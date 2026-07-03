Décrit comment exporter des sauvegardes vers votre propre compte Cloud

Exporter des sauvegardes vers votre propre compte cloud

ClickHouse Cloud prend en charge l’export de sauvegardes vers votre propre compte auprès d’un fournisseur de services cloud (CSP) (AWS S3, Google Cloud Storage ou Azure Blob Storage). Pour en savoir plus sur le fonctionnement des sauvegardes dans ClickHouse Cloud, y compris les sauvegardes « complètes » et « incrémentielles », consultez la documentation sur les sauvegardes

Dans ce guide, nous montrons des exemples de création de sauvegardes complètes et incrémentielles vers le stockage objet AWS, GCP et Azure, ainsi que la procédure de restauration à partir de ces sauvegardes.

Toute utilisation impliquant l’export de sauvegardes vers une autre région chez le même fournisseur cloud entraîne des frais de transfert de données Les sauvegardes inter-cloud ne sont prises en charge que via les commandes de sauvegarde/restauration décrites sur cette page, et non via l’UI.

Vous aurez besoin des informations suivantes pour exporter/restaurer des sauvegardes vers le bucket de stockage de votre propre CSP.

Endpoint S3 AWS, au format :

s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<directory>

Par exemple :

s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/

Où :

testchbackups est le nom du bucket S3 vers lequel exporter les sauvegardes. backups est un sous-répertoire facultatif.

est le nom du bucket S3 vers lequel exporter les sauvegardes.

La clé d’accès AWS et la clé secrète AWS. L’authentification basée sur les rôles AWS est également prise en charge et peut être utilisée à la place de la clé d’accès AWS et de la clé secrète AWS.

s3:PutObject et s3:DeleteObject à la stratégie IAM décrite Pour utiliser l’authentification basée sur les rôles, veuillez suivre la configuration sécurisée de S3 . De plus, vous devrez ajouter les autorisationsetà la stratégie IAM décrite ici.

Chaîne de connexion au stockage Azure. Nom du conteneur Azure dans le compte de stockage. Blob Azure dans le conteneur.

​ Google Cloud Storage (GCS)

Endpoint GCS, au format : https://storage.googleapis.com/<bucket_name>/ Clé d’accès HMAC et secret HMAC.

​ Sauvegarde / restauration

​ Sauvegarde / restauration vers un bucket S3 sur AWS

​ Effectuer une sauvegarde d’une base de données

Sauvegarde complète

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

uuid désigne ici un identifiant unique permettant de distinguer un ensemble de sauvegardes.

Vous devrez utiliser un UUID différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez l’erreur BACKUP_ALREADY_EXISTS . Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel UUID chaque jour.

Sauvegarde incrémentielle

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' ) SETTINGS base_backup = S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<base-backup-uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

​ Restaurer depuis une sauvegarde

RESTORE DATABASE test_backups AS test_backups_restored FROM S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/backups/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

​ Sauvegarde / restauration vers Azure Blob Storage

​ Effectuer une sauvegarde d’une base de données

Sauvegarde complète

BACKUP DATABASE test_backups TO AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' );

où uuid correspond à un identifiant unique servant à distinguer un ensemble de sauvegardes.

Sauvegarde incrémentielle

BACKUP DATABASE test_backups TO AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>/my_incremental' ) SETTINGS base_backup = AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' )

​ Restaurer depuis une sauvegarde

RESTORE DATABASE test_backups AS test_backups_restored_azure FROM AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' )

​ Sauvegarde / restauration sur Google Cloud Storage (GCS)

​ Effectuer une sauvegarde d’une base de données

Sauvegarde complète

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>' , < hmac - key > ', <hmac-secret>)

Ici, uuid est un identifiant unique servant à distinguer un ensemble de sauvegardes.

Sauvegarde incrémentielle

BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>/my_incremental' , 'key' , 'secret' ) SETTINGS base_backup = S3( 'https://storage.googleapis.com/test_gcs_backups/<uuid>' , 'key' , 'secret' )

​ Restaurer depuis une sauvegarde