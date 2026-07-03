​ Rôles IAM AWS

​ Rôle IAM Bootstrap

Le rôle IAM Bootstrap dispose des autorisations suivantes :

Opérations EC2 et VPC : requises pour configurer le VPC et les clusters EKS.

: requises pour configurer le VPC et les clusters EKS. Opérations S3 (par ex., s3:CreateBucket ) : nécessaires pour créer des buckets pour le stockage BYOC de ClickHouse.

: nécessaires pour créer des buckets pour le stockage BYOC de ClickHouse. Opérations IAM (par ex., iam:CreatePolicy ) : nécessaires pour que les controllers créent des rôles supplémentaires (voir la section suivante pour plus de détails).

: nécessaires pour que les controllers créent des rôles supplémentaires (voir la section suivante pour plus de détails). Opérations EKS : limitées aux ressources dont le nom commence par le préfixe clickhouse-cloud .

​ Rôles IAM supplémentaires créés par le contrôleur

En plus du ClickHouseManagementRole créé via CloudFormation, le contrôleur créera plusieurs rôles supplémentaires.

Ces rôles sont endossés par des applications exécutées dans le cluster EKS du client :

State Exporter Role Composant ClickHouse qui transmet des informations sur l’état de santé du service à ClickHouse Cloud. Nécessite l’autorisation d’écrire dans une file d’attente SQS appartenant à ClickHouse Cloud.

Load-Balancer Controller Contrôleur AWS de load balancer standard. Contrôleur EBS CSI pour gérer les volumes des services ClickHouse.

External-DNS Propage les configurations DNS vers Route 53.

Cert-Manager Provisionne des certificats TLS pour les domaines de service BYOC.

Cluster Autoscaler Ajuste la taille du groupe de nœuds selon les besoins.



Les rôles K8s-control-plane et k8s-worker sont destinés à être endossés par les services AWS EKS.

Enfin, data-plane-mgmt permet à un composant du plan de contrôle ClickHouse Cloud de réconcilier les Custom resources nécessaires, comme ClickHouseCluster et le service virtuel/la Gateway Istio.

​ Comptes de service de GCP

​ Compte de service Bootstrap

Le compte de service Bootstrap se voit attribuer des rôles personnalisés à l’échelle du projet avec les autorisations suivantes :

Common : autorisations de base en lecture et en identité.

: autorisations de base en lecture et en identité. VPC : gère le VPC, les sous-réseaux, le routage et les rattachements Private Service Connect qui hébergent votre infrastructure BYOC.

: gère le VPC, les sous-réseaux, le routage et les rattachements Private Service Connect qui hébergent votre infrastructure BYOC. Cluster : gère les clusters GKE et les ressources du cluster.

: gère les clusters GKE et les ressources du cluster. Storage : utilisé pour gérer les buckets Cloud Storage servant aux sauvegardes de ClickHouse, à l’état partagé et aux données de monitoring.

: utilisé pour gérer les buckets Cloud Storage servant aux sauvegardes de ClickHouse, à l’état partagé et aux données de monitoring. IAM Role : gère les comptes de service et les rôles personnalisés dans le projet. Ce rôle ne permet pas de créer des clés de compte de service, de lier des politiques d’organisation ou de modifier des ressources dans d’autres projets.

​ Comptes de service supplémentaires créés par le contrôleur

En plus du compte de service clickhouse-management créé via Terraform dans le cadre de l’onboarding, lorsque vous provisionnez votre premier service BYOC, le plan de contrôle de ClickHouse (s’authentifiant en tant que clickhouse-management ) crée des comptes de service supplémentaires dans votre projet pour des charges de travail intra-cluster spécifiques. Chacun est créé avec un jeu d’autorisations restreint, à usage unique.