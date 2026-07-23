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Intégrations Cloud

Cette section contient des guides et des références pour intégrer ClickHouse Cloud à des sources de données externes qui nécessitent une configuration supplémentaire.

Connexions supplémentaires pour des sources de données externes

ClickPipes pour l’ingestion de données

ClickPipes permet aux clients d’intégrer facilement des données de streaming provenant de nombreuses sources. Pour en savoir plus, consultez ClickPipes dans notre documentation sur les intégrations.

Fonctions de table en tant que sources de données externes

ClickHouse prend en charge plusieurs fonctions de table permettant d’accéder à des sources de données externes. Pour en savoir plus, consultez les fonctions de table dans la section de référence SQL.
Dernière modification le 23 juillet 2026