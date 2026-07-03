Toute utilisation impliquant l’export de sauvegardes vers une autre région chez le même fournisseur cloud entraîne des frais de transfert de données.Les sauvegardes inter-cloud ne sont prises en charge que via les commandes de sauvegarde/restauration décrites sur cette page, et non via l’UI.
Vous aurez besoin des informations suivantes pour exporter/restaurer des sauvegardes vers le bucket de stockage de votre propre CSP.
Prérequis
AWS
- Endpoint S3 AWS, au format :
Par exemple :
s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<directory>
Où :
s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/
testchbackupsest le nom du bucket S3 vers lequel exporter les sauvegardes.
backupsest un sous-répertoire facultatif.
-
- La clé d’accès AWS et la clé secrète AWS. L’authentification basée sur les rôles AWS est également prise en charge et peut être utilisée à la place de la clé d’accès AWS et de la clé secrète AWS.
Pour utiliser l’authentification basée sur les rôles, veuillez suivre la configuration sécurisée de S3. De plus, vous devrez ajouter les autorisations
s3:PutObject et
s3:DeleteObject à la stratégie IAM décrite ici.
Azure
- Chaîne de connexion au stockage Azure.
- Nom du conteneur Azure dans le compte de stockage.
- Blob Azure dans le conteneur.
Google Cloud Storage (GCS)
-
Endpoint GCS, au format :
https://storage.googleapis.com/<bucket_name>/
- Clé d’accès HMAC et secret HMAC.
Sauvegarde / restauration
Sauvegarde complète
Sauvegarde / restauration vers un bucket S3 sur AWS
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
uuid désigne ici un identifiant unique permettant de distinguer un ensemble de sauvegardes.
Sauvegarde incrémentielle
Vous devrez utiliser un UUID différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez l’erreur
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel UUID chaque jour.
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
SETTINGS base_backup = S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<base-backup-uuid>', '<key id>', '<key secret>')
Voir : Configurer BACKUP/RESTORE pour utiliser un endpoint S3 pour plus de détails.
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored
FROM S3('https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>', '<key id>', '<key secret>')
Sauvegarde complète
Sauvegarde / restauration vers Azure Blob Storage
où
BACKUP DATABASE test_backups
TO AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>');
uuid correspond à un identifiant unique servant à distinguer un ensemble de sauvegardes.
Sauvegarde incrémentielle
BACKUP DATABASE test_backups
TO AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>/my_incremental')
SETTINGS base_backup = AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>')
Voir : Configurer BACKUP/RESTORE pour utiliser un endpoint AzureBlobStorage pour plus de détails.
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored_azure
FROM AzureBlobStorage('<AzureBlobStorage endpoint connection string>', '<container>', '<blob>/<uuid>')
Sauvegarde complète
Sauvegarde / restauration sur Google Cloud Storage (GCS)
Ici,
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>', <hmac-key>', <hmac-secret>)
uuid est un identifiant unique servant à distinguer un ensemble de sauvegardes.
Sauvegarde incrémentielle
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>/my_incremental', 'key', 'secret')
SETTINGS base_backup = S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>', 'key', 'secret')
RESTORE DATABASE test_backups
AS test_backups_restored_gcs
FROM S3('https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>', 'key', 'secret')