre nom d’hôte DNS privé pour Private Link :
INSTANCE_ID=$(curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services" | \
jq ".result[] | select (.region==\"${REGION:?}\" and .provider==\"${PROVIDER:?}\" and .name==\"${SERVICE_NAME:?}\") | .id " -r)
Notez le
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
{
"endpointServiceId": "production-westus3-0-0.xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx.westus3.azure.privatelinkservice",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud"
}
endpointServiceId. Vous l’utiliserez à l’étape suivante.
Dans cette section, nous allons créer un Private Endpoint dans Azure. Vous pouvez utiliser Azure Portal ou Terraform.
Créer un Private Endpoint dans Azure
Dans Azure Portal, ouvrez Private Link Center → Private Endpoints. Ouvrez la boîte de dialogue de création d’un Private Endpoint en cliquant sur le bouton Create.
Option 1 : utiliser Azure Portal pour créer un Private Endpoint dans Azure
Dans l’écran suivant, renseignez les options suivantes :
- Subscription / Resource Group : choisissez l’abonnement Azure et le groupe de ressources du Private Endpoint.
- Name : définissez un nom pour le Private Endpoint.
- Region : choisissez une région où se trouve le VNet déployé qui sera connecté à ClickHouse Cloud via Private Link.
Sélectionnez l’option Connect to an Azure resource by resource ID or alias. Pour Resource ID or alias, utilisez l’
endpointServiceId obtenu à l’étape Obtain Azure connection alias for Private Link.
Cliquez sur le bouton Next: Virtual Network.
- Virtual network : choisissez le VNet que vous souhaitez connecter à ClickHouse Cloud à l’aide de Private Link
- Subnet : choisissez le sous-réseau dans lequel le Private Endpoint sera créé
- Application security group : vous pouvez associer un ASG au Private Endpoint et l’utiliser dans les groupes de sécurité réseau pour filtrer le trafic réseau vers et depuis le Private Endpoint.
Vous pouvez éventuellement ajouter des tags à votre Private Endpoint. Cliquez sur le bouton Next: Review + create.
Enfin, cliquez sur le bouton Create. Le Connection status du Private Endpoint créé sera à l’état Pending. Il passera à l’état Approved une fois ce Private Endpoint ajouté à la liste d’autorisation du service. Ouvrez la network interface associée au Private Endpoint et copiez l’adresse IPv4 privée (10.0.0.4 dans cet exemple) ; vous aurez besoin de cette information dans les étapes suivantes.
Utilisez le modèle ci-dessous avec Terraform pour créer un Private Endpoint :
Option 2 : utiliser Terraform pour créer un Private Endpoint dans Azure
resource "azurerm_private_endpoint" "example_clickhouse_cloud" {
name = var.pe_name
location = var.pe_location
resource_group_name = var.pe_resource_group_name
subnet_id = var.pe_subnet_id
private_service_connection {
name = "test-pl"
private_connection_resource_alias = "<data from 'Obtain Azure connection alias for Private Link' step>"
is_manual_connection = true
}
}
Pour utiliser Private Link, vous devez ajouter le Resource ID de la connexion Private Endpoint à la liste d’autorisation de votre service. Le Private Endpoint Resource ID est visible dans Azure Portal. Ouvrez le Private Endpoint créé à l’étape précédente, puis cliquez sur JSON View : Dans
Obtention du Private Endpoint Resource ID
properties, repérez le champ
id et copiez cette valeur :
Méthode recommandée : utiliser le Resource ID
Méthode héritée : utiliser resourceGUID
Vous pouvez toujours utiliser
resourceGuid pour assurer la compatibilité descendante. Repérez le champ
resourceGuid et copiez cette valeur :
Vous devrez créer une zone DNS privée (
Configuration du DNS pour Private Link
${location_code}.privatelink.azure.clickhouse.cloud) et la lier à votre VNet pour accéder aux ressources via Private Link.
