Veuillez effectuer les opérations suivantes pour activer AWS PrivateLink :
ClickHouse Cloud prend en charge le PrivateLink inter-région depuis les régions suivantes :
- sa-east-1
- il-central-1
- me-south-1
- mx-central-1
- eu-central-2
- eu-north-1
- eu-south-2
- eu-west-3
- eu-south-1
- eu-west-2
- eu-west-1
- eu-central-1
- ca-west-1
- ca-central-1
- ap-northeast-1
- ap-southeast-2
- ap-southeast-1
- ap-northeast-2
- ap-northeast-3
- ap-south-1
- ap-southeast-4
- ap-southeast-3
- ap-south-2
- ap-east-1
- af-south-1
- us-west-2
- us-west-1
- us-east-2
- us-east-1 Considérations tarifaires : AWS facturera aux utilisateurs le transfert de données inter-région. Consultez les tarifs ici.
- Récupérez le “Service name” de l’endpoint.
- Créez l’endpoint AWS.
- Ajoutez l’“Endpoint ID” à l’organisation ClickHouse Cloud.
- Ajoutez l’“Endpoint ID” à la liste d’autorisation du service ClickHouse.
ClickHouse essaie de regrouper vos services pour réutiliser le même endpoint de service publié au sein de la région AWS. Cependant, ce regroupement n’est pas garanti, surtout si vos services sont répartis entre plusieurs organisations ClickHouse. Si PrivateLink est déjà configuré pour d’autres services de votre organisation ClickHouse, vous pouvez souvent ignorer la plupart des étapes grâce à ce regroupement et passer directement à l’étape finale : ajouter l’« Endpoint ID » ClickHouse à la liste d’autorisation du service ClickHouse.
Considérations importantes
Avant de commencer, vous aurez besoin de :
Prérequis pour cette procédure
- Votre compte AWS.
- clé API ClickHouse avec les permissions nécessaires pour créer et gérer des endpoints privés côté ClickHouse.
Suivez ces étapes pour connecter vos services ClickHouse Cloud à l’aide d’AWS PrivateLink.
Étapes
Obtenir le « Service name » de l’endpoint
Dans la console ClickHouse Cloud, ouvrez le service auquel vous souhaitez vous connecter via PrivateLink, puis accédez au menu Settings. Relevez le
Option 1 : console ClickHouse Cloud
Service name et le
nom DNS, puis passez à l’étape suivante.
Commencez par définir les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter des commandes :
Option 2 : API
Obtenez votre
REGION=<Your region code using the AWS format, for example: us-west-2>
PROVIDER=aws
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID ClickHouse en filtrant par région, fournisseur et nom du service :
Récupérez
INSTANCE_ID=$(curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services" | \
jq ".result[] | select (.region==\"${REGION:?}\" and .provider==\"${PROVIDER:?}\" and .name==\"${SERVICE_NAME:?}\") | .id " -r)
endpointServiceId et
privateDnsHostname pour votre configuration PrivateLink :
Cette commande devrait renvoyer quelque chose comme :
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | \
jq .result
Prenez note des valeurs de
{
"endpointServiceId": "com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-west-2.vpce.aws.clickhouse.cloud"
}
endpointServiceId et
privateDnsHostname passez à l’étape suivante.
Créer un endpoint AWS
Ouvrez la console AWS et accédez à VPC → Endpoints → Create endpoints. Sélectionnez Endpoint services that use NLBs and GWLBs et utilisez
Option 1 : console AWS
Service nameconsole ou
endpointServiceIdAPI obtenu à l’étape Obtenir le “Service name” de l’endpoint dans le champ Service Name. Cliquez sur Verify service :
Si vous souhaitez établir une connexion interrégionale via PrivateLink, cochez la case “Cross region endpoint” et indiquez la région du service. Il s’agit de la région dans laquelle l’instance ClickHouse s’exécute.
Si vous obtenez l’erreur “Service name couldn’t be verified.”, veuillez contacter le support client pour demander l’ajout de nouvelles régions à la liste des régions prises en charge.
