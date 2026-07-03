Page décrivant comment effectuer une sauvegarde ou restaurer une sauvegarde avec votre propre bucket à l’aide de commandes

Effectuer une sauvegarde ou restaurer une sauvegarde à l’aide de commandes

BACKUP et RESTORE pour exporter des sauvegardes vers leurs buckets, en plus d’effectuer des sauvegardes ou des restaurations Vous pouvez utiliser les commandesetpour exporter des sauvegardes vers leurs buckets, en plus d’effectuer des sauvegardes ou des restaurations via l’interface utilisateur . Les commandes pour les trois CSP sont fournies dans ce guide.

Vous aurez besoin des informations suivantes pour exporter/restaurer des sauvegardes vers le bucket de stockage de votre propre CSP :

AWS

GCP

Azure Point de terminaison S3 AWS, au format : s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<optional_directory> Par exemple : s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/ Où : testchbackups est le nom du bucket S3 vers lequel exporter les sauvegardes.

est le nom du bucket S3 vers lequel exporter les sauvegardes. backups est un sous-répertoire facultatif. Clé d’accès AWS et secret AWS. L’authentification basée sur un rôle AWS est également prise en charge et peut être utilisée à la place de la clé d’accès AWS et du secret AWS, comme décrit dans la section ci-dessus.

Point de terminaison GCS, au format : https://storage.googleapis.com/<bucket_name>/ Clé HMAC d’accès et secret HMAC.

Chaîne de connexion au stockage Azure. Nom du conteneur Azure dans le compte de stockage. Blob Azure dans le conteneur.



​ Sauvegarde / restauration d’une base de données spécifique

Nous montrons ici la sauvegarde et la restauration d’une seule base de données. Consultez le récapitulatif des commandes de sauvegarde pour les commandes de sauvegarde complète et de restauration.

​ AWS S3

SAUVEGARDE

RESTAURATION BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' ) Ici, uuid est un identifiant unique utilisé pour distinguer un ensemble de sauvegardes. Vous devrez utiliser un uuid différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez l’erreur BACKUP_ALREADY_EXISTS . Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel uuid chaque jour. RESTORE DATABASE test_backups FROM S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

​ Google Cloud Storage (GCS)

SAUVEGARDE

RESTAURATION BACKUP DATABASE test_backups TO S3( 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>' , '<hmac-key>' , '<hmac-secret>' ) Ici, uuid est un identifiant unique servant à identifier la sauvegarde. Vous devrez utiliser un uuid différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez une erreur BACKUP_ALREADY_EXISTS . Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel uuid chaque jour. RESTORE DATABASE test_backups FROM S3( 'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>' , '<hmac-key>' , '<hmac-secret>' )

​ Azure Blob Storage

SAUVEGARDE

RESTAURATION BACKUP DATABASE test_backups TO AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<>' ) Ici, uuid est un identifiant unique utilisé pour identifier la sauvegarde. Vous devez utiliser un uuid différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez l’erreur BACKUP_ALREADY_EXISTS . Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel uuid chaque jour. RESTORE DATABASE test_backups FROM AzureBlobStorage( '<AzureBlobStorage endpoint connection string>' , '<container>' , '<blob>/<uuid>' )

​ Sauvegarde / restauration de l’ensemble du service

Pour sauvegarder l’ensemble du service, utilisez les commandes ci-dessous. Cette sauvegarde contiendra toutes les données utilisateur ainsi que les données système associées aux entités créées, aux profils de paramètres, aux politiques de rôle, aux quotas et aux fonctions. Les exemples ci-dessous utilisent AWS S3. Vous pouvez également utiliser ces commandes avec la syntaxe décrite ci-dessus pour effectuer des sauvegardes sur GCS et Azure Blob storage.

SAUVEGARDE

RESTAURATION BACKUP TABLE system . users , TABLE system . roles , TABLE system . settings_profiles , TABLE system . row_policies , TABLE system . quotas , TABLE system . functions , ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system TO S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' ) où uuid est un identifiant unique servant à identifier la sauvegarde. RESTORE ALL EXCEPT TABLES system . users , system . roles FROM S3( 'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/<uuid>' , '<key id>' , '<key secret>' )

Que deviennent les sauvegardes dans mon stockage d’objets dans le cloud ? Sont-elles supprimées par ClickHouse à un moment donné ? Nous vous permettons d’exporter des sauvegardes vers votre bucket, mais nous ne les supprimons ni ne les nettoyons une fois qu’elles y sont écrites. Vous êtes responsable de la gestion du cycle de vie des sauvegardes dans votre bucket, notamment de leur suppression, de leur archivage si nécessaire, ou de leur déplacement vers un stockage moins coûteux afin d’optimiser le coût global.

Que devient le processus de restauration si je déplace certaines sauvegardes existantes vers un autre emplacement ? Si des sauvegardes sont déplacées vers un autre emplacement, la commande de restauration devra être mise à jour pour pointer vers le nouvel emplacement où elles sont stockées.

Que se passe-t-il si je modifie les identifiants requis pour accéder au stockage d’objets ? Vous devrez mettre à jour dans l’UI les identifiants modifiés afin que les sauvegardes puissent de nouveau s’effectuer correctement.