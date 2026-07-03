BACKUP et
RESTORE pour exporter des sauvegardes vers leurs buckets,
en plus d’effectuer des sauvegardes ou des restaurations via l’interface utilisateur.
Les commandes pour les trois CSP sont fournies dans ce guide.
Exigences
- AWS
- GCP
- Azure
- Point de terminaison S3 AWS, au format :
s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<optional_directory>Par exemple :
s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/Où :
testchbackupsest le nom du bucket S3 vers lequel exporter les sauvegardes.
backupsest un sous-répertoire facultatif.
-
- Clé d’accès AWS et secret AWS. L’authentification basée sur un rôle AWS est également prise en charge et peut être utilisée à la place de la clé d’accès AWS et du secret AWS, comme décrit dans la section ci-dessus.
Sauvegarde / restauration d’une base de données spécifique
AWS S3
- SAUVEGARDE
- RESTAURATION
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3(
'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/<uuid>',
'<key id>',
'<key secret>'
)
uuid est un identifiant unique utilisé pour distinguer un ensemble de sauvegardes.
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel uuid chaque jour.
Google Cloud Storage (GCS)
- SAUVEGARDE
- RESTAURATION
BACKUP DATABASE test_backups
TO S3(
'https://storage.googleapis.com/<bucket>/<uuid>',
'<hmac-key>',
'<hmac-secret>'
)
uuid est un identifiant unique servant à identifier la sauvegarde.
uuid différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez une erreur
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel
uuid chaque jour.
Azure Blob Storage
- SAUVEGARDE
- RESTAURATION
BACKUP DATABASE test_backups
TO AzureBlobStorage(
'<AzureBlobStorage endpoint connection string>',
'<container>',
'<blob>/<>'
)
uuid est un identifiant unique utilisé pour identifier la sauvegarde.
uuid différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez l’erreur
BACKUP_ALREADY_EXISTS.
Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel
uuid chaque jour.
Sauvegarde / restauration de l’ensemble du service
- SAUVEGARDE
- RESTAURATION
BACKUP
TABLE system.users,
TABLE system.roles,
TABLE system.settings_profiles,
TABLE system.row_policies,
TABLE system.quotas,
TABLE system.functions,
ALL EXCEPT DATABASES INFORMATION_SCHEMA, information_schema, system
TO S3(
'https://testchbackups.s3.amazonaws.com/<uuid>',
'<key id>',
'<key secret>'
)
uuid est un identifiant unique servant à identifier la sauvegarde.
FAQ
Que deviennent les sauvegardes dans mon stockage d’objets dans le cloud ? Sont-elles supprimées par ClickHouse à un moment donné ?
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Que devient le processus de restauration si je déplace certaines sauvegardes existantes vers un autre emplacement ?
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Que se passe-t-il si je modifie les identifiants requis pour accéder au stockage d’objets ?
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Que se passe-t-il si je change l’emplacement vers lequel exporter mes sauvegardes externes ?
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Comment désactiver les sauvegardes externes sur un service pour lequel je les ai activées ?
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