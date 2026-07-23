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Les déploiements BYOC incluent des capacités complètes d’observability, vous permettant de surveiller vos services ClickHouse via une stack Prometheus de monitoring dédiée, ainsi que via les endpoints de métriques directement exposés par les serveurs ClickHouse. Toutes les données d’observability restent dans votre compte cloud, ce qui vous donne un contrôle total sur votre infrastructure de monitoring.

Approches de monitoring Prometheus

BYOC offre deux principales façons de collecter et de visualiser des métriques avec Prometheus :
  1. Se connecter à la stack Prometheus intégrée : accédez à l’instance Prometheus centralisée préinstallée qui s’exécute dans votre cluster Kubernetes BYOC.
  2. Scraper directement les métriques de ClickHouse : pointez votre propre déploiement Prometheus vers l’endpoint /metrics_all exposé par chaque service ClickHouse.

Comparaison des méthodes de supervision

Recommandation : pour la plupart des cas d’usage, nous recommandons d’intégrer le stack Prometheus intégré, car il fournit des métriques complètes sur tous les composants de votre déploiement BYOC (services ClickHouse, cluster Kubernetes et services associés), et pas seulement sur les serveurs ClickHouse.

La stack Prometheus BYOC intégrée

ClickHouse BYOC déploie une stack Prometheus de monitoring complète au sein de votre cluster Kubernetes, incluant Prometheus, Grafana, AlertManager et, éventuellement, Thanos pour le stockage à long terme des métriques. Cette stack collecte des métriques provenant de :
  • serveurs ClickHouse et de ClickHouse Keeper
  • du cluster Kubernetes et des composants système
  • des nœuds de l’infrastructure sous-jacente

Accéder à la stack Prometheus

Pour vous connecter à la stack Prometheus intégrée :
  1. Contactez ClickHouse Support pour activer le load balancer privé de votre environnement BYOC.
  2. Demandez l’URL de l’endpoint Prometheus à ClickHouse Support.
  3. Vérifiez la connectivité réseau privée vers l’endpoint Prometheus, généralement via le VPC peering ou une autre configuration de réseau privé.
Les formats d’endpoint varient selon le type de connectivité :
L’URL de la stack Prometheus est accessible uniquement via des connexions sur réseau privé et ne nécessite pas d’authentification. L’accès est limité aux réseaux pouvant atteindre votre VPC BYOC via le VPC peering ou d’autres options de connectivité privée.

Intégration à vos outils de monitoring

Vous pouvez exploiter la stack Prometheus BYOC dans votre écosystème de monitoring de plusieurs façons : Option 1 : interroger l’API Prometheus
  • Accédez directement à l’endpoint de l’API Prometheus depuis votre plateforme de monitoring préférée ou vos dashboards personnalisés.
  • Utilisez des requêtes PromQL pour extraire, agréger et visualiser les métriques dont vous avez besoin.
  • Idéal pour créer des dashboards sur mesure ou des pipelines d’alerte.
Endpoint de requête Prometheus /query :
Option 2 : fédérer les métriques vers votre propre instance Prometheus
  • Configurez votre instance Prometheus externe pour fédérer (pull) les métriques de la stack Prometheus BYOC de ClickHouse.
  • Cela vous permet d’unifier et de centraliser la collecte des métriques provenant de plusieurs environnements ou clusters.
  • Exemple de configuration de fédération Prometheus :

Intégration du service ClickHouse avec Prometheus

Les services ClickHouse exposent un endpoint de métriques compatible avec Prometheus, que vous pouvez scraper directement à l’aide de votre propre instance Prometheus. Cette approche fournit des métriques propres à ClickHouse, mais n’inclut pas les métriques Kubernetes ni celles des services associés.

Accès à l’endpoint de métriques

L’endpoint de métriques est disponible à l’adresse /metrics_all sur le point de terminaison de votre service ClickHouse :
Exemple de réponse :

Authentification

L’endpoint de métriques nécessite une authentification à l’aide d’identifiants ClickHouse. Nous recommandons d’utiliser l’utilisateur default ou de créer un utilisateur dédié avec les permissions minimales requises pour le scraping des métriques. Permissions requises :
  • Permission REMOTE pour se connecter au service
  • Permissions SELECT sur les tables système concernées
Exemple de configuration de l’utilisateur :

Configuration de Prometheus

Configurez votre instance Prometheus pour scraper l’endpoint de métriques ClickHouse :
Remplacez :
  • <service-subdomain>.<byoc-subdomain>.<region>.<provider>.byoc.clickhouse-byoc.com:8443 par l’endpoint réel de votre service
  • <username> et <password> par les identifiants de votre utilisateur de scraping

ClickHouse Mixin

Pour les équipes qui souhaitent disposer d’un ensemble de tableaux de bord prêt à l’emploi, ClickHouse propose un ClickHouse Mixin pour Prometheus. Il s’agit d’un tableau de bord Grafana préconfiguré, conçu spécialement pour surveiller les clusters ClickHouse.

Configurer Grafana et importer le Mix-in ClickHouse

Une fois votre instance Prometheus intégrée à votre stack de monitoring ClickHouse, vous pouvez visualiser les métriques dans Grafana en suivant ces étapes :
  1. Ajouter Prometheus comme source de données dans Grafana Accédez à « Data sources » dans la barre latérale de Grafana, cliquez sur « Add data source », puis sélectionnez « Prometheus ». Saisissez l’URL de votre instance Prometheus ainsi que les identifiants nécessaires à la connexion.
  1. Importer le tableau de bord ClickHouse Dans Grafana, accédez à la section des tableaux de bord et choisissez « Import ». Vous pouvez soit téléverser le fichier JSON du tableau de bord, soit en coller directement le contenu. Récupérez le fichier JSON depuis le repository du mixin ClickHouse : JSON du tableau de bord du Mix-in ClickHouse
  1. Explorer vos métriques Une fois le tableau de bord importé et configuré avec votre source de données Prometheus, vous devriez voir les métriques en temps réel de vos services ClickHouse Cloud.
Dernière modification le 23 juillet 2026