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ClickHouse BYOC provisionne un plan de données autonome dans votre compte AWS. Cette page répertorie tous les services AWS utilisés par le déploiement, indique pour chacun s’il est obligatoire ou facultatif, et précise lesquels entrent dans votre facture AWS.
Les coûts d’infrastructure AWS sont facturés directement par AWS sur votre compte et sont indépendants de votre abonnement ClickHouse Cloud.

Services obligatoires

Ces services sont provisionnés dans chaque déploiement BYOC.

Services facultatifs

Ces services sont provisionnés uniquement lorsque la fonctionnalité correspondante est activée.

Frais de transfert de données

Même lorsque les ressources individuelles sont gratuites, des frais de transfert de données AWS s’appliquent :
  • Trafic inter-AZ entre les nœuds EKS et entre les réplicas dans les déploiements multi-AZ.
  • Trafic sortant vers Internet via une NAT Gateway, pour les heartbeats du plan de contrôle, la télémétrie et le téléchargement d’images.
  • Trafic sortant vers le plan de contrôle de ClickHouse Cloud via la surcouche chiffrée (Tailscale).
  • Trafic sortant vers les réseaux clients via le NLB ou l’endpoint PrivateLink.
Consultez la tarification du transfert de données AWS pour connaître les tarifs en vigueur.
Dernière modification le 3 juillet 2026