Option 1 : Utilisation d’Azure Portal Veuillez suivre ce guide pour créer une zone DNS privée Azure à l’aide d’Azure Portal. Option 2 : Utilisation de Terraform Utilisez le modèle Terraform suivant pour créer une zone DNS privée :
Créer une zone DNS privée
resource "azurerm_private_dns_zone" "clickhouse_cloud_private_link_zone" {
name = "${var.location}.privatelink.azure.clickhouse.cloud"
resource_group_name = var.resource_group_name
}
Créez un enregistrement générique pointant vers votre Private Endpoint : Option 1 : Utilisation d’Azure Portal
Créer un enregistrement DNS générique
- Ouvrez le groupe de ressources
MyAzureResourceGroupet sélectionnez la zone privée
${region_code}.privatelink.azure.clickhouse.cloud.
- Sélectionnez + Record set.
- Pour Name, saisissez
*.
- Pour IP Address, saisissez l’adresse IP affichée pour le Private Endpoint.
- Sélectionnez OK.
resource "azurerm_private_dns_a_record" "example" {
name = "*"
zone_name = var.zone_name
resource_group_name = var.resource_group_name
ttl = 300
records = ["10.0.0.4"]
}
Pour lier la zone DNS privée à un réseau virtuel, vous devez créer un lien de réseau virtuel. Option 1 : utiliser Azure Portal Veuillez suivre ce guide pour lier le réseau virtuel à votre zone DNS privée. Option 2 : utiliser Terraform
Créer un lien de réseau virtuel
Vous devez faire pointer le “DNS name”, obtenu à l’étape Obtain Azure connection alias for Private Link, vers l’adresse IP du Private Endpoint. Cela garantit que les services/composants au sein de votre VPC/réseau peuvent le résoudre correctement.
Il existe plusieurs façons de configurer le DNS. Configurez-le en fonction de votre cas d’usage.
Le domaine
Vérifiez la configuration DNS
xxxxxxxxxx.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud doit pointer vers l’adresse IP du Private Endpoint (10.0.0.4 dans cet exemple).
nslookup xxxxxxxxxx.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud.
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
Name: xxxxxxxxxx.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud
Address: 10.0.0.4
Pour ajouter un endpoint à l’organisation, passez à l’étape Ajouter le Private Endpoint Resource ID à la liste d’autorisation de vos services. L’ajout du Private Endpoint Resource ID à la liste d’autorisation de vos services à l’aide de la console ClickHouse Cloud l’ajoute automatiquement à l’organisation. Pour supprimer un endpoint, ouvrez Organization details -> Private Endpoints et cliquez sur le bouton Supprimer pour retirer l’endpoint. Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter toute commande :
Ajouter le Private Endpoint Resource ID de votre organisation ClickHouse Cloud
Définissez la variable d’environnement
PROVIDER=azure
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<set ClickHouse organization ID>
ENDPOINT_ID=<Private Endpoint Resource ID>
REGION=<region code, use Azure format>
ENDPOINT_ID à l’aide des informations de l’étape Obtaining the Private Endpoint Resource ID.
Exécutez la commande suivante pour ajouter le Private Endpoint :
Vous pouvez également exécuter la commande suivante pour supprimer un Private Endpoint :
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"add": [
{
"cloudProvider": "azure",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"description": "Azure private endpoint",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
Après avoir ajouté ou supprimé un Private Endpoint, exécutez la commande suivante pour l’appliquer à votre organisation :
cat <<EOF | tee pl_config_org.json
{
"privateEndpoints": {
"remove": [
{
"cloudProvider": "azure",
"id": "${ENDPOINT_ID:?}",
"region": "${REGION:?}"
}
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}" -d @pl_config_org.json
Par défaut, un service ClickHouse Cloud n’est pas accessible via une connexion Private Link, même si cette connexion Private Link a été approuvée et établie. Vous devez ajouter explicitement le Private Endpoint Resource ID de chaque service devant être accessible via Private Link. Dans la console ClickHouse Cloud, ouvrez le service auquel vous souhaitez vous connecter via PrivateLink, puis accédez à Settings. Saisissez le
Ajoutez le Private Endpoint Resource ID à la liste d’autorisation de vos services
Resource ID obtenu à l’étape précédente.