Ensuite, sélectionnez votre VPC et vos sous-réseaux :
À titre facultatif, attribuez des groupes de sécurité/Tags :
Après avoir créé le VPC Endpoint, notez la valeur de
Assurez-vous que les ports
443,
8443,
9440,
3306 sont autorisés dans le groupe de sécurité.
Endpoint ID ; vous en aurez besoin à l’étape suivante.
Ensuite, vous devez créer un VPC Endpoint à l’aide du
Option 2 : AWS CloudFormation
Service nameconsole ou de l’
endpointServiceIdAPI obtenu à l’étape Obtenir le “Service name” de l’endpoint .
Assurez-vous d’utiliser les bons ID de sous-réseau, groupes de sécurité et ID de VPC.
Après avoir créé le VPC Endpoint, notez la valeur de l’
Resources:
ClickHouseInterfaceEndpoint:
Type: 'AWS::EC2::VPCEndpoint'
Properties:
VpcEndpointType: Interface
PrivateDnsEnabled: false
ServiceName: <Service name(endpointServiceId), pls see above>
VpcId: vpc-vpc_id
SubnetIds:
- subnet-subnet_id1
- subnet-subnet_id2
- subnet-subnet_id3
SecurityGroupIds:
- sg-security_group_id1
- sg-security_group_id2
- sg-security_group_id3
Endpoint ID ; vous en aurez besoin à l’étape suivante.
Option 3 : Terraform
service_name ci-dessous correspond à
Service nameconsole ou à
endpointServiceIdAPI que vous avez obtenu à l’étape Obtenir le “Service name” de l’endpoint
Après avoir créé le VPC Endpoint, notez la valeur de
resource "aws_vpc_endpoint" "this" {
vpc_id = var.vpc_id
service_name = "<pls see comment above>"
vpc_endpoint_type = "Interface"
security_group_ids = [
Var.security_group_id1,var.security_group_id2, var.security_group_id3,
]
subnet_ids = [var.subnet_id1,var.subnet_id2,var.subnet_id3]
private_dns_enabled = false
service_region = "(Optional) If specified, the VPC endpoint will connect to the service in the provided region. Define it for multi-regional PrivateLink connections."
}
Endpoint ID ; vous en aurez besoin à l’étape suivante.
Définir le nom DNS privé de l’endpoint
Vous devez faire pointer le « nom DNS », obtenu à l’étape Obtain Endpoint “Service name” , vers les interfaces réseau de l’AWS Endpoint. Cela garantit que les services et composants de votre VPC/réseau pourront le résoudre correctement.
Il existe plusieurs façons de configurer le DNS. Veuillez le configurer en fonction de votre cas d’usage.
Ajouter l’« Endpoint ID » à la liste d’autorisation du service ClickHouse
Pour l’ajouter, accédez à la console ClickHouse Cloud, ouvrez le service que vous souhaitez connecter via PrivateLink, puis accédez à Settings. Cliquez sur Set up private endpoint pour ouvrir les paramètres des endpoints privés. Saisissez l’
Option 1 : console ClickHouse Cloud
Endpoint ID obtenu à l’étape Create AWS Endpoint. Cliquez sur « Create endpoint ».
Pour le supprimer, accédez à la console ClickHouse Cloud, recherchez le service, puis accédez à ses Settings. Trouvez l’endpoint que vous souhaitez supprimer. Supprimez-le de la liste des endpoints.
Si vous souhaitez autoriser l’accès depuis une connexion PrivateLink existante, utilisez le menu déroulant des endpoints existants.
Vous devez ajouter un Endpoint ID à la liste d’autorisation de chaque instance devant être accessible via PrivateLink. Définissez la variable d’environnement
Option 2 : API
ENDPOINT_ID à l’aide des données de l’étape Créer un AWS Endpoint.
Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter la moindre commande :
Pour ajouter un ID d’endpoint à une liste d’autorisation :
REGION=<Your region code using the AWS format, for example: us-west-2>
PROVIDER=aws
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_NAME=<Your ClickHouse service name>
Pour supprimer un Endpoint ID d’une liste d’autorisation :
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"add": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" \
-d @pl_config.json | jq
cat <<EOF | tee pl_config.json
{
"privateEndpointIds": {
"remove": [
"${ENDPOINT_ID:?}"
]
}
}
EOF
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" \
-d @pl_config.json | jq
Chaque service pour lequel Private Link est activé dispose d’un endpoint public et d’un endpoint privé. Pour vous connecter via Private Link, vous devez utiliser un endpoint privé :
Accéder à une instance à l’aide de PrivateLink
privateDnsHostnameAPI ou
Nom DNSconsole, obtenu à partir de Obtenir le « Service name » de l’endpoint.
Récupération du nom d’hôte DNS privé
Dans la console ClickHouse Cloud, accédez à Settings. Cliquez sur le bouton Set up private endpoint. Dans le flyout qui s’ouvre, copiez le nom DNS.
Option 1 : ClickHouse Cloud console
Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter toute commande :
Option 2 : API
Vous pouvez récupérer
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Your ClickHouse service name>
INSTANCE_ID à l’étape.
Cela devrait afficher quelque chose comme :
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}/privateEndpointConfig" | \
jq .result
Dans cet exemple, la connexion via le nom d’hôte correspondant à la valeur de
{
"endpointServiceId": "com.amazonaws.vpce.us-west-2.vpce-svc-xxxxxxxxxxxxxxxxx",
"privateDnsHostname": "xxxxxxxxxx.us-west-2.vpce.aws.clickhouse.cloud"
}
privateDnsHostname sera acheminée vers PrivateLink, tandis que la connexion via le nom d’hôte
endpointServiceId passera par Internet.
Dépannage
Dans la plupart des cas, vous n’avez besoin de créer qu’un seul service de point de terminaison par VPC. Cet endpoint peut acheminer les requêtes du VPC vers plusieurs services ClickHouse Cloud. Veuillez vous référer à cette section
Plusieurs PrivateLinks dans une même région
Délai d’attente dépassé lors de la connexion au endpoint privé
- Veuillez associer le groupe de sécurité au VPC Endpoint.
- Veuillez vérifier les règles
inbounddu groupe de sécurité associé à l’Endpoint et autoriser les ports ClickHouse.
- Veuillez vérifier les règles
outbounddu groupe de sécurité associé à la VM utilisée pour le test de connectivité et autoriser les connexions vers les ports ClickHouse.
Nom d’hôte privé : adresse de l’hôte introuvable
- Veuillez vérifier votre configuration DNS
Connexion réinitialisée par le pair
- Il est très probable que l’Endpoint ID n’ait pas été ajouté à la liste d’autorisation du service ; veuillez consulter cette étape
Définissez les variables d’environnement suivantes avant d’exécuter une commande :
Vérifier les filtres de l’endpoint
Vous pouvez récupérer
KEY_ID=<Key ID>
KEY_SECRET=<Key secret>
ORG_ID=<please set ClickHouse organization ID>
INSTANCE_ID=<Instance ID>
INSTANCE_ID dans l’étape.
curl --silent --user "${KEY_ID:?}:${KEY_SECRET:?}" \
-X GET -H "Content-Type: application/json" \
"https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/${ORG_ID:?}/services/${INSTANCE_ID:?}" | \
jq .result.privateEndpointIds
Selon la documentation AWS PrivateLink :
Connexion à une base de données distante
Utilisez AWS PrivateLink dans une configuration client/serveur lorsque vous souhaitez autoriser un ou plusieurs VPC consommateurs à accéder, de manière unidirectionnelle, à un service spécifique ou à un ensemble d’instances dans le VPC du fournisseur de services. Seuls les clients du VPC consommateur peuvent initier une connexion au service dans le VPC du fournisseur de services.Pour connecter les fonctions de table MySQL ou PostgreSQL de ClickHouse Cloud à une base de données hébergée dans votre VPC AWS, configurez vos groupes de sécurité AWS afin d’autoriser les connexions depuis ClickHouse Cloud. Consultez les adresses IP de sortie par défaut des régions ClickHouse Cloud, ainsi que les adresses IP statiques disponibles.