Les coûts d’infrastructure AWS sont facturés directement par AWS sur votre compte et sont indépendants de votre abonnement ClickHouse Cloud.
Ces services sont provisionnés dans chaque déploiement BYOC.
Services obligatoires
|Service
|Rôle
|Facturable ?
|Amazon EKS
|Plan de contrôle Kubernetes géré qui exécute le plan de données ClickHouse.
|Oui — par heure de cluster
|Amazon EC2 (instances worker via des groupes de nœuds gérés EKS)
|Capacité de calcul pour les pods du serveur ClickHouse, ClickHouse Keeper et les modules complémentaires de la plateforme. Familles d’instances optimisées pour la mémoire par défaut.
|Oui — par heure d’instance
|Amazon EBS (volumes gp3)
|Stockage local pour l’OS des nœuds, les images de conteneur et les journaux du serveur ClickHouse.
|Oui — par Go-mois + IOPS/débit
|Amazon S3
|Stockage principal des tables ClickHouse, des sauvegardes et de la télémétrie de la plateforme. Les politiques de bucket imposent
BucketOwnerEnforced, le blocage de l’accès public et le chiffrement côté serveur.
|Oui — stockage + requêtes + transfert de données
|Amazon VPC (VPC, sous-réseaux, tables de routage, groupes de sécurité, passerelle Internet)
|Isolation réseau du plan de données. Trois sous-réseaux privés et trois sous-réseaux publics répartis sur les AZ.
|Non — les ressources VPC elles-mêmes sont gratuites
|NAT Gateway + Elastic IP (une par AZ)
|Sortie Internet depuis les sous-réseaux privés (connectivité du plan de contrôle, téléchargement d’images, télémétrie).
|Oui — par heure + traitement des données
|VPC Endpoint for S3 (endpoint de passerelle)
|Accès privé à S3 sans passer par le NAT.
|Non — les endpoints de passerelle sont gratuits
|Elastic Load Balancing (NLB)
|Trafic entrant des clients vers les services ClickHouse. Créé par l’AWS Load Balancer Controller dans le cluster. Par défaut : accessible uniquement en interne.
|Oui — par LCU-heure + données traitées
|AWS IAM (rôles, politiques, OIDC provider, associations Pod Identity)
|Accès intercomptes pour ClickHouse Cloud, IRSA pour les contrôleurs dans le cluster (cert-manager, external-dns, load-balancer-controller, cluster-autoscaler, EBS CSI driver, state-exporter).
|Non
|Amazon CloudWatch Logs
|Logs du plan de contrôle EKS (api, audit, authenticator, controllerManager, scheduler).
|Oui — ingestion + stockage
Ces services sont provisionnés uniquement lorsque la fonctionnalité correspondante est activée.
Services facultatifs
|Service
|Activé lorsque
|Facturé ?
|AWS PrivateLink (VPC Endpoint Service)
|Vous activez la connectivité PrivateLink pour le trafic client à la place du NLB, ou en complément de celui-ci.
|Oui — par heure de VPC endpoint + données traitées
|VPC Peering Connection
|Vous demandez un peering entre le VPC BYOC et un autre VPC de votre compte.
|Non pour la connexion elle-même. Le transfert de données inter-AZ et inter-région est facturé.
Même lorsque les ressources individuelles sont gratuites, des frais de transfert de données AWS s’appliquent :
Frais de transfert de données
- Trafic inter-AZ entre les nœuds EKS et entre les réplicas dans les déploiements multi-AZ.
- Trafic sortant vers Internet via une NAT Gateway, pour les heartbeats du plan de contrôle, la télémétrie et le téléchargement d’images.
- Trafic sortant vers le plan de contrôle de ClickHouse Cloud via la surcouche chiffrée (Tailscale).
- Trafic sortant vers les réseaux clients via le NLB ou l’endpoint PrivateLink.
- Architecture BYOC — composants déployés par ClickHouse Cloud dans votre compte
- Sécurité réseau BYOC — comment le plan de données se connecte à ClickHouse Cloud
- Privilège BYOC — IAM roles créés lors de la configuration de BYOC