Définissez ces variables d’environnement avant d’exécuter toute commande :
Si vous souhaitez autoriser l’accès à partir d’une connexion PrivateLink existante, utilisez le menu déroulant de l’endpoint existant.
Exécutez-la pour chaque service qui doit être accessible via Private Link. Exécutez la commande suivante pour ajouter le Private Endpoint à la liste d’autorisation des services :
PROVIDER=azure
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<set ClickHouse organization ID>
ENDPOINT_ID=<Private Endpoint Resource ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
Vous pouvez également exécuter la commande suivante pour retirer un Private Endpoint de la liste d’autorisation du service :
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"add": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
Après avoir ajouté ou supprimé un Private Endpoint de la liste d’autorisation des services, exécutez la commande suivante pour l’appliquer à votre organisation :
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"remove": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X PATCH -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" -d @pl_config.json | jq
Chaque service pour lequel Private Link est activé possède un endpoint public et un endpoint privé. Pour vous connecter à l’aide de Private Link, vous devez utiliser l’endpoint privé, c’est-à-dire
Accédez à votre service ClickHouse Cloud à l’aide de Private Link
privateDnsHostnameAPI ou
DNS nameconsole, obtenu à partir de Obtenir l’alias de connexion Azure pour Private Link.
Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à Settings. Cliquez sur le bouton Set up private endpoint. Dans le volet qui s’ouvre, copiez le DNS Name. Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter toute commande :
Obtenir le nom d’hôte DNS privé
Exécutez la commande suivante :
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<set ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
Vous devriez obtenir une réponse semblable à la suivante :
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | jq .result
Dans cet exemple, la connexion au hostname
{
...
"privateDnsHostname": "xxxxxxx.<region code>.privatelink.azure.clickhouse.cloud"
}
xxxxxxx.region_code.privatelink.azure.clickhouse.cloud passera par Private Link. En revanche,
xxxxxxx.region_code.azure.clickhouse.cloud passera par internet.
Utilisez
privateDnsHostname pour vous connecter à votre service ClickHouse Cloud via Private Link.
Dépannage
Exécutez la commande suivante :
Tester la configuration DNS
où « nom DNS » correspond à
nslookup <dns name>
privateDnsHostnameAPI ou à
DNS nameconsole dans Obtenir l’alias de connexion Azure pour Private Link
Vous devriez obtenir la réponse suivante :
Non-authoritative answer:
Name: <dns name>
Address: 10.0.0.4
Il est très probable que le Private Endpoint Resource ID n’ait pas été ajouté à la liste d’autorisation de vos services. Revenez à l’étape Ajouter le Private Endpoint Resource ID à la liste d’autorisation de vos services.
Connexion réinitialisée par le pair
Il est fort probable que le Private Endpoint Resource ID n’ait pas été ajouté à la liste d’autorisation du service. Reprenez l’étape Ajouter le Private Endpoint Resource ID à la liste d’autorisation de vos services.
Le Private Endpoint est en attente
Si vous rencontrez des problèmes de connexion via Private Link, vérifiez la connectivité avec
Tester la connectivité
openssl. Assurez-vous que l’état du point de terminaison Private Link est
Accepted.
OpenSSL doit pouvoir établir la connexion (la sortie doit afficher CONNECTED).
errno=104 est attendu.
openssl s_client -connect abcd.westus3.privatelink.azure.clickhouse.cloud:9440
CONNECTED(00000003)
write:errno=104
---
no peer certificate available
---
No client certificate CA names sent
---
SSL handshake has read 0 bytes and written 335 bytes
Verification: OK
---
New, (NONE), Cipher is (NONE)
Secure Renegotiation IS NOT supported
Compression: NONE
Expansion: NONE
No ALPN negotiated
Early data was not sent
Verify return code: 0 (ok)
Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter des commandes :
Vérifier les filtres du point de terminaison privé
Exécutez la commande suivante pour vérifier les filtres du Private Endpoint :
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<please set ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" -X GET -H "Content-Type: application/json" "https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" | jq .result.privateEndpointIds
Pour en savoir plus sur Azure Private Link, veuillez consulter azure.microsoft.com/en-us/products/private-link.