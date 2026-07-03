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Vous pouvez utiliser les commandes BACKUP et RESTORE pour exporter des sauvegardes vers leurs buckets, en plus d’effectuer des sauvegardes ou des restaurations via l’interface utilisateur. Les commandes pour les trois CSP sont fournies dans ce guide.

Exigences

Vous aurez besoin des informations suivantes pour exporter/restaurer des sauvegardes vers le bucket de stockage de votre propre CSP :
  1. Point de terminaison S3 AWS, au format : s3://<bucket_name>.s3.amazonaws.com/<optional_directory> Par exemple : s3://testchbackups.s3.amazonaws.com/ Où :
    • testchbackups est le nom du bucket S3 vers lequel exporter les sauvegardes.
    • backups est un sous-répertoire facultatif.
  2. Clé d’accès AWS et secret AWS. L’authentification basée sur un rôle AWS est également prise en charge et peut être utilisée à la place de la clé d’accès AWS et du secret AWS, comme décrit dans la section ci-dessus.

Sauvegarde / restauration d’une base de données spécifique

Nous montrons ici la sauvegarde et la restauration d’une seule base de données. Consultez le récapitulatif des commandes de sauvegarde pour les commandes de sauvegarde complète et de restauration.

AWS S3

Ici, uuid est un identifiant unique utilisé pour distinguer un ensemble de sauvegardes.
Vous devrez utiliser un uuid différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez l’erreur BACKUP_ALREADY_EXISTS. Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel uuid chaque jour.

Google Cloud Storage (GCS)

Ici, uuid est un identifiant unique servant à identifier la sauvegarde.
Vous devrez utiliser un uuid différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez une erreur BACKUP_ALREADY_EXISTS. Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel uuid chaque jour.

Azure Blob Storage

Ici, uuid est un identifiant unique utilisé pour identifier la sauvegarde.
Vous devez utiliser un uuid différent pour chaque nouvelle sauvegarde dans ce sous-répertoire, sinon vous obtiendrez l’erreur BACKUP_ALREADY_EXISTS. Par exemple, si vous effectuez des sauvegardes quotidiennes, vous devrez utiliser un nouvel uuid chaque jour.

Sauvegarde / restauration de l’ensemble du service

Pour sauvegarder l’ensemble du service, utilisez les commandes ci-dessous. Cette sauvegarde contiendra toutes les données utilisateur ainsi que les données système associées aux entités créées, aux profils de paramètres, aux politiques de rôle, aux quotas et aux fonctions. Les exemples ci-dessous utilisent AWS S3. Vous pouvez également utiliser ces commandes avec la syntaxe décrite ci-dessus pour effectuer des sauvegardes sur GCS et Azure Blob storage.
uuid est un identifiant unique servant à identifier la sauvegarde.

FAQ

Nous vous permettons d’exporter des sauvegardes vers votre bucket, mais nous ne les supprimons ni ne les nettoyons une fois qu’elles y sont écrites. Vous êtes responsable de la gestion du cycle de vie des sauvegardes dans votre bucket, notamment de leur suppression, de leur archivage si nécessaire, ou de leur déplacement vers un stockage moins coûteux afin d’optimiser le coût global.
Si des sauvegardes sont déplacées vers un autre emplacement, la commande de restauration devra être mise à jour pour pointer vers le nouvel emplacement où elles sont stockées.
Vous devrez mettre à jour dans l’UI les identifiants modifiés afin que les sauvegardes puissent de nouveau s’effectuer correctement.
Vous devrez mettre à jour ce nouvel emplacement dans l’UI, et les sauvegardes commenceront à être effectuées vers ce nouvel emplacement. Les anciennes sauvegardes resteront à leur emplacement d’origine.
Pour désactiver les sauvegardes externes pour un service, accédez à l’écran des paramètres du service, puis cliquez sur Change external backup. Dans l’écran suivant, cliquez sur Remove setup pour désactiver les sauvegardes externes pour le service.
Dernière modification le 3 juillet 2026