Cette section contient des guides et des références pour intégrer ClickHouse Cloud à des sources de données externes qui nécessitent une configuration supplémentaire.
Intégrations Cloud
|Page
|Description
|Adresses IP de ClickHouse Cloud
|Informations réseau nécessaires pour certaines fonctions de table et certaines connexions
|Accéder aux données S3 de manière sécurisée
|Accès aux sources de données externes dans AWS S3 à l’aide d’un accès basé sur les rôles
|Accéder aux données GCS de manière sécurisée
|Accès sécurisé aux sources de données externes dans GCS à l’aide de clés HMAC
|Connecter ClickHouse Cloud à Azure Blob Storage
|Connecter ClickHouse Cloud à Azure Blob Storage
|Accéder aux données Iceberg de manière sécurisée
|Accéder aux données Iceberg en toute sécurité
Connexions supplémentaires pour des sources de données externes
ClickPipes permet aux clients d’intégrer facilement des données de streaming provenant de nombreuses sources. Pour en savoir plus, consultez ClickPipes dans notre documentation sur les intégrations.
ClickPipes pour l’ingestion de données
ClickHouse prend en charge plusieurs fonctions de table permettant d’accéder à des sources de données externes. Pour en savoir plus, consultez les fonctions de table dans la section de référence SQL.